Una localidad de Córdoba analiza cancelar el transporte público tras la quita de subsidios

El intendente de la localidad de San Francisco, Damián Bernarte, adelantó que evalúa rescindir el contrato con la empresa de colectivos que presta el servicio en la ciudad, ubicada en la provincia de Córdoba, tras la eliminación de los subsidios al transporte del Interior por parte del gobierno de Javier Milei.

En este sentido, subrayó que, para su gestión, "afrontar el costo del subsidio que recibíamos de la Nación sería imposible, no lo teníamos ni siquiera previsto como partida presupuestaria". "En el caso de nuestra ciudad, el transporte público debería ser levantado", aseguró en declaraciones a C5N.

"El valor del boleto, al igual que en Córdoba capital, rondaría entre los $1.000 y $1.100 sin subsidio. En nuestra ciudad es utilizado esencialmente por los estudiantes para llegar hasta los establecimientos educativos y a sus domicilios", sostuvo.

El intendente de la localidad de San Francisco, Damián Bernarte

En este marco, afirmó que se reunirá con sus pares de la provincia, así como con el gobernador Martin Llaryora. Aunque, remarcó: "Al día de hoy, si tuviéramos que tomar una decisión, deberíamos rescindir el contrato con la empresa de colectivos y dejar de prestar el servicio de transporte público de pasajeros en San Francisco".

En línea, detalló que el canon que se abona a la empresa está compuesto en un 40% del aporte de Nación, de un 42% de la provincia y poco menos del 20% la municipalidad. "Nosotros abonamos a la empresa un canon mensual que en diciembre era de alrededor $19.400.000, una cifra imposible de sostener si tuviéramos que aportar $10 millones", planteó el funcionario.

Por ello, insistió: "No vamos a poder pagar y vamos a tener que sentarnos a hablar sobre una rescisión contractual".

"No vamos a meter a la municipalidad en un juicio, trataremos de rescindir de manera acordada con la empresa. Es la decisión política al día de la fecha, no obstante apelamos a la racionalidad y a la posibilidad de retomar el diálogo y encontrar una solución que no afecte a los vecinos de a pie, a los estudiantes, a quienes van a trabajar, a quienes desde los barrios llegan al centro comercial y de servicios", concluyó Bernarte.

Tras la decisión de Milei de eliminar el "Fondo Compensador del Interior" y recortar la asistencia del Estado Nacional a las empresas prestadoras del interior de la Argentina, el gobernador de Córdoba comunicó que continuará otorgando subsidios al transporte para docentes, alumnos, obreros y personas de la tercera edad.

"No es tiempo de responder agravios ni insultos, es tiempo de diálogo y consensos", expresó Llaryora en su cuenta de la red social X.

No es tiempo de responder agravios ni insultos, es tiempo de diálogo y consensos. Ante la disposición del Gobierno nacional de eliminar únicamente para el interior del país los subsidios al #transporte, he tomado la firme decisión de darle continuidad a las siguientes medidas: — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) February 10, 2024

Luego de remarcar que la decisión del Ejecutivo nacional es "únicamente para el interior del país", en referencia al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde esto se mantiene, remarcó que seguirá aplicando beneficios en el pago de los boletos de transporte público.

"Ratifico mi compromiso con los cordobeses, por eso quiero anunciarles que vamos a seguir con el beneficio del #BoletoEducativoGratuito (BEG), destinado a estudiantes, maestros y profesores", dijo en primera medida.

El gobernador de Córdoba, Martin Llaryora

Además, agregó que continuará con el Boleto Obrero Social (BOS), destinado a trabajadores, y el Boleto Adulto Mayor (BAM), dirigido a mujeres mayores de 60 y hombres de 65 años. Por último, indicó que seguirá rigiendo el Boleto Social Cordobés (BSC) "para las familias que más lo necesitan".

"Cordobesas y cordobeses, quiero que sepan que este es un enorme esfuerzo económico, pero es nuestro compromiso, convicción y decisión acompañar a la ciudadanía frente a la medida arbitraria que ha tomado en los últimos días el Gobierno nacional", sostuvo Llaryora.