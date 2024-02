El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, cuestionó las decisiones en materia económica del presidente Javier Milei y dijo que tiene "miedo" de su plan, ya que por el momento es "aumento de impuestos y tarifas", sin recomposición de salarios.

"Tengo miedo de este plan, que por ahora solo aumento de impuestos y de tarifas y una enorme licuación de nuestros ingresos, que afectan particularmente a la clase media y baja", dijo el senador nacional en una entrevista que dio al medio Gelatina.

Martín Lousteau: "Milei tiene el sueño de la casta propia"

El titular del radicalismo ironizó además con que Milei no tiene el sueño de la “casa propia” sino que “tiene el sueño de la casta propia" en el contexto de sus enfrentamientos con todos aquellos dirigentes que no acompañaron el proyecto de la Ley Ómnibus.

Cristina Kirchner reapareció criticando al oficialismo y cruzándose con Luis Caputo

En línea con lo planteado por la ex vicepresidenta en el documento publicado en las últimas horas, Lousteau sostuvo que el gobierno no tiene plan económico, algo que la dirigente consideró como “plan de desestabilización”.

"Hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario, colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado", dijo Fernández de Kirchner.

Por su parte, el economista dijo que "hemos tenido una enorme suba de precios en forma desmedida que hace si antes llegabas al 30, después al 20 o al 10”. Y agregó: “Esto genera una angustia muy grande, tengo miedo que eso se transforme en algo irreversible que es la dolarización".

De los "funcionarios fracasados" a los hijos "de dos patas": las frases destacadas y las chicanas de Cristina Kirchner

En ese sentido, planteó que “ahora también hay congelamiento de precios, del salario público, del gasto público, del gasto de educación” y analizó que "no es un plan económico sino dejar que la inflación lleve a la dolarización". “¿Eso es un plan económico? Para mí, no es un plan económico (...) Esto no es un plan económico, lo único que hizo el Presidente es que la inflación haga un trabajo sucio", evaluó el economista y legislador nacional.

Algo similar escribió la ex mandataria en su extenso documento al expresar: “Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico".

