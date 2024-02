Martín Llaryora: "El gobierno se olvida que el objetivo final es el crecimiento de la Argentina"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora se refirió en Modo Fontevecchia al protagonismo que hoy en día están teniendo los gobernadores del interior. "Tiene que ver con la tensión que hay entre el esquema federal que exacerba el unitarismo", advirtó.

"La Nación es una consecuencia de las provincias, de la unión de las provincias", subrayó en el program que conduce Jorge Fontevecchia. Y agregó: "Lamentablemente hay un ataque hacia las provincias, quitándoles recursos. Incluso algunos han dicho que que el objetivo es fundir las provincias, no entendiendo que las provincias representan a los vecinos del interior".

Sobre la educación, apuntó: "Quieren sacar el incentivo docente, algo que fue una bandera de la educación y que en un momento como éste, en donde la educación es un eje central de la economía del conocimiento y los países elevan sus inversiones educativas aún en crisis". "No es plata que le sacan a los gobernadores, es plata que le sacan a los docentes", aclaró.

En ese sentido, señaló que en el gobierno libertario "no hay una planificación".

"Sólo tratar de cerrar el déficit sin entender que hay cosas que son prioritarias, que hay que sostener y con una visión de la Argentina productiva a largo plazo", explicó.

Llaryora llamó al consenso con críticas a Milei: "Espero que algún día me pida disculpas"

"En mi caso, recibiendo insultos y agravios por haber defendido la producción, por defender a las fábricas, por defender al a la producción que le da valor agregado, a nuestra materia prima por defender la industria, a la industria cultural", comentó.

Sobre la importancia que está teniendo hoy como gobernador de una provincia grande, señaló que no debería ser así. "Nosotros no tendríamos que estar en esta crispación y en esta discusión, con un presidente que no para de insultar y de agraviar a toda la política y a todos los sectores. Creo que lo importante sería que llame al diálogo, al consenso", dijo.

En cuanto a lo que se avecina en los próximos meses, aseguró que "la inflación va a caer, pero va a caer por la recesión".

"Van a empezar a ver una inflación que va en caída, que va a ser alta igual, pero con negocios cerrados, con falta de empleo, con, con quiebra de empresas, con retraso de turnos, con una pobreza galopante", explicó.

Y agregó: "Nosotros lo que pedimos es que se ponga al lado del plan fiscal, un plan productivo que se entienda porque en el interior somos productivistas, desarrollistas".

Milei apunta a Martín Llaryora como uno de los gobernadores que hizo caer la Ley Ómnibus

Llaryora y el ataque de Milei a los gobernadores: "Creemos que es parte de un plan de marketing"

En ese sentido, hizo un paralelismo con la Argentina del 2001: "El colapso del 2001 empezó antes con el colapso social porque no había trabajo, porque cerraban las empresas, porque los productores tenían que hipotecar los campos en los bancos, entonces nosotros tenemos que tener una visión productiva de la Argentina".

"Tenemos que apostar al gas, al petróleo, a la minería, a las economías regionales, Tenemos que fortalecerlas. El gobierno se olvida de que el objetivo final es el crecimiento de la Argentina", agregó.

"En vez de estar discutiendo y agrediendo, por qué no llama a todos los gobernadores para ver cómo armamos un plan y podemos contener este difícil momento", pidió.

Sobre si hay un diálogo entre los gobernadores del interior, señaló: "Yo hablo con todos, con muchos somos amigos. Estamos sorprendidos por este ataque porque es inentendible. Creemos que es parte de un plan de marketing que busca responsabilidades donde no las hay. Estamos pidiendo diálogo, consenso".