Desde el Banco Central aseguran que, “Javier Milei ha acelerado una corrida cambiaria”

Durante los últimos días hubo un incremento exponencial en el valor de los dólares financieros y eso encendió las alarmas para todo lo que tiene que ver con el contexto económico. La actitud que llamó la atención fue la de Javier Milei al mostrarse a favor de que el valor del dólar siga subiendo. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se comunicó con el periodista Ariel Maciel.

“Mientras hay preocupación por la subida del dólar, Javier Milei quiere que siga subiendo”, comentó Ariel Maciel, que luego agregó: “Desde la Casa Rosada dicen que Milei se comporta como un economista irresponsable y quien es un economista irresponsable no será un presidente responsable”.

Sergio Massa: el “piloto de tormentas” para tener un manejo de la economía

Posteriormente, Maciel planteó: “La Casa Rosada quiere mostrar que Sergio Massa es un piloto de tormentas y que en un contexto difícil, puede llegar a tener un manejo técnico de la economía”. A su vez, manifestó que, “tratan de sacar rédito político a una situación que es muy compleja y que tiene que ver no solamente con la suba del dólar, sino con su impacto en la inflación”.

Se adelantó una corrida cambiaria que se esperaba para después de las elecciones

“Lo que están diciendo es que Milei ha acelerado una corrida cambiaria que se esperaba en las 2 semanas entre el 22 de octubre y el balotaje”, sostuvo el periodista. En relación a este tema, expresó que, “ya estaba previsto que iba a haber una incertidumbre y una presión sobre los dólares, el problema es que se adelantó demasiado en el Central y eso es producto de Javier Milei”.

A Javier Milei no le están dando los resultados de las encuestas

Por otro lado, el entrevistado señaló: “Milei quería que continuaran los días y no pasara nada, quedarse, no tener ningún conflicto y evitar cualquier situación porque le iba muy bien en las encuestas”. Sobre la misma línea, remarcó que, “si esta estrategia de Milei cambió es porque evidentemente no le están dando bien los resultados de las encuestas”.

A modo de cierre, Maciel destacó que, “Patricia Bullrich ha cambiado su estrategia y se ha fortalecido en el antikirchnerismo”, por lo cual, “empieza a verse que si Javier Milei no profundiza su estrategia de opositor al Gobierno y de piloto para un desastre como se quiere instalar sobre la situación económica, no va a crecer más de lo que tiene”.