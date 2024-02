Daniel Montoya: "Si Milei se hace fuerte, Llaryora puede terminar como Angeloz con Menem"

Daniel Montoya sostuvo que el gobernador cordobés afronta el desafío de su confrontación con Nación simultáneo al gran apoyo que recibió Milei en su provincia. “Milei está proponiendo una impronta agresiva de reseteo, está tratando de configurar hasta nuestras mentes”, alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Montoya es politólogo, analista y consultor. Estudió en la Universidad de Córdoba y realizó un máster en Políticas Públicas en el Instituto Di Tella. Fue director del grupo Banco Provincia y subdirector de vínculos institucionales de Arba. Es autor del libro “Estados Unidos versus China. Argentina en la nueva guerra fría tecnológica”.

Alejandro Gomel: ¿Volvemos a unitarios y federales? ¿Cómo sigue esta pelea de las provincias con Buenos Aires?

Vamos de lo inmediato, después nos vamos a acercar en el terreno de las personalidades y después vamos a tocar un poquito para separar la paja del trigo.

Estamos en presencia de un choque de trenes, Alejandro. En este momento están chocando dos trenes que si bien con perfiles diferentes, uno es un presidente con una vocación, yo no diría reformista, sino de reseteo profundo de la sociedad argentina, lo vimos en este proyecto de la ley ómnibus que es una suerte de maqueta de nueva República libertaria Argentina, eso es inédito.

Está chocando con otro tren de otras características, que es un personaje que emerge de la política territorial profunda de Córdoba que en su momento se hizo lugar nada más y nada menos que desafiando a los dos grandes arquitectos del proyecto político de Córdoba, que son José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Vamos a agregar este detalle, es un candidato a presidente por ahora in pectore, pero no podemos dejar de ver y de notar que prácticamente Martín Llaryora, el gobernador actual de Córdoba, es un personaje que aspira y se ve nítidamente en este primer mes, tiene más rodaje mediático, y en los medios federales mucho más que Juan Schiaretti y ni hablar que el propio José Manuel de la Sota.

Se ha visto que ha aparecido con una impronta de ocupar rápidamente el ring, así como lo hizo en sus distintos peldaños que fue subiendo de la política el segundo distrito de Córdoba, San Justo, saltó una valla que es difícil de saltar para cualquier dirigente del interior de Córdoba, la política de la capital de Córdoba, y lo vemos rápidamente como está saltando y poniéndose la cabeza de uno de los tres andariveles opositores que están emergiendo, uno de los gobernadores y lo vemos con varios trancos por delante del propio gobernador Pullaro de Santa Fe.

AG: ¿Llaryora tiene con qué ser el líder de un peronismo nuevo, pero si se quiere, post kirchnerista?

Sí, claramente. Hemos visto el mensaje de él, fíjate en sus primeras intervenciones, Alejandro.

En el plano de la cultura lo vimos hablando y defendiendo por ahí los festivales o la producción de los sectores de Córdoba, sea la metalmecánica, la poderosa zona núcleo agropecuaria, que estuve recorriendo en moto justamente con mi impronta de vaquero la semana pasada, viéndola muy verde.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.

Quizás una de las grandes novedades que tiene por ahí Córdoba en los últimos años, que difiere de aquellos tiempos, en una de esas del nacimiento del primer cordobesismo, es la configuración de una muy poderosa zona núcleo agropecuaria, que en especial, después de todo lo que fue el conflicto aquel del campo de 2008, como que ha adquirido un nivel de protagonismo y después, bueno, una presencia en la factura exportadora argentina inédita.

Eso por un lado, con lo cual también Llaryora ahí el terreno estructural, obviamente, que tiene credenciales para presentarse a la arena política nacional con mucha nitidez.

Después hay circunstancias también que disparan esto, y acá es donde, por ahí, en una de esas, me gustaría adentrarme un poquito en lo que ha ocurrido últimamente.

A ver, una situación que difiere mucho, quizás una zona de confort que tuvo el cordobesismo, el primero, la versión de la Sota o Schiaretti, era que funcionaba como un espejo invertido de un proyecto nacional donde ellos estaban cómodos.

Fíjate que el kirchnerismo, en su momento de mayor apogeo en Córdoba, apenas logró en 2011, cuando Cristina sacó 54% a nivel nacional, el 37%. Nunca logró raigar, y eso los hace estar ambos dirigentes en una zona de confort.

Ahora, en el caso de Llaryora, se le está presentando una situación diferente, que es que Milei entró en Córdoba con una profundidad que yo diría, uno la puede quizás comparar o parangonar con lo que fue en su momento el gran triunfo de Macri, que fue más profundo.

