La pelea con las provincias abre una estrategia de UxP en el Senado

A diferencia de Diputados, la Cámara alta atravesó un verano con una llamativa calma que podría ser el anticipo de otro año trabado por la ausencia de mayorías.

Es que, al hecho de tener tan solo siete senadores, el oficialismo parlamentario se encontró en las últimas horas con la decisión del presidente Javier Milei de dinamitar cualquier tipo de alianza estratégica con las provincias, que le plantea una doble dificultad a Victoria Villarruel. Por un lado, la posibilidad de que el interbloque de Unión por la Patria, de 33 integrantes, se acerque al número mágico de 37 voluntades para voltear cualquier iniciativa y, como contrapartida, la complicación de la jefa del Senado para poder volver a reunir aquella mayoría circunstancial que juntó en diciembre para la elección de autoridades.

“La UCR, con 13 senadores, tiene la llave para rechazar el DNU violentamente inconstitucional de 366 artículos que deroga decenas de leyes y modifica centenares”, advirtió ayer el diputado Leopoldo Moreau, marcando una de las apuestas de su espacio, no solo a los legisladores “del medio” sino también a los radicales como eventuales aliados.

Dentro del primer grupo están los senadores de Cambio Federal, Edgardo Kueider y Carlos Espínola, que ya habían manifestado su rechazo al decreto.

Los legisladores comparten espacio con la cordobesa Alejandra Vigo, quien se había mostrado dispuesta a acompañar la ley ómnibus mucho antes de los sucesivos ataques que dispensó Milei al gobernador Martín Llaryora, que modifican el escenario. Dentro del pelotón de posibles afectados por la actitud del oficialismo también se encuentra la senadora Mónica Silva, de Río Negro, cercana al gobernador Alberto Weretilneck, quien también sería otra de las llaves de la oposición para el rechazo al DNU.

Por el lado de los radicales, aclaran que una cosa es estar enojados con la actitud de Milei y otra muy distinta aportar votos a la estrategia de UxP para dar de baja el DNU. “Basta de agredir a los gobernadores, a ver si se anima a decirle a Maximiliano Pullaro esas barbaridades en la cara”, desafió el senador Pablo Blanco al Presidente este sábado. En principio, UxP volvió a pedirle a Villarruel una nueva sesión especial para el jueves 15, último día de las sesiones extraordinarias, para poder tratar directamente en el recinto el rechazo al DNU 70/2023 firmado por Milei en diciembre pasado.

Por decisión del oficialismo todavía no fue conformada la Bicameral de Trámite Legislativo y es por eso que el kirchnerismo quiere forzar una sesión en la que se dé tratamiento al polémico decreto. “Para eso está la Constitución y después están los reglamentos con rango constitucional, ella (Villarruel) no puede hacer una interpretación antojadiza” de las normas, se quejó el jefe del interbloque K, José Mayans, sobre la negativa de la vice de convocar a la sesión pese a que se realizó el pedido de acuerdo al reglamento con cinco firmas. La justificación del oficialismo es que por afuera del período de ordinarias solo se pueden tratar los temas que habilite el Ejecutivo, y el decreto no estaría en esa lista.

Sin embargo, Villarruel tiene que resolver la sanción de la ley de lavado de activos, que pierde estado parlamentario el 29 de febrero y que debe estar lista antes de una inspección que realizará la GAFI en el país a comienzos de marzo. Sin convocatoria a sesionar esta semana corta, la alternativa que se baraja es la de prorrogar las sesiones extraordinarias hasta fin de mes.