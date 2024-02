Llaryora llamó al consenso con críticas a Milei: "Espero que algún día me pida disculpas"

Señalado por Javier Milei como uno de los supuestos artífices de la caída de la Ley Ómnibus, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora salió a responder las acusaciones del mandatario nacional y hasta le exigió un pedido de disculpas por esos dichos que consideró "injustos".

El gobernador de Córdoba brindó una entrevista en LN+, durante la cual reflotó las tensiones con el Ejecutivo por la eliminación de los los subsidios al transporte del interior.

Apenas unas horas antes, en diálogo con periodistas del mismo canal, Javier Milei había cuestionado al gobernador por el destino de los fondos en su provincia.

"Preguntale a Llaryora por qué en lugar de quejarse por los subsidios del transporte, preguntale por qué no corta la pauta oficial, que la usa como mecanismo de propaganda para que hablen bien de él", afirmó el Presidente en el contexto de una entrevista realizada por Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq.

La contestación del mandatario provincial llegó casi al instante. Llaryora subrayó la enorme repercusión que tendrá en los ciudadanos del Interior la quita de los subsidios, en el contexto de una crisis que según el mandatario "recién empieza".

"¿Toma dimensión el Presidente de cómo está la gente, de cómo están los argentinos, de lo que va a pasar con el aumento del boleto? Por supuesto, en el interior mucho más que en al AMBA”, protestó el gobernador y prosiguió: "En el AMBA se sigue subsidiando... se cortan los subsidios para el interior de la Argentina".

"Espero que algún día nos veamos personalmente y [Milei] me explique en la cara", enfatizó Llaryora, desafiante.

Tras ser consultado en LN+ por su supuesta traición al proyecto impulsado por el oficialismo en el Parlamento, el gobernador se desentendió de las acusaciones de La Libertad Avanza: "No tengo ningún acuerdo con Javier Milei. Los legisladores que están con nosotros le votaron la ley en general y le firmaron el acuerdo para salir en Comisión. Por supuesto que hubo discusiones en algunos artículos y votamos convencidos. Le dimos institucionalidad. Yo no tengo nada que ver con la caída de la ley".

"De la misma manera que le pidió disculpas al Papa, yo espero que algún día también me pida disculpas personales", graficó el gobernador de Córdoba, llevando al máximo la tensión con la Casa Rosada.

"Listas negras de gobernadores": la acusación de Llaryora contra Milei

"Hubo listas negras de periodistas, de artistas en festivales y ahora con gobernadores. Es peligroso. Yo lo que creo es que hay que llamar a la cordura y trabajar en el consenso", propuso Martín Llaryora en LN+.

Frente a los cuestionamientos por el financiamiento de espectáculos en la provincia, el gobernador subrayó el potencial del arte y la cultura para reactivar la actividad económica.

“Si no entendemos que son los puestos de trabajo del arte y la cultura, no entendemos a dónde va el mundo. Es un nuevo paradigma. Nosotros promocionamos la llegada de espectáculos y festivales para que sea la excusa de que la gente vaya, alquile un hotel, coma y promueva una economía que, si no, está parada”, explicó el mandatario provincial.

CA/ED