Cuando se habla de ese 75% de Milei, en la primera vuelta fue un 34%, Macri en la primera vuelta en 2015 entró con 53%, y si nos vamos unos años más atrás, Menem en su momento en la elección del 95 sacó 48% en una primera vuelta donde él ganó de punta a punta y la liquidó en el primer turno.

Así que bueno, no tiene esa profundidad que tuvieron ellos, pero obviamente que esto, a Llaryora seguramente hay una situación de piel que se le tiene que estar disparando en este momento.

Macri no tenía esa vocación reformista que tiene Milei, lo hemos visto, inclusive Sturzenegger, en esa conferencia hace días en Miami, habló justamente de que Macri compró gobernabilidad y paz con los gobernadores, y no solo con eso, lo vimos con las organizaciones sociales, o sea, no disparó ningún conflicto de ese tipo.

Y si Llaryora, por ahí, se está mirando en el espejo del caso anterior que hubo, que ahí sí había una vocación reformista encarnada en Cavallo en los 90, bueno, ahí nada más y nada menos se lo llevaron puesto al gobernador Angeloz en su momento, en el tercer mandato, que tuvo que entregar el poder cinco meses antes.

Así que si uno arma este combo que vos decís del pasado, quizás el espejo ese de la historia, en el que se está mirando Llaryora y sus propias ambiciones personales, si uno junta las dos cosas, y la impronta agresiva que está proponiendo Milei de reseteo, está tratando de configurar hasta nuestras mentes.

Ahí en la ley ómnibus hablaban del arte, de la cultura, del cine, y lo vemos peleando con Lali Espósito, están tratando hasta de configurar hasta nuestros gustos artísticos.

AG: El cordobés votó a Llaryora y después a Milei, ¿hoy dónde está el votante?

Esta es una situación que no es nueva, Alejandro. Fijate en el proceso, por ejemplo, del macrismo, ese voto de Macri se compaginaba perfectamente con el de Schiaretti a nivel local, eran como dos capas. Como que el cordobesismo es una capa muy original de la provincia de Córdoba, que en dos oportunidades ha sido compatible, se ha asimilado y ha convivido con proyectos nacionales. Uno podría pensar perfectamente en esa etapa de Schiaretti con Macri, en cierta medida, quizás en una etapa más remota que es la que yo te citaba de Menem.

AG: Fue un conflicto bastante fuerte.

Estas dos dimensiones conviven y acá sí estamos encontrando una situación inédita, que por supuesto difiere mucho, que las bases electorales que están, digamos, manifestando, y no solo el caso de Córdoba, lo vimos en Santa Fe, Pullaro ha ganado a nivel local con votos, con chapa radical, y sus votantes han manifestado una preferencia por Milei a nivel nacional, eso se está reproduciendo en muchas provincias del interior.

Ahora, en este caso, el condimento quizás original que uno puede pensar, que es lo que hace que uno se pregunte por qué este choque, tiene que ver mucho con esto.

Por un lado, un gobernador del nivel de ambición, estamos hablando acá de dos tiburones tigres, tanto Milei como Llaryora.

Por el otro lado, en la profundidad, en lo estructural, Milei está planteando cuestiones que más allá de Llaryora, lo vimos a Schiaretti, por ejemplo, en los debates, oponerse frontalmente con un estilo mucho más moderado, por ejemplo, el proceso de dolarización, como que daña los intereses estructurales de los sectores productivos de Córdoba.

Yo diría que este es un cóctel donde se están combinando dos ingredientes, por un lado, una vocación reformista de Milei, que choca con intereses provinciales profundos, y después, por supuesto, la impronta de las personalidades que vos tenés, un presidente que está queriendo hacer lugar, que sabe que tiene una ventana muy acotada por su debilidad de gobernabilidad. No tiene intendentes, no tiene gobernadores, tiene una tropa legislativa muy acotada y donde él nada más cuenta con el PRO, que sumado, lo hemos visto, no alcanza para tener gobernabilidad.

Con toda la furia, son 80 legisladores.

Entonces, él tiene una ventana corta de tiempo para lograr una meta en tiempo récord. Eso choca con los intereses de Córdoba, pero por otro lado, también hay un choque de intereses personales que Llaryora sabe que si Milei se hace fuerte, quizás en los próximos meses se encuentre con una situación como la que le ocurrió a Angeloz durante los años 90, un presidente fuerte, reformista, que embistió sobre las provincias y se lo llevó puesto al gobernador.

