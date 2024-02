Carlos Bianco: "Milei nos va a llevar a la disolución nacional y a la dislocación social"

Carlos Bianco sostuvo que la política de Milei, en lugar de privatizaciones, está generando estatización, porque la gente, cuando deja de pagar la prepaga se vuelca al hospital público, y que todas las medidas que se están tomando “van en contra de las condiciones materiales de vida de nuestra población”. “Este ajuste va muchísimo más lejos incluso de lo que nos pedía el FMI, que preveía un déficit fiscal para 2024 y déficit cero para el 2025, pero el Gobierno ha decidido llegar al superávit fiscal en los primeros meses”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Bianco es ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y un dirigente muy cercano a Áxel Kiccillof. Había sido jefe de Asesores del Gobierno en los últimos dos años de la primera gobernación de Kicillof. También fue previamente secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el 2013.

Desde la provincia de Buenos Aires, el peronismo denuncia con vehemencia el ajuste de Javier Miley y Luis Caputo que están llevando adelante con su plan económico.

Entre las figuras más experimentadas de la Provincia circula un proverbio que advierte que “si se descontrola la provincia estalla la Nación”, que tiene que ver con lo que se vivió en el 2001 y 2002. El Gobierno nacional recortó envíos discrecionales, como el incentivo docente, y en muchas provincias se habla de que puedan no comenzar las clases en tiempo. ¿Cómo es la situación hoy en la Provincia y cuánto de ese proverbio se puede cumplir?

Lo último que queremos nosotros es que haya algún tipo de descontrol, estallido o lo que sea en la Provincia de Buenos Aires, y trabajamos todos los días para tener una provincia ordenada y en paz donde todos los bonaerenses puedan tener el mayor bienestar posible.

Lamentablemente, las medidas que ha tomado este Gobierno, casi desde el primer día, empezando por la devaluación de casi el 118%, que fue la más grande de la historia argentina llevada adelante explícitamente, como medida de Gobierno, han impactado muy significativamente en la inflación y en la capacidad adquisitiva de los salarios. Después, hubo una serie de medidas que inclusive han fogoneado esa inflación, que se duplicó.

Algunas de estas medidas fueron la liberación de las regulaciones sobre los precios de los medicamentos o de algunos alimentos de las canasta básica, o sobre determinados servicios que en general son consumidos por la clase media, como las prepagas, los colegios privados, etc. Esto está generando no solo una licuación de los salarios, sino también una gran desorganización.

El Gobierno venía con un discurso por privatizador que presentaron también en la en la Ley Ómnibus, pero lo que está ocurriendo es una mayor estatización de determinadas situaciones, porque, por ejemplo, la gente, cuando deja de pagar la prepaga se vuelca al hospital público, o a la escuela pública cuando no puede pagar la cuota de la privada.

Son situaciones que están empezando a suceder demasiado rápido. Creemos que no era necesario llevar adelante este ajuste tan brutal, inclusive, cuando uno revisa los acuerdos previos que había con el Fondo Monetario Internacional, ve que este ajuste va muchísimo más lejos incluso de lo que nos pedía el FMI, que preveía un déficit fiscal para 2024 y déficit cero para el 2025, pero el Gobierno ha decidido llegar al superávit fiscal en los primeros meses.

La pregunta es a qué costo lo está haciendo. Al costo de dejar de transferir a las provincias los recursos que le corresponden, al costo de eliminar los subsidios y que eso pegue muy fuertemente en el bolsillo de la gente por el aumento, por ejemplo, de las tarifas de energía, colectivo, tren, etcétera. Me parece que eso es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que seguramente es una de las más golpeadas.

Nosotros estamos trabajando con todas las herramientas con las que cuenta el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no son muchas, y sobre todo cuando hacen un ajuste brutal sobre las provincias. En enero, las transferencias no automáticas que hacía el Gobierno nacional a la Provincia de Buenos Aires cayeron un 73%, y a esto se suman la eliminación del fondo Nacional de Incentivo Docente, la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que nos afecta a todas las provincias, pero también afecta a la provincia de Buenos Aires, porque esa compensación garantizaba mantener en determinados valores las tarifas de los colectivos en grandes ciudades del interior. En la provincia de Buenos Aires esto dificulta muchísimo. Todas las medidas que se están tomando van en contra de las condiciones materiales de vida de nuestra población. Por eso, nosotros seguimos sosteniendo la situación como podemos.

Por ejemplo, en el caso del fondo Nacional de Incentivo Docente, que explica más del 10% del salario de los docentes, la provincia se hizo cargo porque el Gobierno Nacional no envió los fondos. Pero nosotros no podemos con nuestros recursos propios suplantar todos los recursos que vienen cortando la Nación, osea que nos están poniendo en una situación muy muy compleja en la provincia de Buenos Aires.

