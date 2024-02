"Necesitamos estadistas, no leones": Facundo Manes apuntó a Milei y la UCR queda dividida

El diputado de Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes, afirmó que no acompañará la delegación de facultades propuesta en la Ley Ómnibus y se despegó de su par Rodrigo de Loredo. "Necesitamos estadistas, no leones", lanzó contra Javier Milei.

De esta manera, la UCR esgrime sus tensiones internas en el recinto y en medio del debate del megaproyecto. "No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias. Que nadie se confunda. Queremos un país moderno, próspero, integrado al mundo", aseguró Manes.

"La situación de la Argentina es dramática, producto de los continuos fracasos de los gobiernos anteriores, de un lado y del otro. Veo mucha soberbia y poca humildad, de ambos lados", expresó.

El debate por la Ley Ómnibus en Diputados pasó a cuarto intermedio hasta mañana a las 12

En esa línea, siguió: "Y el presidente Milei hizo campaña prometiendo que el ajuste lo iba a hacer la casta, y lo primero que hizo cuando llegó al poder fue rodearse de la casta y hacer un ajuste tremendo y brutal sobre la clase media, los sectores populares y la clase trabajadora”.

Asimismo, en un discurso que se viralizó en redes, pidió "un capitalismo con rostro humano, donde el progreso económico y la justicia social marchen juntas. La justicia social, señor presidente, además de estar en nuestro deber moral -y se lo digo como médico-, de tener compasión por los demás, sobre todo los más vulnerables, está en la Constitución".

Diputados

En otro tramo, criticó la dolarización: "No hay dudas: la dolarización, si existe, es inconstitucional. Si usted avanza con esto, muestra que está poniendo un poder por sobre los otros. No lo vamos a permitir”.

Facundo Manes: "No creemos en las fuerzas del cielo"

“Les vamos a decir que no a los populismos de izquierda, a los de derecha, a los que ejercen el poder con prepotencia, a los que descalifican, a los que aprietan en las redes sociales, a los que se creen iluminados y solo ofrecen pedantería, histrionismo, teatralidad, conductas antisociales e improvisación. A los que aborrecen el diálogo, a los que quieren imponer dogmas irreales, ideas fanáticas y quieren, además, facultades extraordinarias. No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias”, insistió Facundo Manes.

Las perlitas del debate de la Ley Ómnibus: la protesta de Greenpeace, un diputado que no entra en su banca y el reclamo por los ascensores

En ese sentido, comentó: “La libertad que proclaman es una falsa libertad. Esto no es capitalismo moderno, es anarcopopulismo de derecha con falta de humanismo. Necesitamos equilibrios, no desmesuras. No puede movernos el miedo, que nos paraliza. Ni el odio, que nos divide. Ni el sálvese quien pueda. Eso no es una Nación. Creemos en un capitalismo democrático, preocupado por el desarrollo y la igualdad de oportunidades. No un país que primarice todo como hace dos siglos, donde el 15% vivía bien y el resto mal. Queremos un país donde se paguen salarios de calidad a empleos de calidad”.

“Necesitamos liderazgos humanos, no fanáticos. Creemos en la potencia de la creatividad de los argentinos, no en la prepotencia de los líderes. Creemos en la fuerza de la educación, de la ley, de la salud, de la ciencia y la tecnología; no creemos en las fuerzas del cielo. Creemos en las fuerzas de la educación, de la salud, de la ciencia y la tecnología, vayamos por esa verdadera libertad. Y para eso necesitamos estadistas, no leones”, concluyó.

ED