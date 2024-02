Lo dice la mano derecha de Pullaro: "Javier Milei tiene una mirada kirchnerista"

El secretario general del gobierno de Santa Fe y mano derecha del gobernador, Juan Cruz Cándido, indicó que ciertas decisiones, como la reforma en materia de retenciones, podrían afectar negativamente a las industrias locales, y destacó la necesidad de considerar las perspectivas de las provincias en la toma de decisiones. “Vamos a ofrecer, además de diálogo, trabajo y compromiso, nosotros queremos que al Estado Nacional le vaya bien” aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Cruz Cándido es secretario general del gobierno santafesino. Fue diputado provincial por la Unión Cívica Radical y funcionario del gobierno provincial durante la gestión de Maximiliano Pullaro en el Ministerio de Seguridad de su provincia en 2015. Tras la decisión del gobierno nacional de eliminar los subsidios al transporte, Cándido sostuvo en su cuenta de Twitter que “no jodan, que sin nuestros puertos no van a tener ni para pagarle a los trolls”.

¿Cómo se imagina que va a evolucionar este conflicto entre los Poderes Ejecutivos nacionales y provinciales? ¿Cree que va a haber concesiones recíprocas o que el Poder Ejecutivo nacional va a querer doblegar a los gobiernos provinciales?

Yo espero que ocurra lo primero, que se encauce todo en el marco de la democracia y de las instituciones de la República, entendiendo básicamente, Jorge, que no existe una entelequia tal como los gobernadores de las provincias.

Cuando se instala esta suerte de épica de la venganza, a mi juicio, solamente para darle relato a una decisión ya tomada, que era la de hacer un ajuste clásico, con una combinación, además, de metodología kirchnerista. Cada vez que hace falta plata, miramos al interior y vemos qué le podemos sacar al interior del país.

Creo que lo mejor sería que todo se encauce en el diálogo y en la conversación, insisto, porque no sufren los gobernadores, sino que los que sufren son los habitantes de las provincias y, por añadidura, todos los argentinos. Porque si queremos equiparar a la Capital Federal con una provincia, no queda ningún argentino que viva en este país que no viva fuera de una provincia. Por ende, esa frase que se hizo popularmente conocida de los voy a fundir a los gobernadores, en realidad corre el riesgo de terminar fundiendo a la Argentina, como ya lo vimos con Domingo Cavallo.

Me quedé con esa mirada kirchnerista de que cada vez que falta plata se la saco al interior. ¿Qué le pasó cuando le atribuyeron a Cristina Kirchner decir que Milei es el político que más coraje tiene y que actúa con los gobernadores como actuaba Néstor Kirchner?

Bueno, todos sabemos cómo actuó Néstor Kirchner con los gobernadores. Kirchner era impiadoso con quienes no lo acompañaban.

Nosotros entendíamos, creo que la ciudadanía también, que era momento de un cambio. Y el cambio también era que estas cosas no se repitan. No que se repitan, pero ahora para poner en marcha un programa económico más conservador. Porque la democracia también es forma.

Yo soy de un partido político que es la Unión Cívica Radical, en la cual entendemos hace 140 años que el fin no justifica los medios. Esa quizás es la gran diferencia que tenemos tanto con el presidente como con el peronismo. Y quizás es la gran similitud del presidente con el peronismo. Para nosotros el fin no justifica a los medios. Y en este caso los medios son afectar a muchos ciudadanos que no tienen por qué pagar las consecuencias de estas decisiones.

Santa Fe no es una provincia que se vea afectada, por ejemplo, si se recortan los ATN. Porque no es una provincia que vive de ATN o de transferencias discrecionales. Solamente reclamamos lo que nos corresponde por ley.

Por ejemplo, el fondo de financiamiento al incentivo docente, que es una norma que se creó para subsanar las consecuencias de una decisión mal tomada cuando el Estado Nacional decide transferir a las provincias la educación y no los recursos. Pero son recursos que nos corresponden a las provincias.