Hay una especulación sobre la posible re implementación del “Pacto de San José de Flores” entre Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y las principales provincias exportadoras, para liquidar sus producciones a través de un puerto de la provincia de Buenos Aires y no del puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿En qué estado se encuentra esa decisión?

Eso me parece que ha sido algún rumor que echó a correr alguien, no es real, y me parece que tampoco es viable.

Lo que sí hay es una comunicación permanente del gobernador con el resto de los gobernadores de la República Argentina, porque la verdad que la situación es muy compleja para todos. Inclusive con las diferencias doctrinarias y partidarias que uno puede encontrar entre los gobernadores, radicales, del PRO, gobernadores de partidos provinciales, peronismo más tradicional, etc. Fijate que, ante la eliminación del Fondo Nacional de incentivo Docente, todos se han expresado en contra, y ya hay una solicitaba al Gobierno Nacional para que recapacite y restablezca ese fondo, porque explica entre el 8,5 y el 14,4% de los salarios de bolsillo de los distintos docentes, dependiendo de la provincia.

Ante la casi desaparición de un Estado Nacional que no se hace cargo de su responsabilidades, son justamente los gobernadores los que empiezan a trabajar de manera conjunta para llevar adelante una agenda positiva que beneficie a sus pueblos.

Nosotros vamos a seguir coordinando acciones con todos los gobernadores en tanto y en cuanto sean de común interés para las provincias.

Axel Kicilliof

Otro tema que se viene discutiendo tiene que ver con una posible fusión entre La Libertad Avanza y el PRO. Si se hubiera producido esa alianza en la provincia de Buenos Aires, probablemente el resultado electoral hubiera sido otro. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? ¿Creés que esa función representaría un problema para el panperonismo?

Respecto a la afirmación de que si esa fusión se hubiese producido antes hubiese cambiado el resultado en la provincia de Buenos Aires me permito dudar, porque realmente hay muchos sectores que están en Juntos por el Cambio que creo que no hubiesen acompañado muchas de las medidas y propuestas de esa alianza. La gente de la Coalición Cívica, por ejemplo, está muy en contra de las medidas que está llevando adelante el gobierno de Milei. Lo mismo los sectores del radicalismo del campo popular, del alfonsinismo y el yrigoyenismo. Creo que no hubiesen acompañando esa alianza, y mucho menos los votantes.

Kicillof sacó el 45% de los votos, y eso es casi imposible de poder rebatir en las urnas, con cualquier tipo de alianza. Es cierto que la división entre los partidos más a la derecha dividió el voto de ellos, pero no creo que hubiese pasado otra cosa.

A mí me parece que es natural que determinados sectores del PRO terminen en Alianza con LLA, porque tienen una cosmovisión muy similar. El apoyo de Macri ha estado desde el primer día. Me parece que, ideológicamente, a Macri le hubiese gustado hacer alguna de las cosas que está intentando hacer hoy Milei, pero justamente, por determinados factores de su fuerza, que eran, si querés, más más de centro, más progresistas, estuvo encorsetado políticamente y no pudo no pudo ir en ese sentido.

Yo dije en campaña que Milei nos iba a llevar hacia la disolución nacional y la dislocación social, y es lo que está pasando.

Alejandro Gomel: Hablabas del diálogo frecuente que están teniendo los gobernadores. ¿En qué se pueden plasmar esos contactos que está habiendo? ¿Podría haber acciones judiciales o alguna acción política e conjunto?

Mira, general, son contactos que respondieron al tratamiento de ciertos artículos del DNU, de la Ley Ómnibus, o a preocupaciones que surgían dentro del tratamiento de esas normativas; o bien a cuestiones coyunturales y puntuales que se están dando, como la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Todos han salido a reclamar en conjunto a través de sus ministros de Educación.

Como te decía antes, es muy variopinto el arco político de los gobernadores hoy en Argentina. Nosotros tenemos una serie de gobernadores peronistas, con los que, obviamente, el gobernador Kicillof está en permanente contacto, permanente consulta, permanente debate y permanente discusión. Y después, para otras cuestiones puntuales, también tiene contactos con otros gobernadores de otros partidos políticos. Ese es el escenario actual.

Nosotros, las definiciones políticas, las estamos haciendo con los gobernadores de nuestra fuerza política. Pero hay solidaridad cruzada y preocupaciones comunes que se están dando y que llevan a que gobernadores muy distintos, o en este caso, inclusive, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se haya expresado de manera común con el gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre le Incentivo Docente, teniendo otra cosmovisión general sobre los asuntos de la Patria.

Es decir, la brutalidad, la rapidez y la furia con que se está desatando el ajuste en Argentina ha hecho que, para determinadas situaciones, todos los gobernadores se hayan pronunciado en conjunto a pesar de las diferencias políticas.

AG: Hay preocupación con respecto al comienzo de clases. ¿Cree que en este escenario se podrá garantizar un comienzo de clases normal como pasó años anteriores?

