Agustín Rossi, jefe de Gabiente, señaló que Javier Milei compitió en las PASO sin que la atención estuviera fijada principalmente en él. “Sergio Massa es el candidato que más propuestas ha presentado”, manifestó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pocas veces vi una situación electoral tan magmática, donde cualquier cosa puede pasar. Un analista brasileño de Atlas Intel (Andrei Roman) decía en este programa que hasta Milei podía salir segundo o tercero, y que incluso se podía dar un balotaje Bullrich-Massa. ¿Qué impresión te produce esta carrera electoral en su recta final?

La verdad que sí, es un escenario que puede tener alguna complejidad, fundamentalmente porque hay tres fuerzas políticas que aparecen con un determinado grado de competitividad.

Además, si todo sale como se prevé, ninguna de esas fuerzas políticas va a ganar en primera vuelta, o sea que esta va a ser la segunda estación y después hay que ir al balotaje.

Es difícil también saber lo que sucede en otras fuerzas políticas. Lo que sí podríamos decir es que hay una fuerza política oficialista y dos opositoras, pero esa fuerza política oficialista no es una continuidad lineal de lo que fueron estos cuatro años, porque no la encabeza quien es el presidente actual, sino otro dirigente político, Sergio Massa , que, si bien está involucrado en el gobierno, tiene su propia personalidad, su propio sesgo.

Todo eso hace que estemos en este escenario en la previa. Lo que percibo y siento es que nuestra fuerza política, Unión por la Patria, desde el momento de las PASO y, sobre todo, desde la devaluación impuesta por el FMI, empezó a tener un periodo de crecimiento, en el que nuestro mensaje empezó a llegar con mayor precisión a la mayoría de los argentinos, ampliando fronteras.

Eso lo vemos en las encuestas y también lo sentimos en la calle, recorriendo y caminando, nos encontramos con ciudadanos comunes, no con simpatizantes, y se siente eso.

Me parece que Juntos por el Cambio ha tenido problemas para ubicarse después de las PASO. Inclusive, la candidata designó un ministro de Economía para fortalecerse. Cuando ese potencial ministro de Economía queda debilitado por algunas circunstancias, busca a su anterior competidor como jefe de Gabinete. Todas decisiones que buscan fortalecer una candidatura que aparece debilitada.

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei , fue a las PASO sin que la principal atención estuviese sobre él y sobre sus propuestas, y ahora la atención estuvo mucho más precisada sobre sus iniciativas y sus formas, y ahí mostró muchísimas debilidades: que dolarización sí, dolarización no, que en los primeros tres meses, reformas de primera generación, que si tenemos o no tenemos los dólares, contradicciones entre sus propios economistas, etc.

Aparece también un tema que no había aparecido en las PASO, que fue impulsado por su propia candidata a vicepresidenta y ratificado por él, una mirada distinta de lo que el proceso democrático había logrado como balance de los siete años de dictadura.

Cuando Milei, en el debate, dice que en la dictadura hubo ‘algunos excesos’, ‘fue una guerra’, y ‘ no hubo terrorismo de Estado ’, eso quiere decir que, para él, no hubo un plan sistemático. Sin plan sistemático no hay delitos de lesa humanidad, por lo tanto, como ya han pasado 30 años, todos los que hoy están presos, juzgados, o en vías de juzgamiento, saldrían en libertad.

Eso también introdujo un escenario nuevo de debate en el proceso electoral. Por eso vengo diciendo que no sólo es un tema de debate económico, que siempre está presente, sino también una cuestión de valores, entre quienes defendemos la salud y la educación pública, los derechos humanos, la universidad gratuita, la movilidad social ascendente, y los que no creen en una sociedad solidaria y te plantean un “sálvese quien pueda”.

Valores que no solamente están en nuestro espacio político, sino que también pueden estar en otros.

Vos mencionaste que estamos frente a un oficialismo que tiene un candidato que no es una continuidad del actual gobierno, sino que representa un gobierno nuevo. Cuando uno se retrotrae a circunstancias similares, por lo general le cuesta mucho a un candidato oficialista lograr ser electo.

