Lo que dejó el viaje a Israel: ¿Presiduende o Moisés sin plan B?

La decisión de Javier Milei de viajar a Israel como primera visita de Estado “para defender el legítimo derecho de defensa” de aquellos y declarar su decisión de mover la sede de la Embajada a Jerusalén-algo que este país amigo nunca pidió- ha sido un acto mesiánico, que nada tiene de político, y que además nos pone en la mira de todas las organizaciones terroristas.

El llanto en el muro de los lamentos, lugar que visitó dos veces en el mismo recorrido, fue el hecho más relevante de su gira. En efecto, le estamos pagando una pasantía presidencial para que tenga su momento de espiritualidad.

La poca trascendencia de su encuentro con Benjamín Netanyahu muestra a las claras que vuelve a casa con las manos vacías. Cabe agregar que su delirio místico y vicio por las redes sociales lo llevó a pegar los versículos 19-21 del Capítulo 32 del Éxodo, Antiguo Testamento en su cuenta de Instagram, comparándose otra vez con Moisés y ¿advirtiendo que desataría su cólera contra el pueblo y los que rechazaron la Ley Omnibus?

La decisión de darles a los pastores evangélicos el manejo de $170.000.000 (¿tanto les debe?) horas antes de la visita al Vaticano se suma a la lista de torpezas del “Javo” en materia internacional. La ministra Sandra Pettovello amortiguó un poco el papelón renovando el acuerdo con Caritas por $310.000.000.

Esto se suma a que el presidente calificó de “Maligno” al titular de la organización más poderosa de la humanidad desde hace 2000 años, aunque horas antes del encuentro, cambio de opinión y expresó que se trata de “el argentino más importante de la historia”. También dijo -para quedar bien y como prueba del corso a contramano que tiene en la cabeza: “con Karina nos consideramos judíos y evangelistas”; “soy católico y también practico un poco el judaísmo”. Curiosamente en el Vaticano, antes del primer encuentro con Francisco, cometieron un “error” al anunciar a Javier Milei y “su esposa Karina”.

El “Presi”, una vez en Roma y como buen integrante de la casta, se hospedó en el Hotel Ambasciatori, uno de los más caros y ubicado en una zona muy exclusiva, que seguramente fue pagado con los ingresos que obtuvo como conferencista.

Luego se dirigió al Coliseo, allí visitó junto a su hermana el lugar donde se conoció con su perro Conan (fallecido) 2.000 años atrás, tal como éste ha relatado a personas cercanas y es de público conocimiento. Karina por su parte fue vista con un abrigo de una marca muy importante, cuyo valor ronda los US$ 6.000, algo que claramente se justifica con su paso por la industria de venta de chocotortas por Instagram.

La mínima agenda internacional del presidente se redujo en estos días a una charla con el fundador de la plataforma de citas “Tinder”, Sean Rad. La conversación con Larry Fink, CEO de Black Rock, tiene sus matices. Por un lado, el estadounidense quiere cobrar y sigue poniendo plata en bonos incobrables; por otro, tiene interés en quedarse con activos argentinos a precio ganga, los que dijeron adiós con la Ley Ómnibus. Finalmente el encuentro con la Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni solo se destacó por el tamaño absurdamente despreporcionado de los zapatos que usó nuestro mandatario. Por lo demás, Milei se dedicó en el tiempo libre a desmentir que él no era el “Presiduende” que recorría las redes sociales.

Es evidente que Javier Milei aspira a ser como Nayib Bukele, quien logró en El Salvador eso que Nicolás Maduro hubiera querido en Venezuela, unir al país bajo una consigna, como es la seguridad, para luego quitar la libertad y encarar un régimen socialista de partido único como el Partido Comunista de China, dictadura que aquel admira.

En su entrevista con Patricia Janiot, el Javo afirmó que él nunca dijo lo que sí dijo sobre China, es decir que él nunca comerciaría con comunistas y que no vendería su honor a cambio de dinero. Algo que efectivamente queda claro que dijo al Wall Street Journal: “no hay plan B”, que él no negocia. ¿Qué pueden esperar los mercados, las empresas y los organismos de crédito de semejante infantilismo? Finalmente no negoció, se cayó el capítulo fiscal y luego toda la Ley. Hoy nos demostró a todos que está aislado y no garantiza la continuidad de nada que se apruebe en su gestión.



