Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza : "Lo que propone Javier Milei lo hizo Alfredo Cornejo en 2015"

Hebe Casado dijo que las provincias del interior se sienten "discriminadas" por los subsidios en energía y transporte, que se concentran en el AMBA, y destacó la necesidad de ser equitativos en caso de retirarlos. Además sostuvo que la posible fusión entre el PRO y La Libertad Avanza fortalecería la gobernabilidad de Javier Milei y le dará el apoyo necesario para lograr cambios profundos. “Ideológicamente, el PRO y la Libertad de Avanza se parecen bastante”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hebe Casado es vicegobernadora de Mendoza, elegida en 2023 con mandato hasta 2027. Además, es candidata para presidir el PRO en su provincia. Fue diputada provincial por la cuarta sección en 2018, y en su biografía de Twitter dice que es liberal, antes de que estuviera de moda.

Me gustaría que ponga en contexto a la audiencia lo que significa para Mendoza la quita del subsidio al transporte.

En cuanto a los subsidios en transporte, en Mendoza hace rato que los subsidios son muy bajos, solamente recibimos un 10% del subsidio.

La verdad que siempre los mendocinos, y creo que el resto del interior del país también les pasa exactamente lo mismo, nos sentimos discriminados por lo que sucede en el AMBA, por el porteño centrismo, donde los subsidios a la energía, los subsidios al transporte son muy altos y en el resto de las provincias son prácticamente nulos. Nosotros, como ya le decía, recibimos solamente un 10% del subsidio.

Sin embargo, Mendoza subsidia parte del boleto de transporte y tiene la flota de colectivos más moderna del país. Muchos de los colectivos son ecológicamente amigables, modernos, no son viejos, se ha ampliado el transporte público dentro de la provincia y eso lo ha mantenido en general la provincia.

Pero nos sirve ese 10% que nos da el gobierno. Y si lo van a quitar, queremos que sea equitativo. Si nos lo quitan a las provincias, que también se lo quiten al AMBA, porque si no, sentimos que siempre estamos subsidiando las provincias al AMBA.

¿Qué expectativas tiene de la eventual fusión entre La Libertad Avanza y el PRO que se viene hablando últimamente?

Creo que fortalecería la gobernabilidad del presidente, un presidente que está debilitado en el Congreso por la cantidad de legisladores que tiene y por la falta de experiencia política en lograr consensos para sacar leyes.

Creo que, en general, ideológicamente, el PRO y La Libertad Avanza se parecen bastante, por lo cual tienen más coincidencias que otra cosa. Creo que sería bueno en cuanto a fortalecer un gobierno que si quiere hacer los cambios que necesita la Argentina y son los que propone Javier Milei, necesita un apoyo extra y creo que ese apoyo extra puede venir por parte del PRO en ese sentido.

Alejandro Gomel: En esta alianza que usted ve como lógica, ¿le parece que puede fortalecer al gobierno el ingreso de dirigentes del PRO al gabinete de Javier Milei?

Creo que sí, porque muchos de los dirigentes del PRO tienen experiencia en gestión, lo han demostrado en CABA y en los lugares donde han tenido gestión, y también cuando fuimos gobierno nacional, hay dirigentes que mostraron un accionar muy positivo, y uno de los casos más notorios es Patricia.

Si nosotros hoy hacemos una evaluación de cuál de los ministerios de Javier Milei mejor funciona, o que tienen mejor aceptación por la gente en general, creo que el Ministerio de Seguridad se lleva los laureles ampliamente. Y tiene que ver con eso, con la capacidad de gestión, con la experiencia previa y con un objetivo claro.

AG: ¿Esto puede traer algún quiebre dentro del PRO? La primera imagen que se me aparece es Horacio Rodríguez Larreta festejando la caída de la ley ómnibus.

Yo creo que los votantes del PRO fueron claros a la hora de las PASO, en esas PASO ya dieron un mandato al PRO y marcaron que la parte más halcona era la que más lo representaba, y por eso Patricia ganó esas PASO. Creo que vamos más por ese lado.

AG: ¿Cómo ve en esa reconfiguración al radicalismo? ¿Dónde quedaría parado en cuanto a su relación con el PRO?

En Mendoza, la verdad que todo lo que propone Javier Milei, Alfredo Cornejo ya lo hizo en el 2015, lo de recortar el gasto político, disminuir la cantidad de Ministerios, hacer un Estado más eficiente, hacer que el Estado funcione de una forma menos burocrática, disminuir impuestos. Eso ya se hizo en Mendoza, se ordenó la provincia.

Es una provincia que no es deficitaria a pesar de que fue ninguneada durante los últimos cuatro años en cuanto a reparto inflexional de fondos tipo de los ATN, y sin embargo la provincia funcionó perfectamente y sin déficit.

Y creo que como pasa en el PRO, también pasa en el radicalismo, hay un radicalismo más socialdemócrata y un radicalismo con más tendencia liberal, y eso será algo que resolverán dentro del radicalismo, yo no me puedo meter en una interna de otro partido.

AG: ¿Imagina algunos radicales sumándose a esta reconfiguración?

Si. De todos modos, quiero decirle que cuando se formó Juntos por el Cambio a nivel nacional, a nivel provincial se llamó de otra forma porque tuvimos que incluir dentro de esa coalición a otros partidos que no ingresaron a nivel nacional, y por eso se llama Cambia Mendoza y no Juntos por el Cambio. Entonces creo que no afectaría demasiado y creo que hay radicales que tienen diferentes orientaciones y que es una interna que ellos tienen que dirimir dónde quedan parados.

Dentro del PRO hay socialdemócratas y liberales, si bien en las PASO Patricia Bullrich venció y duplicó en votos a Horacio Rodríguez Larreta, un tercio del total de las PASO del PRO votaron por él. ¿No hay un tercio palomas de la misma forma que puede haber un tercio liberal en el radicalismo?

Puede ser, pero eso es algo que debe definir el radicalismo a puertas internas, yo no me puedo meter en una interna de otro partido político, no corresponde.

Otro tema que me parece importante es la reflexión respecto de la cercanía de Mendoza con Chile. De hecho Cornejo estudió en Chile, y ha sido el país con la economía más exitosa de América Latina llevando adelante ideas económicas liberales.

Sí, así es. Y Cornejo se especializó en Chile, trabajó un tiempo en la actividad privada en Chile y copia mucho de ese modelo liberal del país de Chile.

