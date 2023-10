"Masacraron a todos a sangre fría", los dramáticos relatos del ataque de Hamas al festival de música en Israel

Miles de jóvenes, israelíes y extranjeros, bailaban en el festival de música Tribe of Nova el sábado en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, cuando los comandos del grupo islamista palestino Hamas los sorprendieron y mataron a tiros a más de 250 personas. “Pensé que iba a morir. Me sentí tan impotente. Estoy muy enojada”, relató una sobreviviente que logró salvar a otras personas.

La productora musical Noa Beer, de 29 años, subió a tres desconocidos heridos y a un DJ a su jeep, cuando un terrorista del Hamas levantó su rifle para disparar. “Miré hacia arriba y había un pistolero a 20 metros de distancia. Estaba disparando como loco directamente hacia mí, mirándome a los ojos. Le grité al DJ que saliera del auto y se pusiera a cubierto. Nos escondimos detrás de las puertas de los coches mientras la gente de los coches de adelante que no habían muerto se arrastraban hacia nosotros”, relató.

“Entonces una bala pasó a mi lado desde el otro lado. Pensé que eran soldados respondiendo el disparo, pero para mi horror eran cuatro terroristas más, estaban a nuestro alrededor, no teníamos a dónde ir. Grité: 'Todos entren al auto'. Fue una decisión de una fracción de segundo. Volvimos a saltar y también saltaron tres desconocidos con heridas de bala. En unos diez segundos vi más muertes que nunca en mi vida. Di marcha atrás a gran velocidad y giré el auto”, continuó Noa Beer.

Según difundió The Sun, las balas impactaban contra el jeep, “pero sorprendentemente ninguna alcanzó las ventanas”. “Los autos que iban delante de nosotros se salían de la ruta porque los hombres armados apuntaban a los conductores y luego a los pasajeros cuando salían e intentaban huir. Pero no me quedó otra opción que atravesar a los pistoleros”, agregó la productora, quien se dirigió a un hospital a 40 minutos de distancia para que sus pasajeros pudieran recibir tratamiento.

Moti Bukjin, portavoz de Zaka, una organización especializada en primeros auxilios y en recuperar e identificar cuerpos según las leyes judías, contó que “masacraron a la gente a sangre fría, de una forma absolutamente inconcebible” y también confirmó a la agencia AFP que "llegaron a matar a gente que estaba en sus automóviles". En la zona donde tuvo lugar el festival de música, y en la fiesta misma había "unos 200-250 cuerpos", estimó Bukjin.

El grupo islamista secuestró alrededor de 150 personas, según el gobierno israelí, y se los llevó a la fuerza a Gaza, donde algunos tuvieron que desfilar ante multitudes enardecidas. Ahuva Mayzel supo por última vez de su hija Adi, de 21 años, una hora después del amanecer. "Fue nuestra última llamada, oímos mucho ruido, disparos y bombardeos. Caos, caos total", contó a los periodistas desde su casa en Karnei Shomron, un asentamiento israelí en Cisjordania ocupada.

"Nos sentimos impotentes, completamente impotentes como padres", dijo. "Esto es realmente inimaginable. Tantas víctimas, tantos muertos, tantos desaparecidos", lamentó. Una de las imágenes más difundidas fue la de una mujer de 25 años, identificada como Noa Argamani, pidiendo ayuda desde la parte trasera de una moto, mientras era secuestrada y gritaba: “¡No me mates! No, no, no”.

Thomas Helm, corresponsal de The National en Jerusalén, dijo a MailOnline el sábado que los lugareños esperaban un ataque con cohetes, pero quedaron atónitos por la naturaleza del ataque completo. “Lo que es tan impactante acerca de este ataque es la creatividad. La gente estaba planeando un gran bombardeo de cohetes. Eso es lo que nos preocupa desde hace mucho tiempo. Pero que la gente llegue volando en ala delta es irreal", relató.

Otro de los sobrevivientes, Ephraim Mordechayev, de 23 años, contó que estaba en uno de los momentos "más felices" de su vida, al desatarse el horror. Cuando se dio cuenta de que el sistema israelí de defensa aérea estaba interceptando cohetes, no entendió del todo "el alcance" de lo que ocurría, contó a la AFP. Muchos de los asistentes estaban subiéndose sus vehículos y dirigiéndose a la salida cuando oyó las primeras ráfagas de disparos.

"Me di la vuelta y vi que en el coche atrás de mí había tres cuerpos y todas las ventanas estaban acribilladas", contó, con la pulsera del festival aún en su muñeca. Cuando vio a las milicias disparando desde paramotores, es decir, parapentes motorizados, Mordechayev salió de su auto y corrió por su vida. Durante un largo rato se escondió entre arbustos, hasta que un coche se detuvo y lo recogió antes de acelerar en dirección a una base militar.

