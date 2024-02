Martino Rigacci: “El Papa siempre está preocupado por la economía argentina”

Martino Rigacci destacó la importancia del clima de distensión de la reunión y sostuvo que el Papa busca dialogar y aportar distintos puntos de vista. Indicó que el encuentro podría ser el inicio de una nueva etapa entre Milei y Francisco, caracterizada por el diálogo y la búsqueda de entendimiento. “Hay que ver si esto termina aquí o si es el arranque de una nueva etapa y por dónde este camino a esta nueva etapa puede seguir” señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martino Rigacci es periodista italiano graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de Florencia. Fue periodista de ANSA en la sede central de Roma, redacción, política exterior y servicios diplomáticos, y corresponsal por cinco años en Bruselas por temas de la Unión Europea. También es coautor de El último nazi: Priebke. De la Argentina a Italia. Juicio a medio siglo de historia, publicado en 1998.

¿Qué perspectiva puede aportarnos a la mirada provinciana que a veces tenemos los argentinos cuando nos toca juzgar al Papa Francisco que no podemos colocarnos en su posición universalista y lo vemos como un comprovinciano nuestro?

Yo tendría una mirada general y otra muy puntual. Empecemos por esta última, estuvo esta larga reunión que terminó realmente hace poco, de más de una hora, hecho que en sí ya es una noticia cuánto perduró. Y a la salida de la reunión del Papa, que recibió en el Vaticano al Presidente, no hubo, por parte de Milei, declaraciones.

Antes, hizo unas declaraciones a la prensa Tucho Fernández, que creo que en la Argentina todos conocemos, prefecto de la congregación de la doctrina de la fe, muy cercano a Bergoglio, antes de ser Papa, y también luego.

Hablando con los periodistas, Fernández tocó los dos o tres temas de los cuales hablamos desde hace tiempo. El primero, inevitable, es el posible viaje a la Argentina. Tucho Fernández dijo, tiene ganas, pero hay que analizar muchas cosas, depende de muchas cosas, tiene a veces un problema de salud, va y viene, tiene una lucidez impresionante, el cuerpo a veces responde más, a veces menos. Este es un primer punto que, obviamente, está siempre en agenda.

Luego, otra pregunta sobre si está preocupado el Papa por la Argentina, y el telón de fondo de esto es la crisis, la crisis económica, la situación del país, que fue, seguramente, uno de los temas abordados hoy en esa larga hora por el Papa y por Milei. La respuesta de Tucho Fernández fue, no lo sé, no lo vi después de la reunión, pero sobre este punto el Papa siempre está preocupado, evidentemente es un tema que tiene en el corazón, etc.

Ante la pregunta también sobre el clima de distensión, esto es muy importante, la gran novedad de ayer, que está hoy en la prensa, en los medios de los diarios de Buenos Aires, es las sonrisas, las palabras que se cruzaron, los saludos durante la canonización de Mama Antula en la Basílica de San Pedro, ceremonia presidida por el Papa.

Siempre es bueno, dice Tucho Fernández, la idea del clima de distensión. Lo que quiere el Papa es dialogar, conversar, poner en la mesa distintos puntos de vista. Esto, precisó, lo hace siempre incluso en el Vaticano, donde hay diferencias como en todos lados.

¿Tenemos que interpretar la adoración como positiva o puede ser al revés, de que la cantidad de situaciones conflictivas le justificaran al Papa dedicarle más tiempo en una especie de sermón al Presidente argentino? ¿Qué lectura se puede hacer?

Es lo que nos preguntamos todos, pero, en primer punto, porque los números cuentan, una hora y diez es bastante anómalo en este tipo de encuentros. Es cierto que fue recibido también por Parolin, secretario de Estado, pero fue una unión larguísima que excede un poco la normalidad, lo que es la costumbre de este tipo de encuentros.

Estos dos o tres temas que cité y que luego del que hablé recién a partir de las declaraciones de Tucho Fernández están en la mesa seguro. Ahora, la pregunta, Jorge, es otra, obviamente.

Yo, animándome a interpretar un poco, veo un segundo tiempo de, justamente, no quiero llamarlo reencuentro, pero de la sintonía que hubo ayer que sorprendió un poco a todos, allá y acá. Y cuando digo allá y acá, digo en Argentina y en Italia, en los ambientes vaticanos, etc. Un segundo tiempo de esa sintonía. Me parece que, justamente, siguiendo la línea de Bergoglio, que es la de hablar, conversar, sobre las diferencias, sobre los choques a veces que hay muy fuertes, sobre enfoques muy diferentes que hay sobre los diferentes temas más importantes del país.

Entonces, ayer fue un primer momento, hoy es un segundo momento y se siguió, me parece, en esta línea de, por lo menos, de mirarse en los ojos y conversar. Lo que ya me parece un buen resultado.

Hay que ver si esto termina aquí o si es el arranque de una nueva etapa y por dónde este camino a esta nueva etapa puede seguir, se puede avanzar.

¿Qué similitudes puede encontrar entre Giorgia Meloni y Javier Milei?

Creo que son dos situaciones realmente muy diferentes. Italia tiene una presidencia de la república, que es Mattarella, que es el jefe de Estado, que es siempre una institución muy importante, como un árbitro de la política y del país. Es una institución respetadísima que si hay excesos, que se consideran excesos o hechos que salen fuera de lo que prevé la Constitución, el presidente interviene y, a través de una serie de declaraciones, manifiesta su punto de vista que es aceptado casi la mayoría de las veces por la totalidad de la sociedad civil y del mundo de la política.

Entonces, esto ya es un contrapeso frente al peso de la primera ministra del Gobierno, del Poder Ejecutivo muy importante. También están todas las normas, los límites y los parámetros, digamos, que fija la Unión Europea.

Ahora, en un plano político, esto está empezando. No sé por dónde va a ir. Creo que, aparte, el telón de fondo es muy diferente a la situación económica argentina ahora. Es como que Milei y la Argentina tienen una situación apremiante del país ahora, inmediato, con datos de la pobreza y de la inflación que todos conocemos, tremendos. Entonces, seguramente se va a hablar en la reunión de Meloni y de Mattarella, o se van a mencionar estos temas, y vamos a ver qué es lo que sale.

Es importante una cosa, de una manera o de otra, que el eje de la política exterior de Milei, siempre lo indica de la misma manera, es Estados Unidos e Israel. Bueno, vino a Europa y comienza. Es el primer país de la Unión Europea que visita. Tampoco esto me parece un dato menor.

