El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei; el candidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra; y el candidato a diputado Agustín Romo le responden en una conferencia de prensa al presidente Alberto Fernández luego de que los denunciara penalmente por promover la corrida cambiaria que ubicó al dólar blue por encima de los $1000.

La denuncia invoca el artículo 211 del Código Penal, que contempla penas de dos a seis años de cárcel por "infundir un temor público…, diere voces de alarma… o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".

En este marco, el líder libertario dijo: "Pidieron abiertamente mi detención para que no pueda asumir en el caso de ganar las elecciones presidenciales. El kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política más votada de las elecciones de agosto porque sabe que estamos a pocos puntos de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre".

"No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene el escalabro económico que está ocasionando con las medidas que ellos mismos tomaron. Yo les pregunto, ¿acaso yo soy responsable del déficit fiscal? ¿Acaso soy responsable de la emisión monetaria? ¿Acaso soy responsable de la toma de deuda? ¿Acaso soy responsable de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo? ¿Acaso soy responsable del cepo?", consideró.

"Nuestras declaraciones sobre la situación económica argentina son las mismas que venimos sosteniendo desde hace años y este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros. La historia monetaria argentina es prueba de ello. Desde que existe el Banco Central, la tasa de inflación en Argentina en promedio ha sido 250% anual hasta que se produjo el repudio de la moneda en 1991 con la convertibilidad. Pero cuando se quedaron sin financiamiento, ¿qué hicieron? Volvieron a las andadas y nos dijeron que iba a ser diferente", aseguró.

Y agregó: "Llevo en la política tan solo 2 años, ¿me van a culpar a mí la decadencia de los últimos 100 años y en especial, del desastre que ocurrió en la Argentina desde el siglo XXI con el kirchnerismo ¿Por qué no tratan de ser un poco más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas y no de culpar a los que venimos a aportar una solución verdadera? Nuestras declaraciones sobre la situación económica son las mismas que venimos dando siempre".

Encuesta sorpresa: Sergio Massa quedaría primero y hay empate técnico entre Patricia Bullrich y Javier Milei

Cabe recordar que Milei había desalentado la renovación de plazos fijos: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”,

Por otra parte, "durante cuatro años este gobierno ha presentado presupuestos con niveles altísimos de déficit fiscal y ha utilizado la emisión monetaria como herramienta para cubrir ese déficit. Usaron 20 puntos del PBI y cuando uno les alertaba que esa emisión monetaria iba a generar inflación, decían que no, que eso no pasaba. Es más, mandaron trabajos diciendo que estaban emitiendo y la inflación bajaba", dijo Milei.

"Desde que asumieron, emitieron alrededor de nueve bases monetarias. El desequilibrio fiscal actual es peor del que teníamos en el Rodriguazo, que era 14% del PBI. Hoy, si sumamos el Estado Nacional más el Banco Central, estamos en 15 puntos y dos tercios de ese déficit fiscal. Eso explica el desastre que hay adentro del Banco Central. Obviamente que el desequilibrio monetario también es peor que el que teníamos previo a la hiperinflación y previo al Rodriguazo", precisó.

"Si el gobierno quiere detener a los responsables de la corrida a cambiar y de la corrida financiera y todo lo que quieran, lo que tiene que hacer es ir y mirarse al espejo. Fíjense bien cómo arrancaron esta gestión, por ejemplo, las cosas que hizo el impresentable de Guzmán o Batakis", agregó.

"Nuestras declaraciones, lejos de ser imprudentes, son las únicas declaraciones responsables pensando en el bienestar de los argentinos. ¿O acaso ustedes quieren que les mientan? ¿Acaso están a favor de esos economistas que les dicen no, por favor, sean responsables, quédense en pesos, mientras que ellos acumulan en dólares?. Dejemos la hipocresía de lado. ¿Acaso ustedes aplaudirían a aquel que les diga no, quédense en pesos, así el gobierno los destruye con impuesto inflacionario? ¿Se dan cuenta lo que está detrás de la lógica del Banco Central? En los últimos 20 años, nos robaron 280.000 millones de dólares con señoriajes", afirmó Milei.

Además, Milei apuntó contra Juntos por el Cambio: "Pretender hacernos responsables de esta corrida, la única fuerza política que viene a plantear el cambio, es una canallada solamente esperable del kirchnerismo. Lamento haber visto a periodistas y a la pseudo oposición hacerle el juego al gobierno en estos días. ¿Acaso Juntos por el Cambio, quieren lavar las culpas del ministro Massa? ¿Tendrá que ver con las reuniones que tuvo con el señor potencial ministro de Economía, Carlos Melconian? ¡Son socios!"

Milei respondió a la acusaciones de hacer subir el dólar blue: "Una canallada únicamente esperable del kirchnerismo"

También le respondió al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien pidió que quienes entren al ballotage rindan un examen psicofísico: "Si él está pidiendo un examen psicotécnico yo diría que por lo menos rinda un examen de economía para ser ministro".

"Al presidente Fernández, a la vicepresidente Kirchner y al presidente en funciones, el ministro de Economía Sergio Massa, les decimos: 'hagan todas las denuncias que quieran'. Nada va a poder evitar la paliza que les vamos a dar dentro de unos días en las urnas. Se acabó la era de los corruptos en este país. El domingo 22 de octubre comienza una nueva Argentina", concluyó.

La respuesta a los bancos

Tras las declaraciones de Milei, las asociaciones de bancos que operan en la Argentina les solicitaron a los candidatos presidenciales que sean “responsables en sus declaraciones públicas” y evitar dichos que generen “incertidumbre y volatilidad” en las variables financieras.

Respecto de ese comunicado, Milei aseguró: "La verdad es que transpiran tanto socialismo que da que hablar. Pero claro, yo los entiendo, tienen un problema grave. ¿Saben cuál es el problema grave? Que hoy los bancos no trabajan de bancos. Los bancos hoy toman depósitos y en lugar de ir y prestar, hacen leliqs. Entonces, se cobran un spread y miran. Entonces, ¿saben cuál es el problema? Con nuestro modelo van a tener que salir a laburar de banqueros en serio".

LD