Pasó con Angeloz, luego del gobierno de Alfonsín, que perdió, lo mismo ocurrió con Duhalde luego de Menem, Scioli luego de Cristina Kirchner, todos casos en los que se intentaba marcar una cercanía al oficialismo y, a la vez, una distancia. ¿Podrías hacer una reflexión de tono general acerca de estos casos?

Sí. Me parece que los ejemplos que tuviste en cuenta, aunque quizás no el último de Scioli, hicieron especial hincapié en las diferencias con el gobierno al cual pertenecían, pero ese no es el caso de Sergio.

Massa es el ministro de Economía y plantea un escenario de futuro, habla mucho de futuro, marcando una impronta distinta de lo que han sido estos años de gestión, pero no está en la primera línea de sus argumentos la diferenciación del actual gobierno.

Sergio Massa es el candidato que más propuestas ha presentado. Algunas no solo las ha presentado, sino que las ha ejecutado. Los cambios impositivos en IVA y Ganancias no están pensados para la gestión que viene, vienen a hacerse por ley, modificando la estructura impositiva de aquí hacia adelante.

En los debates, Sergio fue el único que se hizo espacio y tiempo para plantear propuestas concretas. Ha mostrado también una personalidad política que transmite muchísima seguridad, equilibrio y templanza.

Si uno analiza el discurso de Sergio, siempre es propositivo. Hasta se escapa la mayoría de las veces de hacerle críticas a sus adversarios.

Para mí, lo más significativo es que Sergio Massa es el único candidato que tiene un proyecto de desarrollo, de fortalecimiento de la infraestructura, que tiene una idea certera de cuáles son las posibilidades y los desafíos que tiene Argentina en los próximos años.

Tiene un fuerte compromiso para construir una sociedad más igualitaria, con una mirada distributiva en el orden de los ingresos, y le plantea a los argentinos que ninguno de los derechos adquiridos, individuales o colectivos, van a ser modificados. Esa es la principal diferencia.

¿Nos podría dar un pantallazo de los números que ustedes consideran verosímiles por las encuestas que tienen?

Nosotros consideramos que vamos a hacer una muy buena primera vuelta. No sabemos hasta dónde nos va a alcanzar, pero sí sabemos que el piso es que, seguramente, estaremos en el balotaje.

Quizás se lleven una sorpresa de la cantidad de votos que va a sacar Unión por la Patria. Se sorprenderán con los muchos votos que tendrá Massa. Creo que el voto a Unión por la Patria va a ser mayoritario en este proceso electoral.

¿Creen que van a salir primera minoría en las elecciones del domingo?

Si hay dos vueltas, vamos a estar en el balotaje, con una muy buena performance en la primera vuelta. No necesariamente eso significa como cada uno llega a la segunda vuelta, sí significa un crecimiento importante de los guarismos que obtuvimos en las PASO.

Nuria AM (NA): ¿La incorporación de Larreta al posible gabinete de Bullrich introduce alguna diferencia a los escenarios que venían evaluando?

No. Creo que a Bullrich le costó adaptarse al escenario que quedó configurado después de las PASO.

Juntos por el Cambio es una fuerza que se construyó al calor del antikirchnerismo. Así ganó Macri las elecciones y así construyeron durante todo este tiempo.

Cuando se quedaron sin esa posibilidad, les costó acomodarse. Ante la debilidad de su mirada económica, buscó un potencial ministro de Economía, pasó lo que pasó con Melconian, no voy a opinar, pero le generó una debilidad; y así como lo buscó a Melconian para fortalecerse, ahora lo busca a Larreta .

La primer conclusión que saco es que la candidatura de Bullrich no logró salir de esa sensación de debilidad que transmite.

NA: ¿Cree que eso suma el voto larretista?

No lo sé. Cuando hay tres fuerzas políticas competitivas es difícil evaluar el comportamiento del votante. Porque se ganan votos por un lado, se pierden por el otro, no podría decirlo.