El pantano de la Ley Combi

El freno judicial al DNU 70/23 y el fracaso de la Ley Omnibus, complicaron dramáticamente la gestión de Javier Milei. Hasta el momento el gobierno de LLA está paralizado y sin ninguna medida que pueda sacarlos de este problema. En un momento crítico que puede definir el destino de esta administración, el mandatario estaba haciendo un paseo recreativo por Israel. Luego diría, tras el fracaso, que él había dado la orden de retirar el proyecto. Como todo gobierno populista, la furia de twits y retwits vendría como una tormenta de acusaciones, donde hablaría de traidores y amenaza de plebiscito.

La bronca era tanta que Javo se dedicaría a publicar nombres y fotos de los que votaron a favor y en contra a modo de escrache.

El presidente diría con motivo de su derrota “me traicionaron”, pero la realidad es que quiso “descansar” a los gobernadores, y le tocó perder. Hace rato dijimos que el DNU y la Ley eran un plan de negocios con muchos caramelos de madera para la tribuna. Prueba de eso es que el presidente Milei quería caja para su gestión (FGS, privatizaciones, retenciones etc.) y ajuste para las provincias. Cuando éste no logró su objetivo, satisfacer su capricho, también quitó el resto del articulado que incluía cosas buenas para el país.

La sesión había comenzado con cierta calma, la Cámara de Diputados aprobó el otorgamiento de superpoderes para Milei en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, quedando solo afuera las emergencias fiscal, previsional y de salud. Unos minutos después vendría la masacre en particular. Lograron quorum con 130, más justo, imposible; pero la ley “Savoy” se iba a desplomar. Nadie en la Honorable Cámara de Diputados, salvo unos pocos pícaros, sabían lo que iban a votar en ese proyecto de Ley Ómnibus. El manoseo del proyecto y el dictamen blue que había surgido en las últimas horas, los obligaba a repensar la macana que estaban haciendo.

El 26/12 el PEN hizo el llamado a sesiones extraordinarias, al día siguiente el proyecto ingresó a la Cámara. Se conformaron 3 comisiones para atender 20 temas y sin contemplar el sistema D’ont. La presidió un diputado de un monobloque y no justificaron su idoneidad. El autoproclamado presidente de la comisión de presupuesto, José Luis Espert, se dedicó a cerrar micrófonos. El desconocimiento del proyecto y la ausencia de los creadores de la norma fueron los ejes de su discusión.

Luego, 24 días después se dieron cuenta de que tenían que extender las sesiones extraordinarias. Se trató un dictamen de mayoría donde se desconocían las modificaciones y que la reunión que ultimó los detalles fue dirigida por Federico Sturzenegger. La ausencia de Luis Caputo, Federico Szturzenegger y Nicolás Posse fueron evidentes ¿Qué querían hacer con la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las privatizaciones y los fondos fiduciarios?

Nunca pudieron explicar la delegación de facultades. ¿Se trataba de concentrar el manejo de la caja? Pasaron de 36 a 27 empresas sujetas a privatizar. Se acortaron las facultades delegadas y la fiscal quedaría afuera desde el inicio. No había coparticipación del Impuesto País ni retenciones. El desempeño del oficialismo fue salvado reiteradamente por legisladores como Miguel Ángel Pichetto, quien sostuvo en pleno debate “dejen de aplaudir, no sean pelotudos, no estamos en una fiesta”, “que hablen los presidentes de bloque”.

En la calle se jugó otro partido. El protocolo antipiquetes fracasó nuevamente. Los diputados Berthie Benegas Lynch y el legislador Ramiro Marra tuvieron que correr de gente que los increpó. Hubo algo de gas, detenciones de unas militantes y palo. La estrategia de la ministra Patricia Bullrich de fomentar su imagen de dura sigue sin funcionar. Pato promueve el modelo Bukele, que tiene 3% de la población de El Salvador presa (En Argentina eso equivaldría 1.500.000 de personas presas), se destaca por la violación a los DDHH y un número desconocido de detenidos políticos.

Pato dijo que no tiene miedo de actuar, mandó facturas del operativo a los manifestantes; pero por las dudas transfirieron 243.000 millones de pesos a las organizaciones piqueteras.

El dirigente social Eduardo Belliboni no estaba esos días para recibir palos, por las dudas en cada jornada se tiraba al suelo preventivamente y lloraba represión. Máximo Kirchner pensó que era día de pago, le dijeron que si iba cobraba, y cobró. Patricia reprimió con mayor intensidad a lo largo de la semana, y las fuerzas a su cargo contaban desde gendarmes con parches libertarios y alguno con problemas en la mandíbula. La ministra nos viene mostrando que viene realizando un curso acelerado para convertirse en la nueva Enrique Matov.

