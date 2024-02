Martino Rigacci: “Milei y Meloni comparten la vehemencia”

El periodista italiano, Martino Rigacci, aseguró que la visita de Milei marca un antes y un después en las relaciones bilaterales: “La visita de Milei plantea a Italia como la puerta a la Unión Europea”. Señaló además que en la reunión entre el Papa Francisco y Javier Milei seguramente hubo temas en los que no estuvieron de acuerdo. “Lo que se rescata es ese largo diálogo, marca una nueva etapa para los próximos meses, concreta, de trabajo y operativa”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martino Rigacci es un periodista italiano graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de Florencia. A su vez, es el corresponsal de Perfil en Roma. Fue periodista de ANSA en la sede central de Roma, redacción, política exterior y servicios diplomáticos, y corresponsal por cinco años en Bruselas por temas de la Unión Europea. También es coautor de El último nazi: Priebke, de la Argentina a Italia.

Me gustaría que pusiera en contexto qué punto de comparación puede haber entre la derecha que representa Giorgia Meloni y las ideas que representa Javier Milei.

Hubo una entrevista muy interesante que el diario de derecha italiano, Libero, le hizo a Javier Milei. En esa entrevista, el director de Libero que era vocero de Giorgia Meloni, Mario Sechi, le pregunta a Milei cómo fue su entrevista con la primera ministra, el Presidente argentino afirmó que fue una reunión muy positiva y definió a Meloni como una persona que transmite alegría y fuerza.

Con esto quiero decir que Milei y Meloni comparten la vehemencia, una vehemencia de carácter, en sus declaraciones y en sus posiciones políticas. Es un frente político, llamémoslo de derecha conservador, que manifiesta sin ningún tipo de inhibiciones sus posiciones.

El título de Libero de hoy es “conservadores unámonos”, en la entrevista a Milei, él hace notar que hay líderes que están tratando de direccionar el debate hacia un frente directo, el problema es que la izquierda por ahí tiene una ventaja de 30 años. El periodista le pregunta a Milei si la izquierda tiene una coordinación internacional, a lo que Milei afirma que sí y que aquello es lo que falta al frente de los conservadores, pero que en eso está trabajando. Milei apunta a una mayor coordinación de los Gobiernos de derecha

Me parece interesante por dos razones, por una lado por algo estrictamente político, ya que sería una mayor coordinación a nivel internacional entre las diferentes fuerzas de la derecha, y también es un tema que abre un frente nuevo, en el sentido de que es cierto que diferentes fuerzas de la izquierda tienen enorme contactos desde hace tiempo y falta algo así al frente de la derecha. Me pareció un apunte interesante de lo que va quedando de este viaje, donde hoy está en curso en el barrio romano EUR, en la sede de Confindustria, un Business Forum, es decir que se habla de economía. Están presentes Diana Mondino y su colega italiano, Antonio Tajani, yo no logré entrar pero ya sabremos los temas abordados.

Este viaje que cerraba ayer Milei y que está cerrando ahora la Canciller Mondino no podía no tener un frente económico, entonces están en este forum. Seguro se va a discutir sobre los sectores más importantes de la Argentina, como la energía. Hay otro tema que los dos cancilleres examinaron ayer en la sede de la cancillería italiana, que son las eternas negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur para llegar a un acuerdo de libre intercambio. Digo eternas porque son negociaciones que ya tienen un cuarto de siglo de tratativas. Retomaron el tema y vamos a ver cómo se puede llegar a avanzar, no está en un momento fácil la negociación, incluso se mencionaron ciertas oposiciones por parte de Francia y Brasil, pero este conjunto de temas económicos, comerciales y mirando a futuro es lo que se está analizando en esta reunión. Me parece que fue uno de los aspectos fundamentales de toda la visita, más allá de la visita al Papa, que es crucial.

El diario de derecha que dirige el que era vocero de Giorgia Meloni no usa la palabra “liberales” usa la palabra “conservadores”. ¿Qué quiere decir liberal y que quiere decir “conservador” en Italia?

Milei, como sabemos, utiliza una serie de definiciones bastante mezcladas, como “anarcoliberal". En Europa y en Italia, “conservadores” tiene un significado más tradicional, menos disruptivo. Es como una larga tradición, entonces me parece que lo de Milei tiene más vehemencia y en cambio Meloni, se inscribe en un frente más de derecha inevitablemente duro, pero al decirse conservador me parece que hace esta categorización más tradicional.

Si alguien dice “liberal” en Italia me remonta a un partido muy chiquito que se fue extinguiendo. También tenemos que recordar a la democracia cristiana que ha llegado a tener el 40% de votos y llegó a gobernar el país durante muchos años junto a diferentes coaliciones, ahí había un alma liberal en el sentido más tradicional del término.

¿Podríamos decir que liberal sería centro-derecha mientras que conservador sería derecha?

Conservador sería derecha y “conservadores unámonos” es intentar lograr un manejo conjunto con las diferencias, porque por supuesto la fuerza política de Bolsonaro en Brasil es muy diferente a la que puede ocurrir en EEUU con Trump, pero a mí me da la sensación de tener el sabor de una respuesta política a la gran coordinación que han tenido en estos años diferentes fuerzas de la izquierda. Es una reacción y una respuesta, un germen que está ahí que hay que ver, si progresa, como lo hace.

Las visitas marcan un antes y un después en las relaciones entre Argentina e Italia, si uno tuviese que darle un título a esta visita, ha sido una suerte de cielo con el frente del Papa, que es importantísimo y la visita de Milei plantea a Italia como la puerta a la Unión Europea. Supongo que el Gobierno argentino va a repetir su visita a otros países europeos.

Respecto a la comprensión del Papa con los dichos de Milei en campaña, ¿podría ser que la vehemencia de Giorgia Meloni haya preparado el oído del Papa para convencer que vivimos una era de la comunicación donde la vehemencia se impone?

No sé si del lado de Meloni, pero este aspecto es correcto. Creo que el Papa sabe de política y dejó, deja y dejará pasar otras incomprensiones. Creo que tiene una mirada muy larga para adelante, siempre está mirando al futuro. Ayer, “Tucho” Fernández, que todos más o menos conocemos en la Argentina, aclaró que no participó en la reunión entre Milei y el Papa pero dijo sus puntos en una conferencia. Creo que no me equivoco si digo que está en perfecta sintonía el pensamiento del Tucho Fernández con el del Papa, recordó el tema de la pobreza, de los curas villeros y la situación crítica a muchos frentes de la Argentina. Esos temas están, no es que han sido olvidados. En una reunión tan larga como la del Papa y Milei seguramente entraron temas en los que el Gobierno de Milei y el mismo Vaticano no están de acuerdo. Lo que se rescata es ese largo diálogo, marca una nueva etapa para los próximos meses, concreta, de trabajo y operativa.

¿Cuál es la relación de Giorgia Meloni con el Papa?

Giorgia Meloni preside un partido que es el principal en este momento, y desde hace tiempo el 30% de votos de la simpatía de respaldo de los electores italiano. En junio va a haber elecciones en el parlamento europeo y todas las estimaciones dicen que a Giorgia Meloni y a su partido le va a ir bien. En ese 30% hay una inmensidad, una derecha tradicional de a ratos dura pero con un electorado cristiano-catolico muy moderado que hace tiempo vota por el partido de Meloni.

