De qué hablaron Javier Milei y el Papa Francisco: pedido de disculpas y economía, los temas centrales

El presidente Javier Milei se reunió este lunes durante la madrugada de Argentina en el Vaticano con el Papa Francisco. Fue un encuentro de más de una hora tras el primer contacto que tuvieron el domingo durante la ceremonia de canonización de la flamante santa argentina Mama Antula. El pedido de disculpas y la invitación a la Argentina, los temas centrales.

Como se sabe, Francisco y Milei estuvieron a solas en uno de los despachos que tiene Francisco en la Santa Sede durante 70 minutos. El intercambio arrancó con la compañía de los fotógrafos oficiales que retrataron los primeros momentos de ambos sentados sobre un escritorio y luego se retiraron.

Día 64: del maligno al más lindo

"No me tenía en esa tarea, pero si usted me lo pide, lo hago", le dijo Milei al Papa, haciendo referencia a una conversación previa que no trascendió, al entrar en la Biblioteca del segundo piso del Palacio Apostólico a las 9 horas locales (5 en Argentina), en donde estuvo hasta las 10 para una reunión privada.

Cuando los fotógrafos y camarógrafos se retiraron, el Papa y Milei se quedaron a solas. Según trascendió, uno de los primeros intercambios fue el pedido de disculpas del presidente argentino al Sumo Pontífice por los agravios vertidos en su contra en el pasado. Vale recordar que Milei llegó a decir que Francisco era "el representante del maligno en la tierra".

Milei junto al Francisco.

Javier Milei estuvo reunido más de una hora con el papa Francisco en el Vaticano

"Son errores de juventud que todo el mundo comete", le habría respondido Francisco de acuerdo a Infobae.

A su vez, se conoció que el presidente ratificó la invitación realizada en la asunción para que el Sumo Pontífice viaje a la Argentina. El Papa había dicho semanas atrás que en 2024 vendría al país.

Más allá de eso, fuentes gubernamentales dejaron trascender que hubo una conversación que viró en torno al plan económico que aplica el libertario y el plan de asistencia social. Habría habido una buena respuesta por parte de Francisco.

Cómo siguió la reunión

La reunión, según el cronograma del Vaticano, iba a tener una duración de media hora, ya que Francisco tenía luego agendado un encuentro con los miembros de la Academia Pontificia para la Vida, que debió retrasar por la audiencia con el Presidente argentino.

Después de la audiencia entraron los funcionarios de la comitiva argentina y comenzó el tradicional intercambio de regalos, que duró unos 10 minutos.

Javier Milei sorprendió al papa Francisco con tres obsequios en el Vaticano

El intercambio de reaglos.

El Presidente le obsequió al Papa una carpeta con la copia de la carta manuscrita del canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi acreditándolo como representante en Europa, de Mayo de 1854; un cuadro con la postal conmemorativa de la flamante santa Mama Antula que el Correo Argentino distribuyó en agosto de 2017 ocasión de su beatificación y alfajores de dulce de leche y galletitas de limón.

Francisco, en tanto, le regaló a Milei una medalla de bronce inspirada en el baldaquino De San Pedro, una colección de sus escritos con encuadernación en cuero rojo y detalles dorados, entre ellos las encíclicas Laudato si' y Fratelli Tutti, y una copia del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, centrado en la Inteligencia Artificial.

AS/fl