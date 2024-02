Pablo Touzón: “Si no se llega a un acuerdo Macri-Milei, habrá diálogo Villarruel-Macri"

El periodista y politólogo, Pablo Touzón, expresó que los gobernadores han tenido “austeridad para el coraje en términos políticos”. “Si uno viese la jugada del pizarrón de Milei cuando empezó su Gobierno, lo que quedaba en pie para negociar la ley eran los gobernadores, empezó a ir hacia ahí y ahora, con esta ruptura, arranca un clivaje nuevo”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Touzón es periodista, politólogo y analista. A su vez, es fundador y editor de la revista digital Panamá. También es autor de “La grieta desnuda” y “El macrismo y su época”.

Luego de la caída de la ley ómnibus, Javier Milei le declaró la guerra a los gobernadores, en particular al cordobes Martin Laryora, cuyos diputados forman parte del bloque que tiene la llave del quórum de la Cámara de Diputados. ¿Hay en Llaryora el nacimiento de una nuevo personaje de nivel nacional que se encamina a ser un presidenciable?

Creo que sí, creo que hay algo que viene amansado desde la salida al exterior de Córdoba de Schiaretti. Todo ese proceso que vuelve a empezar con Llaryora en realidad arranca con el cordobesismo en el 2023, que además de ser el año de Milei fue el año de los cordobesistas, en el sentido de que asomaron a nivel nacional y lograron pasar de 3 a 7 puntos en las elecciones nacionales.

Creo que ahí, el tema Cordobés quedó instalado y Llaryora es parte del piso que construyó Schiaretti a nivel nacional. Es curioso lo que pasó, porque uno diría que los vaivenes de Córdoba muestran cómo cambiaron las coaliciones. La coalición anti kirchnerista tiene su epicentro en Córdoba, entonces cualquier cosa que no sea kirchnerista debía tener alianzas con Córdoba. Hoy que vemos que el kirchnerismo no es más el centro gravitatorio del sistema, en el sentido de que no todo se define en función de eso, lo que estamos viendo es aparecer como opositores a una serie de gobernadores que no tienen nada que ver con el kirchnerismo. Entonces, uno diría que está fabricando una oposición no kirchnerista a él mismo. El “negocio” siempre fue estar contra el kirchnerismo, pero en esta especie de nueva polaridad que se insinúa, donde hay un colectivo siempre ninguneado y siempre los gobernadores han tenido austeridad para el coraje en términos políticos, hacía que se quede un poco donde estaban. Ahora vemos que aparece algo nuevo y con una paradoja, porque si uno viese la jugada del pizarrón de Milei cuando empezó su Gobierno, lo que quedaba en pie para negociar la ley eran los gobernadores, empezó a ir hacia ahí y ahora, con esta ruptura, arranca un clivaje nuevo.

Milei apunta a Martín Llaryora como uno de los gobernadores que hizo caer la Ley Ómnibus

En esa austeridad para el coraje, ¿uno podría incluir a los radicales cordobeses? ¿De Loredo con su llanto significa algo?

Más que cordobeses son radicales, entonces ahí hay todo una tangente que deberá empezar a explicar el radicalismo sobre cuál es su posicionamiento con el fenómeno Milei. Obviamente hay una explicación sociológica, uno diría que la base de los radicales que votó a Milei es más antiperonista que republicanista y en un escenario contra Massa votaron a Milei. Creo que Facundo Manes fue más inteligente y preciso porque sintoniza con lo que él piensa, pero que la posición que él adoptó en el radicalismo terminó siendo más lo que pasó y lo que el mismo presidente decidió que sea, excluir a todo ese sector.

Al final, el llanto de De Loredo lo que demuestra es una profunda impotencia, entonces está claro que con un Gobierno recientemente electo con las cifras del balotaje hay que intentar negociar, pero como dice la frase, “se necesitan dos para el tango”. Si desde lo más alto del Ejecutivo sistemáticamente se boicotea cualquier intento que no sea todo o nada, termina siendo inaceptable para el resto de los que están ahí.

