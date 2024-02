Federico Angelini, vicepresidente del PRO: "No ha habido diálogos institucionales entre el PRO Y LLA"

Federico Angelini, el vicepresidente nacional del PRO, señaló que la posible formación de un cogobierno entre el PRO y La Libertad Avanza depende de la fuerza de Milei. “Hay una representatividad de parte de Javier Milei con la que nos sentimos identificados”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Federico Angelini es el vicepresidente nacional del PRO. Fue diputado nacional por Juntos por el Cambio en 2019 y precandidato a vicegobernador de Santa Fe en la fórmula con Carolina Losada. Además, se desempeñó como diputado provincial en el 2011 y Secretario de Unidad de Gestión e Intervención Social de la Ciudad de Buenos Aires en 2007.

Ayer entrevistamos, en este mismo programa, a Eduardo Fidanza, que decía que no veía posible una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, porque Milei no es Macri, Cavallo ni Surzenegger. Según Fidanza, más allá de cualquier cuestión ideológica son personas racionales mientras que Milei no. ¿Hay algo más allá de las ideas que tiene que ver con el modo que diferencia a las personas aunque puedan compartir determinados rumbos comunes?

Se ha hablado mucho estos días sobre la posibilidad que mencionas, nosotros desde el PRO, los que tienen ya alguna responsabilidad de Gobierno, van a hacer el mayor esfuerzo para que las cosas mejoren. Desde el Congreso de la Nación, el bloque del PRO trabajó muchísimo para que se apruebe la ley bases, no solamente manteniendo una uniformidad en cómo votar, sino también en tratar de acercar propuestas para generar mayor número de votos. De cara al futuro, nuestros objetivos desde lo político son fortalecer al PRO y apoyar al Gobierno nacional, porque tenemos muchas coincidencias en cuanto al rumbo que tiene que tomar el país. El apoyo al Gobierno lo vamos a hacer desde el Congreso o desde aquellos que tienen alguna responsabilidad de gestión. Queremos que el PRO vuelva a ser un actor importante en la política argentina, porque no nos fue bien el año pasado y apoyar al Gobierno Nacional

Si uno suma a los diputados del PRO más los de La Libertad Avanza, no tienen la mayoría necesaria. De hecho, todos los diputados del PRO votaron no solamente la ley en general, sino que habían prometido votar todos los artículos en particular. Entiendo que una alianza más formal no sería solamente una alianza legislativa, sino que tendría que ser una alianza que permita una relación distinta con lo que está afuera del PRO y LLA.

Para el presidente Milei cualquier forma de consenso aparece como corrupción, ¿no sería finalmente fútil una alianza del PRO que no tuviese la capacidad de decidir políticamente en el Gobierno? Los diputados ya votan en consonancia con LLA, lo que hace falta es que el Ejecutivo tenga otro tono, no el Legislativo…

Se ha escrito mucho con respecto a si el PRO y LLA hacían un acuerdo o si se veía un cogobierno, todo eso no existe, no ha habido diálogos institucionales entre el PRO y LLA, sí ha habido diálogos de distintas personas que pertenecen al PRO con personas de LLA, pero eso no significa absolutamente nada en cuanto a la posibilidad de un cogobierno, de hecho, el cogobierno con el PRO depende de La Libertad Avanza, los argentinos votaron a Javier Milei y a su espacio para que gobierne la Argentina, sería muy soberbio de nuestra parte creer que nosotros podemos forzar un acuerdo, eso va a depender de LLA y de Javier Milei y me parece correcto que asi sea, porque los argentinos los votaron a ellos y son ellos los que deben definir si creen que sería positivo que, más allá de los acuerdos que se puedan hacer en el Congreso de la Nación por conciencias que tenemos con el Gobierno Nacional, se puedan llevar a otras áreas de gobierno.

No coincido con que no se negoció, porque si hubo una ley de 650 artículos y llegó al recinto una ley de 350 artículos sí se negoció, sí hubo concesiones por parte del Gobierno. Cuando se empieza a votar, en el artículo 1 se declaran las emergencias en distintas áreas y después en el artículo 4 o 5 te quitan las herramientas para que puedas enfrentar esas emergencias. Me da la sensación que algunas veces, muchos de los que entraron diciendo que era necesario un cambio, cuando no lo pueden llevar adelante ellos, eligen seguir con el status quo, no vaya a ser que le toquen lo propio.

Alejandro Gomel: ¿Ya está decidido que Macri va a ser el próximo presidente del PRO? ¿Hubo algún acercamiento entre Macri y Bullrich?

