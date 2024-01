“Una locura, una irresponsabilidad total”: empresarios de biocombustibles rechazan las denuncias de coimas de Javier Milei

Los empresarios aseguran que, por intermediación de los gobernadores, habían logrado introducir muchos cambios en la Ley Ómnibus impulsada por el Gobierno. Pero todo cambió en las últimas horas.

Aparecieron supuestas declaraciones de Javier Milei en donde acusa al sector aceitero de coimas para modificar el dictamen en el Congreso. "Ahora no van a poder discutir los famosos artículos en particular, que es por donde operan las valijas de las coimas", le dijo el presidente a el medio El Observador. "Tenemos identificadas a las valijas y a los valijeros. Hay decenas. Los del tabaco. Los del biodiesel. Los del aceite. Tenemos identificada, en especial, a una aceitera, la gran lobista de las retenciones", agregó.

Carlos Gutiérrez: “El presidente tiene que tener la ley, pero en un marco de no agresión a las provincias”

Dentro de la familia de las energías renovables se destacan los biocombustibles: El bioetanol, el biogás y el biodiésel (elaborado a partir de semillas y lípidos naturales combinados con alcohol). Juan Facciano, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), es el vocero de la bronca de los empresarios. Estiman que, de conservarse el escrito inicial del gobierno, se perderán entre 5000 y 6000 puestos de trabajo.

¿Qué reflexión hace de las declaraciones atribuidas a Javier Milei sobre supuestas coimas del sector?

La verdad es que me parece una locura, una irresponsabilidad total. En caso que fuera cierto o no, no contribuye en nada. El camino es la justicia, si uno hace este tipo de afirmaciones y no las denuncias es cómplice. Es raro sobre todo en el contexto que se da, en el marco de las mejoras que las provincias productoras de biocombustibles le hacen al gobierno nacional.

El lunes de la semana pasada, los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy y Entre Ríos le acercaron un proyecto para acompañar las reformas del sector y llevar una idea superadora, para no obstaculizar la ley y acompañarla.

“En las primeras versiones del dictamen de mayoría, esta propuesta estaba acordada. Pero luego, pasaban los días y desapareció. En el medio, aparecieron un montón de rumores”, destacó el representante empresarial. La intención, según, Facciano, es “asegurar la participación de todos los actores, aprovechar la capacidad instalada que hoy gran parte está ociosa y limitar a la autoridad para cambiar los cortes”.

¿Por qué se opone tanto Milei?

Porque entiendo que se está buscando una desregulación total. El primer borrador era tal el punto que la autoridad de aplicación podía poner el corte en cero. La nueva versión fue mucho mejor a la del oficialismo. Pero poner discrecionalidades, para que la secretaría de Energía no tenga otra capacidad de controlar y pueda legislar. Ninguno de los cambios va a beneficiar al consumidor. En lo más mínimo. Hay un articulado muy impreciso, ambiguo.

Ley ómnibus: Llaryora pedirá que no se baje todo el paquete fiscal

¿Qué cree que se puede aprobar esta semana?

Las provincias escucharon al sector productivo. Hoy, lo que se ha plasmado por parte de los gobernadores es lo mejor. Primero hay que escuchar a los trabajan de esto, nadie del Poder Ejecutivo ha bajado al territorio para interiorizarse sobre biocombustibles.

¿Cómo los afecta?

En la cámara de Santa Fe somos 10 empresas, una ya cerró. Se podrían afectar 6000 mil puestos de trabajo. Hay muchas industrias involucradas.