El llanto de De Loredo, las “putitas” de Milei, su autoboicot y la venganza de Scioli

Así como el peronismo cordobés fue claramente anti kirchnerista desde el comienzo, uno podría decir que Macri tuvo en Córdoba el lugar más afín donde consiguió mayor porcentaje de votos, ¿eso no existe más en la alianza Macri-Milei y finalmente esa alianza se come el apoyo que tenía Macri en Córdoba?

No, creo que existe, por eso es complicado. El sendero que debe transcurrir el gobernador Llaryora es complejo, porque Milei sacó un porcentaje de votos muy alto, y te diría que Macri ha bajado de popularidad en todo el país, pero en Córdoba se mantuvo un poco más. En el cordobesismo peronista siempre a nivel nacional se reflejaba una cosa y a nivel local otra, si se ponen en conflicto esas dos, si hasta ahora se sacrificó la nacional para ganar Córdoba, ¿hasta qué punto algo de lo cordobés va resentirse en la proyección nacional? ese es el dilema que me parece que existe y que le va a exigir mucha sutileza de parte del gobernador, porque efectivamente la dinámica de los acontecimientos que proyecta Milei tal vez sea muy rápida para alguien que acaba de llegar al poder, es un escenario que va a tener que ser inteligentemente procesado por parte del peronismo cordobés.

La virtud de la torpeza

Alejandro Gomel: Más allá de esto que venimos hablando, ¿cómo ves al peronismo? ¿De dónde puede venir la reconstrucción del peronismo?

Creo que hoy en día hay dos referencias, que serían PBA y Martin Llaryora en Córdoba, son dos posiciones distintas peronistas. Me parece que del lado del kirchnerismo no se sabe si hay desorientación o paciencia estratégica, pero en cualquier caso todavía, en toda esta discusión con la ley ómnibus, no fue una oposición protagonista. Creo que la única novedad del kirchnerismo que intenta heredar la crisis de ese sector es Grabois como la parte más disruptiva que implica el kirchnerismo.

Creo que el kirchnerismo más político esta todavía un poco grogui y después lo que se pueda organizar en torno a Kicillof, que yo soy escéptico respecto a la capacidad de reforma intelectual de eso, porque creo que el corazón batiente y el cerebro económico del proceso del último cristinismo es sobre todo Kicillof, por lo cual no creo que él se pueda reformar a sí mismo dentro de ese esquema. El estilo del peronismo no K no es solamente ser peronista, muchas veces los reformista del peronismo tiene que ir por afuera o buscar aliados de la época que no son necesariamente peronistas, por ende la reforma del peronismo, si uno entiende este concepto como algo post-kirchnerista, no va poder ser exclusivamente peronista, ya queda demasiado chico y tiene que ir por fuera a buscar expresiones políticas, sociedad civil, ideas nuevas por afuera.

Axel Kicillof cuestionó el sistema "arbitrario" de coparticipación y llovieron las críticas del PRO

AG: El peronismo siempre se caracterizó por tener líderes. Como cuesta encontrar que no haya nombres de peso hoy en el peronismo…

La crisis ha sido profundamente estructural, es una crisis territorial, electoral, sociológica, de ideas. Solamente la crisis económica de Macri y la decisión de Cristina de correrse del poder que era el obstáculo para la reunificación, explica que el peronismo haya vuelto al poder, si uno ve la elección del 2017 el peronismo había perdido en todo el país. Al peronismo le faltaba tiempo para reformarse y construir un nuevo liderazgo, la crisis de Macri lo vuelve a proyectar al poder y el poder lo liquidó. Esta etapa de poder que lo líquido, se puede reconformar porque las tradiciones políticas históricas no mueren así nomás, pero va a tener que reformularse. Que la inestabilidad de Miei subsidie una especie de retorno y que sea todo como antes es un poco una ilusión. Trataría de no pensarlo así porque el peronismo estuvo en el poder 4 años y no supo qué hacer, por lo tanto no solo tiene que buscar el poder, tiene que saber que quiere hacer cuando lo tenga otra vez.

