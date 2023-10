El Gobierno instaló la polémica esta semana al proponer que los usuarios decidan si desean mantener o prescindir del subsidio en las tarifas del transporte público. La medida busca visibilizar el peso del respaldo estatal en la tarifa en medio de la campaña electoral y criticar a los candidatos de la oposición que cuestionan la política. Ahora, este miércoles 18 de octubre Javier Milei manifestó su intención de privatizar el servicio de trenes en caso de llegar a la presidencia, actualmente gestionado por la empresa estatal Trenes Argentinos.

“No podemos seguir con estos niveles de déficit. Y la realidad es que es un oxímoron tener un Estado empresario porque no cumple el rol de un empresario. Debería correrse el Estado del medio. Cuando lo hace el sector privado, lo hace mucho mejor”, sentenció el candidato presidencial de La Libertad Avanza en diálogo con A24.

Consultado sobre si consideraba que la operación de los trenes debería pasar de manos públicas a privadas, Milei respondió: “Sí, absolutamente. De hecho cuando teníamos el mejor sistema ferroviario del mundo era inglés”.

El actual diputado nacional subrayó su intención de eliminar los subsidios. “Tenés que eliminar los subsidios, pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato”, dijo, y explicó: “Para decirlo fácil, es que el retorno que tiene la inversión sea superior a tu costo de oportunidad. La tasa de interés que cuesta financiar el proyecto hace que cuando el contrato cumple esa condición, se te está retribuyendo toda la inversión que hiciste”.

De esta manera, advirtió Milei, “eso tienen consecuencias en términos de servicio”.

Cuando analizó la regulación de las empresas, el legislador de La Libertad Avanza destacó que la regulación no solo abordaría el precio, sino también la frecuencia y la calidad del servicio. “Si decidiste un modelo de regulación, se regula la calidad de servicio. Cuando no lo cumplís, tenés penalidades”, sostuvo, y consideró: “Te van a defender la caja las empresas, si no les das tarifas, te van a licuar la inversión”.

Vacantes en el Poder Judicial

Por otro lado, Milei se comprometió a cubrir dos posiciones fundamentales en el sistema judicial en caso de asumir la presidencia. Afirmó que ya tiene en mente a quién designará para ocupar el puesto que quedó vacante tras la salida de Elena Highton de la Corte Suprema, y también expresó su intención de poner fin al prolongado interinato de Eduardo Casal como jefe de los fiscales.

Ambas vacantes, sin embargo, necesitan de un acuerdo del Poder Legislativo. “Voy a cubrir lo que tenga que cubrir, pero a la reforma de la Justicia la deben hacer los propios jueces. Debe ser independiente. Yo no me voy a meter porque estoy limpio, no estoy sucio”, dijo el candidato libertario en A24.

BR/ff