Es una posibilidad, él quiere ser presidente del PRO. Patricia y Mauricio, más allá de los cortocircuitos que hubo hace un tiempo atrás, tienen una visión clara de hacia dónde tiene que ir el PRO, tienen muy claro el camino y la reconstrucción del PRO, le quieren dar una nitidez muy grande al proyecto político. Más allá de algún cortocircuito, están habiendo acercamientos muy concretos.

AG: ¿Está decidido que Macri retome la conducción del partido? Te lo pregunto porque las miradas están puestas en una supuesta reunión que va a haber entre Milei y Macri para terminar de definir esta posibilidad de un cogobierno, ¿se define una reunión de Macri con Milei?

Existe la posibilidad de que Macri retome la conducción del PRO. Todavía falta porque aparte estamos en un proceso electoral y hay que respetarlo. Macri vuelve la semana que viene, no veo la posibilidad de que eso suceda esta semana. No se resuelve entre ellos dos, hay un proceso institucional, si se llegara a dar debería ser mucho más orgánico e institucional que una charla entre dos personas, más allá de que obviamente en lo macro entre Mauricio, Patricia y Milei se daría la voluntad de trabajar en conjunto.

Creo que ahí estás poniendo la clave, aseguras como vicepresidente del PRO que no hay nada institucional, decís claramente que Macri viene la semana próxima, pero no viene de China, viene de una provincia del país, perfectamente frente a la gravedad institucional se podría tomar un avión y venir mañana si así lo ameritara. Entiendo que eso indica que si no adelantó su regreso, las versiones que han circulado no tienen mucho fundamento. ¿A qué le atribuís que hayan generado tantas versiones la mayoría de los diarios sobre que ya era un hecho la alianza entre el PRO y LLA? ¿Era un deseo de LLA?

No creo que haya una crisis institucional. Hubo una ley que por un motivo u otro no se aprobó, pero tanto el Presidente como el Ministro de Economía dejaron claro que el proyecto económico no se iba a cambiar por no haber aprobado la ley. A todos les gusta hablar en off, quedar bien con el periodista de turno y decir algo que no sucede, pasa siempre.

Hay una frase que le atribuyen a un decano del periodismo: “nunca dejes que la verdad te arruine una buena nota”, obviamente no compartimos para nada esa visión, pero entiendo lo que estás diciendo…

Es un poco eso, pero no ha pasado en absoluto.

El “gremio de los gobernadores” se planta tras el látigo de Milei al interior

En líneas generales, para que algo sea verosímil, requiere cierta sustancia. Evidentemente, si bien no porque se cayó la ley hay una crisis institucional, sigue la pelea entre el Presidente y los gobernadores, y la manera de descalificarlos es inédita. Queda claro que LLA así no puede gobernar, entonces la suposición lógica es que necesita una alianza que engrandezca la capacidad de gestión y parece que la lógica va por el lado el PRO…

Primero porque hay coincidencias muy grandes. Ideológicamente puedo hablar por mí, pero también por Mauricio, Bullrich o cientos de dirigentes del PRO que se sienten muy identificados y en muchos casos decimos que nos hubiese gustado hacer lo que está haciendo Milei.

Hay una representatividad de parte de Javier Milei con la que nos sentimos identificados. Después, la relación que tiene el propio Javier Milei con Mauricio y Patricia, que son nuestros máximos dirigentes, ayuda a que haya muchas especulaciones, pero de ahí a que haya un cogobierno o una alianza hay un largo trecho. Esto no quiere decir que no vaya a suceder, pero algunos lo citaban como un hecho realizado y la verdad es que no pasó.

¿Cómo imaginas que se puede asegurar gobernabilidad a un Gobierno con tan poco legisladores sin aumentar su base de sustentación? Otra de las hipótesis es que su base de sustentación sea el peronismo y Scioli, colocado allí, venga a ser la persona que sea la ambulancia de todo el peronismo caído del kirchnerismo.

Yo veo que si no se le dio ni un mínimo apoyo en los primeros dos meses de gobierno por parte del peronismo, es difícil que esa línea sea una posibilidad, es más, veo todo lo contrario: están al acecho y viendo de qué manera pueden generar crisis institucional. Distintos sectores del kirchnerismo empiezan a hablar de que este mes la jubilación mínima es la menor en las últimas décadas, cuando estamos hablando de la fórmula previsional que militaron, llevaron adelante y aprobaron Alberto, Cristina y Massa, y se lo atribuyen a Milei, así como la inflación. Hay todo un proceso sobre que no hay 16 años de gobierno kirchnerista en los últimos 20 años, sino que lo único que importa son los 60 días de Gobierno de Javier Milei, no veo por ese lado la salida. Me parece que viene más por el lado de la coincidencia de ideas entre el PRO y LLA, además siento que hay ciertos sectores de la UCR que van a verse reflejados en algunos proyectos de ley para llevar adelante la Argentina.