¿Crees que podría darle longevidad a Milei una alianza directa con el PRO y con Macri?

No creo que le quede otra, él puede decidir proceder sin coalición con una gimnasia negociadora tan mala como la que tiene y sin experiencia política en la gestión de una negociación, por lo cual ir caso a caso, ley por ley, no funcionó. Lo que parecía que había sido su primera estrategia, ir como quien va aún tenedor libre y agarra del PRO la fórmula de Bullrich-Petri y agarra del peronismo a Sicoli, por ejemplo, hace que no pueda constituir hoy una coalición. Yo diría que acá hay una secuencia y un modelo político de Milei que terminó. Supongamos que se disuelve LLA y el PRO y nace una nueva coalición, no le aseguran lo mismo que le aseguraba Macri hace un año, porque no se si Macri puede ordenar a todos los gobernadores juntos hoy. Pero sí es mejor que hoy, le puede dar algo más consistente en el parlamento y algún elenco ministerial razonable y el peso del mismo expresidente como vocero que dentro de lo que hay hoy puede ser más. Creo que si Milei vuelve a rechazar el convite, que tiene sentido cuando lo rechazó porque él no quería integrar el Gobierno de Macri apenas asumió ahora vuelve a pasar la sortija y creo que si no se llega a un acuerdo Macri-Milei, habrá diálogo Villarruel- Macri, es decir que la tercera oposición va ser más por todos los lados del Gobierno, porque hay una física de la política que indica que el sector del PRO de Macri y el de Milei están un poco condenados a entenderse.

No es tiempo de responder agravios ni insultos, es tiempo de diálogo y consensos. Ante la disposición del Gobierno nacional de eliminar únicamente para el interior del país los subsidios al #transporte, he tomado la firme decisión de darle continuidad a las siguientes medidas: — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) February 10, 2024

El fracaso del Gobierno si hubiera una alianza con el PRO, ¿no arrastra a Macri y al PRO? Si hubiera un triunfo del Gobierno, ¿no subsume al PRO a ser la UCD de Milei?

Si, como ya es así, lo que le conviene a Macri es negociar los mejores términos del intercambio, porque para bien o para mal la experiencia histórica del PRO como existió no existe más.

El PRO tampoco existe más, lo que existe es el ala de poder de Macri…

Exacto, la fórmula presidencial entera del PRO está en el Gobierno, Larreta es opositor a Milei sin política alrededor y Frigerio no lo conduce Macri.

Cuando uno va viendo el mapa lo que ve es una especie de archipiélago de lo que alguna vez fue el PRO, un sector ideológicamente más afín y expuesto con una cuerdo a ir más cerca de Milei, con un razonamiento que se basa en que si le va bien a Milei son un satélite pero si le va mal hacen el costo. No le queda otra porque si no se va diluir de otra manera. El PRO que no se va a acercar a Milei, que es una sociología relevante y no solamente en términos de contar soldaditos en la Cámara de Diputados, son aquellos que votaron a Milei contra Massa, pero que no se van a quedar a vivir ahí y que hoy están huérfanos de representación. Entonces, con esa especie de desgajo sociológico y lo de los gobernadores, tal vez se empiece a armar un embrión de una especie de algo que pueda ser opositor que no es necesariamente K. Obviamente son procesos que toman su tiempo.

"La misma idea de transformación" y "No hay un acuerdo": las declaraciones del PRO y el Gobierno sobre un posible cogobierno

Escuchándote, lo que me queda es que la polarización kirchnerismo-macrismo no parece ser el nuevo vértice en el que va a girar la polarización y que se tienen que crear una nueva alternativa que probablemente sea con otra analogía en la cual las categorías no sean derecha-izquierda, kirchnerismo-macrismo, estado-mercado, sino extremo-moderación y que el extremo valga tanto para Milei como para el kirchnerismo.

Es probable que sí. Siempre fue muy útil ir a buscar a la pecera del antikirchnerismo.

Entonces no hay cambio, tenemos un populismo de derecha y antes teníamos un populismo de izquierda.

