El “gremio de los gobernadores” se planta tras el látigo de Milei al interior

“No jodan que sin nuestros puertos no van a tener ni para pagarle a los trolls”. La frase pertenece al secretario general del Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz “Cacu” Cándido y la expresó a través de la red social de X, el canal que el presidente Javier Milei eligió para insultar, amenazar y denigrar a sus adversarios políticos.



Esos dichos tuvieron una alta repercusión entre un grupo de gobernadores, algunos de los cuales optaron por el silencio y otros que salieron a manifestarse en contra de las amenazas del presidente. De todas maneras, las coincidencias son plenas y van más allá de los colores partidarios: “más temprano que tarde” se terminará de materializar una respuesta formal y conjunta de los gobernadores a los ataques que está recibiendo el interior del país por parte del gobierno nacional.



La intransigencia de Milei, particularmente tras el estrepitoso fracaso que significó tener que retirar la ley ómnibus del Congreso, logró conformar un “gremio de gobernadores” impensado el 10 de diciembre, cuando se conformó el nuevo mapa político del país.

La discusión por la ley fue el primer movimiento que los mandatarios realizaron y que no alcanzó a ser percibido en su magnitud por el gobierno de La Libertad Avanza.



“¿Cuándo se vio que los gobernadores pasen dos o tres días a la semana en Buenos Aires metidos de lleno en la discusión de una ley? Pasa porque no hay interlocutores en el gobierno y desde el vamos se sabía que la debilidad parlamentaria de los libertarios era un hecho pero no pensábamos que fuera para tanto”, sostuvo un dirigente que recorre a diario los pasillos del Centro Cívico.



En la jornada de ayer, Milei fue a fondo contra los mandatarios y puso en la lupa a Llaryora y a Maximiliano Pullaro, el mandatario de Santa Fe. “Nosotros avisamos que si no nos daban las herramientas íbamos a recrudecer los ajustes y caerían sobre las provincias”, sostuvo en Radio Mitre.

Y añadió: “Dimos una primera señal de que estaban actuando mal los gobernadores cuando quitamos el capítulo cuatro de la ley ómnibus”. En ese momento, fue cuando cargó duro contra el cordobés: “Llaryora llora porque no le van a llegar subsidios por $ 20.000 millones. Bueno, es hora de administrar bien los gastos y hacerse cargo de lo que le corresponde a las provincias”, dijo.



El tema a tener en cuenta es que no se trata sólo de Llaryora y Pullaro. Los gobernadores de Juntos por el Cambio ya dejaron trascender que por ahora no habrá una respuesta concreta ante la decisión de Milei de eliminar el Fondo Compensador del Interior que permite subsidiar el boleto de colectivo en todas las zonas por fuera del AMBA. “Llegará el momento de sentarnos a discutir”, sostuvo confiado uno de los mandatarios que cree que Milei tendrá “otra consideración” con los dirigentes de su espacio, muy diferente a lo que pueda suceder con los mandatarios peronistas.



Segundo tiempo e incertidumbre.

La información respecto a que Milei dio el visto bueno desde Israel, el viernes por la tarde, a una “fusión” de La Libertad Avanza con el PRO, se terminó de confirmar el sábado por la mañana, cuando Milei fue entrevistado por Marcelo Bonelli en Radio Mitre. “Es natural que los espacios de los que formamos parte con el presidente Macri (sic) nos fusionemos”, dijo el mandatario nacional.



Que el libertario permita que Macri entre de lleno en su gobierno, tiene una lectura ineludible: empieza otro gobierno. Seguramente llegarán más cambios en el gabinete, tras la salida de Osvaldo Giordano (Anses) y Flavia Royón (Minería), a partir del acuerdo que se terminaría de tejer en las próximas horas. Es casi un hecho que se van a sumar Diego Santilli (¿en el lugar de Guillermo Francos?), Cristian Ritondo (por Martín Menem), María Eugenia Vidal (¿Anses?) y Guillermo Dietrich, que podría recalar en Infraestructura. La nueva composición del gobierno repercutirá de manera directa en el Congreso, ya que las alianzas tras el fracaso de la ley ómnibus se reconfigurarán y allí habrá que estar atentos a los movimientos que realicen los gobernadores.



“Larga el segundo tiempo”, aventuraron dirigentes del PRO cuando se los consulta por el nuevo rol que tendrá el expresidente en el gobierno de Milei y sonríen con picardía cuando se les consulta si es verdad que Macri “sólo tiene empleados o enemigos”. No se animan a decir en qué categoría entraría Milei.