O el fondo de compensación del transporte que surgió en el impuesto a los combustibles, del cual Santa Fe el mes pasado aportó 3.900 millones a ese impuesto y debió haber recibido 1.400 millones. El resto queda en Capital Federal, queda en Buenos Aires.

Por eso nosotros decimos que no jodan con el interior, que nos miren un poco más, que nos respeten, que no procuren siempre arrancar el ajuste, la motosierra o como se llame, por el interior productivo de la Argentina.

Yo le pongo un solo ejemplo. Si se llevaba adelante la reforma en materia de retenciones que pretendía el gobierno, las industrias de Santa Fe, de todo el país, iban a pagar un 15% a las exportaciones, cosa nunca vista en la Argentina. Y el gobierno entendía, desde el excel que se elabora muchas veces sin ponerle ojos a la realidad, que iba a recaudar 390 millones de dólares adicionales en función de este impuesto.

Nosotros desde Santa Fe, conversando con las cámaras empresarias, dialogando, haciendo un estudio, les dijimos, miren, no solamente van a fundir a muchas empresas que no van a poder continuar, porque el margen de ganancia nunca supera ese 15% que le quieren retener el concepto de derecho de exportación, sino que además, a consecuencia de la caída de la actividad económica y de que muchas empresas van a tener que dejar de exportar, van a estar perdiendo 93 millones de dólares en lugar de ganar 390. Esa mirada, que es la que por ahí podemos aportar en el interior, es interesante si la pueden considerar, si la pueden escuchar, obviamente, y mucho mejor si pueden hacerlo sin agredir, sin insultar.

Usted mencionaba la comparación con Néstor Kirchner, que él era impiadoso con los gobernadores y el interior, y podríamos decir que desde el punto de vista fáctico, sin ningún juicio moral, lograba su cometido los primeros años de gobierno, pero luego en la crisis con el campo chocó. ¿Se imagina que pueda darse una situación similar frente a la misma intransigencia y actitud impiadosa del gobierno nacional? ¿Que el interior se subleve?

Yo espero que no lleguemos a eso. Hay un hartazgo en el interior de este destrato, de esta desconsideración histórica que ha habido en las últimas décadas para con la producción de la Argentina. Creo que una de las razones del voto masivo del interior del presidente era la expectativa de que eso se termine, de que eso se cambie, no de que eso se refuerce y que encima venga adicionado con violencia verbal, pero vamos a trabajar mucho nosotros para que eso no llegue a ese punto.

Santa Fe siempre va a ofrecer, Jorge, dos cosas, diálogo, acá en Santa Fe la posición del gobierno provincial respecto a la ley ómnibus se elaboró luego de haber escuchado a los distintos actores de la producción, del trabajo, del agro y por eso decíamos, acompañamos en su gran mayoría de la ley, pero advertimos desde un principio que no podíamos acompañar los aspectos que iban contra la producción porque nos perjudicaba directamente a los santafesinos, al igual que la reforma para regular totalmente los biocombustibles.

También vamos a ofrecer, además de diálogo, trabajo y compromiso, nosotros queremos que al Estado Nacional le vaya bien. Le pongo un solo ejemplo, en medio de esta situación tan tensa y tan discutida con el gobierno central, en la que, insisto, estamos siempre dispuestos a dialogar, Santa Fe aportó en estos días 300 millones de toneladas de asfalto para reparar la Ruta Nacional 11, con recursos de la provincia y de los municipios, que les vamos a poner con los efectos de que esa ruta que llega a los puertos se pueda transitar en condiciones, ahora que se viene la cosecha gruesa y que necesitamos que los camiones lleguen lo antes posible a los puertos para que la Argentina se haga lo antes posible de las divisas que necesita.

Si tuviéramos una actitud de no cooperación, de escalar y de replicar esta épica de la venganza del gobierno nacional, nos hubiéramos quedado de brazos cruzados, hubiéramos dejado que los camiones no puedan llegar en condiciones de transitabilidad segura a traer la producción y de ahí sacarla para que puedan ingresar las divisas al país.