A Oscar Zago, titular de la bancada oficialista, se lo vio por TV realizando declaraciones con alguna molestia en la mandíbula. La desastrosa caída del proyecto llevó a este legislador a pedir que pasara a comisión. Era el final de la aventura.

Apenas arribó a Roma, Javier Milei, dijo con “la cara llena de dedos” que fue él quien tomó la decisión de retirar el proyecto. Sobre los funcionarios que responden a los gobernadores que votaron en contra expresó “ya está tomada”: “Si no se van, los rajo”. El presidente que apenas tiene cubierto el 20% de los cargos directivos había comenzado la purga.

Economía

Si Milei sigue jorobando con la dolarización, que es inconstitucional, que no ha contemplado a los depósitos bancarios y la imposible aprobación de la FED, jamás vendrá la inversión que necesitamos. La base monetaria 2023 era 19,5 Bn y la de él es de 7,5 Bn, licuadora mediante. Esta gestión tiene un déficit cuasi fiscal 50 Bn y financiero de 20 Bn, y prometió entre tantos delirios 15 puntos de ajuste al FMI, sabiendo que si logra la meta de 3 es mucho.

Sumemos a todo esto que debemos bajar un 50% todos los impuestos para que la economía logre competir mínimamente con Brasil. En efecto, estamos frente a un niño que quiere probarle a todo el mundo que él puede hacer algo nunca visto para ganar aprobación.

El milagro de la cosecha no ocurriría, con 438 Tn y una caída del 20% en lo que va del año el panorama se complica un poco más. En enero el Presi emitió 76.000 millones de pesos todos los días por remuneración de pasivos.

Dicen que no la vemos, pero los que sí la ven son los del Fondo Monetario Internacional, ya que el organismo recortó drásticamente su pronóstico para la Argentina y ahora prevé una caída del PBI del 2,8%. Este dato lo confirma la pobreza que alcanzó el +50%, el despacho de cemento -20%, los materiales construcción -28,2%, el patentamiento de autos -33%, el de motos -19,2%, la producción de autos -16,7%, las ventas minoristas -28,5%, y lo más importante: La recaudación -18,2%.

Milei en campaña dijo “no, no vamos a tocar las tarifas porque antes vamos a permitir que la economía se recupere”. Bueno, mintió. La clase media se prepara para los aumentos: las prepagas 30%; Subte y PreMetro 60%; telefonía, cable e internet 25%; naftas 25%. La pelea con las provincias lleva a incremento en colectivos (250%) y trenes (250%).

A este clima agradable se le suma que congelaron los salarios del sector público del Estado Nacional. Por suerte el nuevo relato dice que el Presi nos salvó de la híper, copiando un discurso de Martínez de Oz del año 1976, cuando el ministro de aquel entonces hablaba del 15.000% de inflación.

No se puede gobernar con los mismos de siempre, pero para Daniel Scioli hay un lugarcito en la gestión. El embajador en Brasil será secretario de Turismo, Deporte y Ambiente. El ex motonauta se suma a una lista de más de 40 peronistas ocupando cargos en la gestión actual. Esta designación opacó la del hermano del vocero Manuel Adorni, quien se colocó como asesor en el ministerio de Defensa por la módica cantidad de 2,5 millones de pesos al mes. Felizmente después lo arreglan haciéndose los enojados e insultando a la casta.

La ministra de Capital Humano Sandra Petovello se negó a recibir a dirigentes sociales, diciendo que solo atendería a los necesitados “Yo voy a atender uno por uno la gente que tiene hambre”. El chiste le salió caro, al día siguiente tenía 20 cuadras de personas para pedir, algo lógico en un país que tiene 4,6 millones de indigentes. Estos gestos son propios de alguien que evidentemente no está preparada ni esperaba ocupar el cargo. La funcionaria oportunamente expresó “le dije que sí (a Milei) porque no pensé que podía llegar tan lejos como está llegando”; “lo que yo no sabía era que en el ministerio de capital humano entraban cuatro ministerios”.

El presidente dijo en su cuenta de X “No vinimos a continuar con la rueda del juego de la política de siempre”, parafraseando a la protagonista de Game of Thrones. Todo indica que hemos pasado de Daenerys Targaryen Fernández de Kirchner a Aerys II Targaryen “Rey loco” Milei. La política argentina se parece cada vez más a la seria de HBO, donde la fusión del PRO con LLA no es más que la rendición incondicional de Javo. Desde aquí Mauricio Macri pasará a tener el control, donde el gabinete, las decisiones y el poder de un juicio político express quedan en manos del ex presidente.