Mira, nosotros en la provincia de Buenos Aires, en los cuatro años de la primera gestión del gobernador Kiciloff, las clases siempre empezaron el primero de marzo, en tiempo y forma, sin ningún problema con los docentes. Algunos lo atribuían a una determinada amistad de algunos dirigentes gremiales con nosotros, con el gobernador, y no era así.

La razón por la cual las clases empezaron en tiempo y forma es porque se había trabajado con la comunidad docente y la comunidad educativa en distintos aspectos que se discutían en las paritarias. Estos aspectos están relacionados con las condiciones de trabajo y también con los salarios. Durante ese tiempo, se pudieron recuperar varios puntos de los salarios que se habían perdido en el gobierno anterior, en el gobierno de Vidal.

Ahora, lo que nos está sucediendo es que no solo se está ajustando muy fuertemente a los recursos que tienen las provincias y, por lo tanto, la posibilidad de que la provincia continúe con paritarias que vayan por encima de la inflación, sino que además hay recortes de fondos nacionales. Como decíamos recién, fondos nacionales que iban directo al bolsillo de los maestros y las maestras.

El Fondo Nacional de Incentivo Docente no era un dinero que se quedaba en rentas generales del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino que era un dinero que iba directo al bolsillo de los docentes.

Hay una parte que es el fondo incentivo y hay otra que son las necesidades de compra de material didáctico y de conectividad que tienen los maestros y las maestras para estar permanentemente actualizados. Eso también se cortó, son dos fondos distintos. Nosotros hemos decidido como te decía antes este mes de enero pagarlo con fondos propios de la Provincia.

AG: ¿Existe la posibilidad de que se emitan cuasimonedas o bonos para contrarrestar esta falta de fondos?

Mirá, la provincia Buenos Aires, a diferencia de las otras provincias, que todas pueden emitir bonos o cuasi monedas, tiene la potestad, por pactos preexistentes a la creación del Estado Nacional, de emitir una moneda de curso legal. Puede emitir una moneda propia. Nosotros estudiamos cualquier tipo de medida que nos pueda ser útil en determinadas circunstancias. Por ahora no está en discusión ni en proyectos, pero por supuesto está estudiado.

Una cuestión más prospectiva. Desde la última presidencia de Cristina kirchner, los candidatos del peronismo fueron luego Scioli, después Alberto Fernández y por último Sergio Massa. Podríamos decir que todos tenían, en particular, un corrimiento hacia el centro, en distintos grados, cada vez más hacia la derecha. ¿Cuál creés que es el futuro del peronismo? ¿Cómo te imaginas el peronismo en 2027 e inclusive en 2025?

Habrá que ver cómo se despliega este proceso. En lo que yo creo, primero hay que mantener la unidad del peronismo, sobre todo ante estos embates tan fuertes, ajustes tan fuertes que está llevando el gobierno nacional. Hay que acompañar la situación del pueblo argentino. Me parece que en ese sentido, tenemos que priorizar la unidad que se ha logrado ya hace un tiempo del conjunto, me animo a decirlo, de gran parte del peronismo en Argentina.

En segundo lugar, más que pensar en liderazgos y candidaturas, lo que tenemos que hacer es fortalecer esa fuerza política y darnos un programa, darnos un "para qué" disputar. Bueno, en 2025 la legislativa, si en 2027 las presidenciales, definir un proyecto de país y, por lo pronto, tener un consenso sobre las principales líneas básicas y medidas básicas que hay que tomar, visto y considerando el desastre que seguramente va a quedar en Argentina luego de las medidas que se están tomando por parte del gobierno nacional.

Después, el proceso mismo y el despliegue de ese proceso lo mismo va a determinar cuáles son los principales referentes, cuáles son los principales liderazgos y, eventualmente, cuando haya que hacer un cierre de listas, cuándo van a ser las candidaturas. Pero poner el caballo siempre delante del carro, plantearnos para qué queremos volver a gobernar, porque en el gobierno pasado, cuando lo hicimos, algunas cosas salieron bien, otras cosas no salieron tan bien y, sobre todo, no hubo una discusión previa de determinados temas en donde tendríamos que haber tenido una posición común, una posición más debatida y tendríamos que haber llegado a una síntesis como fuerza política.

Por ejemplo, en el acuerdo con el FMI, sabíamos, cuando fuimos a las elecciones de 2019, que iba a ser uno de los puntos más importantes para debatir. Bueno, nunca nos habíamos sentado a discutir qué había que hacer una vez que se ganaban las elecciones y después pasó lo que pasó, vieron. Se produjeron negociaciones en donde no todos tenían el mismo nivel de información, entonces eso generó ciertos malestares y determinadas rupturas dentro de nuestro frente político. Por eso, me parece que primero tenemos que definir bien para qué queremos volver a gobernar los peronistas, cuál es el objetivo, cuáles son los principales problemas y cuáles son los principales consensos que, como fuerza política, tenemos que llevar adelante si nos toca nuevamente gobernar.