Esa no es la actitud de la Santa Fe y entiendo que la de ningún gobernador, porque todos queremos aportar, queremos colaborar, pero también todos queremos ser respetados.

Alejandro Gomel: ¿Van a comenzar las clases en Santa Fe? ¿Hay peligro de que no comiencen por los fondos que no llegan de la Nación?

Nosotros arrancamos en los primeros días de enero la paritaria docente, fue la primera paritaria que arrancamos. Venimos en conversación, obviamente, porque teníamos que modificar el sistema, el régimen de actualización salarial, porque era un régimen que es inviable en estos momentos. Y lo veníamos conversando con los gremios docentes, además de otros temas como el ausentismo, etc.

Pero obviamente esto es un cisne negro, dirían los politólogos, que obviamente tenemos que volver a recalcular y volver a sacar cuentas, porque este fondo no era un fondo, para que la gente también lo comprenda porque se instaló una idea de que los gobernadores son una especie de mangueros que andan buscando plata para después gastársela en lo que quieren. Y este fondo era un fondo que venía directamente al sueldo de los docentes. No era pasible que el gobernador disponga que en vez de pagarle a los maestros, voy a construir una ruta para ponerle mi nombre. Si no, era de utilización directa para el salario docente.

Nos parece que hay una confusión, quizás adrede en el relato que se hace, donde pareciera que todas las provincias somos lo mismo, que las provincias que producimos somos lo mismo que las provincias que dependen económicamente del Estado Nacional y que todos los fondos que vienen de nación son lo mismo. Santa Fe no recibe fondos discrecionales prácticamente, porque Santa Fe es una provincia, si usted pregunta, aquí nadie conoce lo que es un ATN prácticamente. No los recibió en la época de Néstor, tampoco después del sucesivo gobierno de kirchnerismo y tampoco en el presente, desde luego.

¿Qué va a hacer el gobierno de Santa Fe si finalmente se produce una unión entre el PRO y La Libertad Avanza? ¿Qué posición tendrán ustedes en particular?

No le corresponde al gobierno de ninguna provincia opinar sobre las realidades de los partidos políticos. Por ende separo al gobierno de esto.

Aquí en Santa Fe, la gestión encabeza una alianza política, un frente político que es superador de Juntos por el Cambio. Aquí está la Unión Cívica Radical y el PRO, pero también está el Partido Socialista, está el Partido GEN, está el Partido Demócrata Progresista.

Hay muchos partidos políticos, somos 12 partidos políticos que estamos conviviendo y gobernando la provincia. Por ende lo que ocurra con Juntos por el Cambio es una señal, es un dato.

Si el PRO a nivel nacional se aliara a La Libertad Avanza, ¿generaría algún tipo de ruido dentro la parte que integra la alianza superadora de Juntos por el Cambio en Santa Fe con el PRO? ¿El PRO quedaría afuera?

No, de ningún modo, porque ya tenemos posiciones nacionales diferentes los partidos que están en la alianza. Por ejemplo, el socialismo no integra Juntos por el Cambio, integra el bloque de Hacemos Coalición Federal que preside Miguel Ángel Pichetto.

Imagínese que el socialismo mañana se aliase con La Libertad Avanza, no está dentro de Juntos por el Cambio, ¿pero no crearía una situación de ruido en el caso de que LLA tuviera una posición muy dura con los gobernadores, especialmente con los de Santa Fe?

No, incluso yo creo que va a ser la ocasión, si el PRO u otro partido político o quien fuera se incorpora a La Libertad Avanza, ojalá se dé la posibilidad de que otras miradas, otras perspectivas quizás más templadas, que ya han pasado por la experiencia de gobernar y que tienen por ahí otro talante a la hora de tomar decisiones, ayuden a encauzar esta discusión que es permanente en la Argentina, que es la del federalismo, pero hacerlo en términos más republicanos, ojalá el PRO colabore con eso.

Nosotros entendemos que quizás eso pueda servir para estas dos tensiones permanentes que tenemos en el país, poder resolverla de manera republicana y democrática.

