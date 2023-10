Nueva denuncia contra Javier Milei por sus dichos contra el peso: ahora por "sedición"

En cada año electoral queda claro como la campaña política tiene un correlato en Tribunales, donde aparecen los nombres de candidatos en denuncias y en causas, por lo general, del Fuero Penal. Y con Javier Milei no hubo excepciones: después de sus declaraciones en contra del peso se sumó una nueva denuncia a las que ya tramitan en Comodoro Py. Ahora, un abogado lo señala por "sedición".

La nueva denuncia se suma a otras dos que se radicaron la semana pasada. La primera de ellas del 11 de octubre, firmada por la abogada Valeria Carreras, por "incitación a la violencia", mientras que un día después se sumó la del presidente Alberto Fernández por "intimidación pública".

El autor de la tercera denuncia penal contra Milei es Ariel Hernán Valloud, un abogado que se presenta como miembro del grupo "Labor Peronista". Allí denunció "tentativa de sedición, delito contra el orden económico y financiero y traición a la patria". En el escrito al que accedió PERFIL replicó las declaraciones del candidato a presidente de La Libertad Avanza que originaron la avanzada judicial.

Milei había dicho en una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre que no se debía ahorrar en pesos. "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, esas basuras no pueden valer ni para abono", dijo el candidato.

Tribunales de Comodoro Py.

Para el denunciante, "obra como agravante a esta declaración que el denunciado es legislador nacional en la Honorable Cámara de Diputados".

Valloud expresó en su escrito que la intención de Milei "es implantar durante una eventual presidencia a su cargo, una moneda extranjera (dólar estadounidense) como moneda de curso legal en nuestro país". A su criterio, eso provocaría "un grave daño a la independencia económica y, por lo tanto, a la soberanía nacional de la República Argentina".

La denuncia recayó en el Juzgado Federal N°3 de Comodoro Py, a cargo del juez Daniel Rafecas. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron a este medio que como se trata de un hecho que fue denunciado, la presentación terminaría acumulándose junto a alguna de las otras dos denuncias.

Ya son tres denuncias contra Milei

Si bien se presentó primero la de Carreras, que quedó a cargo del juez Julián Ercolini, la denuncia de Alberto Fernández, a cargo de la jueza María Servini, ya cuenta con el impulso del fiscal Franco Picardi.

A fines de la semana pasada, el fiscal pidió que se investigue al candidato a presidente y también al candidato a jefe de Gobierno Ramiro Marra y el candidato a diputado provincial Agustín Romo. Picardi le envió un escrito a Servini en el que le pidió que de por impulsada la acción penal, es decir, que arranque la instrucción de una causa judicial.

El representante del Ministerio Público pidió que se incorporen todas las declaraciones públicas de los denunciados al expediente. Se trata de todos aquellos pronunciamientos en los que se refieran a la moneda nacional y desaconsejen su ahorro.

Tras la denuncia de Fernández, Milei respondió: "Pidieron abiertamente mi detención para que no pueda asumir en el caso de ganar las elecciones presidenciales. El kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política más votada de las elecciones de agosto porque sabe que estamos a pocos puntos de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre".

La presentación de Milei

Ante ese panorama, Milei instruyó a sus abogados para que se presenten ante la Justicia y pidan la desestimación de las denuncias, con el objetivo de impedir el avance de las causas.

Según indicaron desde el equipo de abogados de Milei ante una consulta de este medio presentaron pedidos similares por excepción de falta de acción. El eje central de los planteos es que la conducta del economista y candidato a presidente no constituye un delito, por lo tanto, no puede haber persecución penal. Al cierre de esta nota aguardaban una resolución judicial.