Sí, lo que está claro, es que Patricia vio su debilidad y anticipó decisiones, como la de anunciar anticipadamente su ministro de Economía o su jefe de Gabinete.

Alejandro Gomel (AG): Usted mencionó lo que ocurrió con Melconian. ¿Esta es una campaña más sucia de lo que estamos acostumbrados?

No lo sé, no podría calificarla. Simplemente hice una descripción que es obvia.

Si quizás no hubiesen aparecido las cosas que aparecieron sobre Melconian, no hubiese terminado Larreta como jefe de Gabinete. Pero es una especulación.

Creo que, en general, lo más complejo en el marco de la campaña electoral, fueron las declaraciones de Milei y todo lo referido a la corrida de la semana pasada.

Después del segundo debate, Javier Milei dejó la motosierra en la caja de herramientas y salió con el lanzallamas para incendiar la Argentina. Eso es un grado de irresponsabilidad enorme para un candidato que había llegado primero en las PASO.

Creo que eso fue un golpe bajo, porque no vale todo para conseguir un voto, y sobre todo cuando esas decisiones terminan perjudicando a la enorme mayoría de los argentinos.

Esa idea de que si el dólar está alto es mejor para su plan de dolarización, sin decir que el dólar alto significa salarios por el piso. Me pareció grave desde el punto de vista institucional y una enorme irresponsabilidad.

AG: En la Provincia de Buenos Aires se está viendo que se reparten boletas de intendentes de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, cortadas. ¿Hay un poco de preocupación por cómo puedan jugar los intendentes?

No. Estamos muy confiados y muy conformes con el apoyo institucional y político que hemos recibido de toda la estructura a lo largo y ancho del país.

Obviamente que, en la Provincia de Buenos Aires, donde se elige gobernador, sentimos un acompañamiento muy fuerte a las candidaturas de Sergio y Axel.

Lo que vemos es un trabajo muy conjunto, de muchísimo compromiso. Sobre todas las cosas porque nuestros compañeros intendentes saben que no es lo mismo gobernar un municipio, con tantas complejidades como tienen los municipios del Conurbano, con un presidente que va a estar al lado tuyo para tratar de resolver las demandas, que con un presidente que te diga “arreglátelas solo”, que es la propuesta de Milei, que va desde eliminar la coparticipación hasta eliminar la obra pública.

Así que, la verdad, es que estamos muy contentos con el clima interno que se creó hacia el interior de nuestra fuerza política, y con el reconocimiento creciente que tiene la figura de Sergio hacia el interior de nuestra fuerza política, vamos a hacer una muy buena elección.

¿Qué rol imaginás que tendrá Alberto Fernández en un nuevo gobierno de Massa? ¿Creés que, con los años, en perspectiva, su presidencia se verá distinta?

Con respecto a la segunda pregunta, seguramente sí. En general el tiempo suele poner las cosas en su lugar. Creo que va a permitir una mirada mucho más reflexiva sobre la gestión de Alberto, y se van a encontrar elementos positivos que, en el medio de esta coyuntura, cuesta poner en valor.

Escojo algunos: política internacional, ingreso a los Brics, la última Cumbre de la Unión Europea y Celac, la definición, en ese encuentro, de que Malvinas es un territorio en disputa. Hay una cantidad de acciones que van a ser fuertemente reconocidas por parte de la sociedad sobre Alberto.

No sé qué pensará Alberto de su futuro político inmediato, sí sé que los ex presidentes siempre tienen un rol importante en el marco de la estructura política de cualquier país, ese rol lo va a seguir ejerciendo, no lo veo retirado de la política ni mucho menos.

Muchas veces me hacen la pregunta de cómo va a ser recordado Alberto en la historia, sin dudas va a ser recordado como el presidente de la pandemia. A mi criterio, es un dirigente político que tiene muchísimo para aportar desde el lugar de ex presidente en la Argentina que viene.

