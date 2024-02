En medio del aumento de la tensión entre Nación y las provincias, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, le contestó a Javier Milei luego de que el Presidente lo enviara a "resolver sus problemas al psicólogo" y evitara pedirle disculpas por tratarlo de "traidor" tras la caída de la Ley ómnibus en el Congreso. “Que me mande al psicólogo es como que yo lo mande al nutricionista”, lanzó el mandatario cordobés.

En declaraciones a radio Futurock, Llaryora opinó que el jefe de Estado "tiene que dejar de gobernar por Twitter y empezar a gobernar en serio” y opinó que el país “necesita modificaciones de legislación, y no se van a poder hacer si no trabajamos todos juntos”.

Milei no se disculpará con Llaryora: “Que vaya y lo resuelva en el psicólogo”

"Una crisis es como un incendio. Si perdés tiempo es mucho peor. Y se pierde por impericia”, señaló el dirigente peronista acerca de la situación del país, sobre lo cual opinó en diálogo con radio Futurock que será "mucho peor" si se encuentran separados.

En esa línea, el gobernador dijo que "el ajuste o quita unilateral de fondos" que lleva adelante el Ejecutivo "no respeta color político” y comentó: "Córdoba puede subsistir por su solvencia económica, por eso también podemos alzar la voz en nombre de otras provincias".

Consultado por los dichos de Milei, quien lo había mandado al psicólogo, apuntó: "Que me mande al psicólogo es como que yo lo mande al nutricionista". Este jueves, en un reportaje con Radio La Red, el líder libertario había afirmado sobre el mantario cordobés: "No tengo que pedirle disculpas por nada. No estoy en política para resolver problemas psicológicos. Que vaya y lo resuelva en el psicólogo".

El presidente Javier Milei.

“Estamos en una Argentina donde nadie sabe la medida que se va a aplicar dentro de una hora", añadió Llaryora, al mismo tiempo que le pidió al libertario que busque consensos: “Tendría que tratar de sumar y no ser una máquina de sumar o buscar peleas".

Cuestionamientos a la política educativa: "¿Cuál es el plan que tenés?"

El gobernador cordobés también resaltó la reducción en un 98% las transferencias no automáticas a las provincias, la quita del subsidios nacionales al Transporte en el Interior del país y la suspensión del envío del dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que compone una parte de su salario.

"A mí me parece que si vos tomás una decisión de esas, tenés que sumar a los sectores más populares", manifestó Llaryora, que también apuntó contra el anuncio de Milei de "vouchers educativos" para comprar útiles y financiar el pago de las cuotas de los colegios privados.

"Es básico, creo que si le preguntás a un chico de jardín, te dice 'bueno si vas a subsidiar con un voucher para pagar la cuota de una escuela privada y vas a ayudar a comprar útiles en virtud de la situación en la cual estamos", añadió el jefe provincial.

En ese sentido, aclaró que le "parece bien" esta medida de ayuda anunciada por el Gobierno, si se tiene en cuenta que "va a ser muy difícil afrontar los gastos", pero cuestionó: "¿Cuál es el plan que tenés para los chicos de la escuela pública?".

"El plan que tenés para los docentes es sacarles el Fondo Docente. Entonces nada tiene que ver con nada. Yo no sabía si era un meme en un momento cuando vi eso", comentó en un tono irónico pero a la vez crítico. "Cuando vos largás un programa para ayudar pensás primero en los más vulnerables", subrayó.

"Nosotros tenemos ahora en las escuelas públicas listas de espera. Hay lugares donde no existen escuelas privadas, son todas escuelas públicas", concluyó.

FP

LT