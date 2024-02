Daniel Sticco sobre el documento de Cristina Kirchner contra Javier Milei: "No tiene sustento ni bases sólidas"

Esta mañana, la ex vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner reapareció para publicar un escrito de 33 páginas con críticas a la administración de Javier Milei y a su plan de dolarización.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con el economista y periodista, Daniel Sticco, quien habló sobre la reaparición de Cristina Kirchner en la política.

Críticas de CFK a Javier Milei

“La señora aparece en un momento muy particular ya que se está metiendo presión para discutir el DNU”, dijo Sticco, quien luego completó: “Quiere opacar el impulso del presidente Milei con su viaje por el mundo”.

“En el Gobierno viene bien está distracción porque se estima una inflación en torno al 18 y 22% para este mes”, disparó el entrevistado. “Hubo unos desplazamientos de ministros y secretarios porque sintió que hubo una traición”, añadió.

En esa misma línea, el economista dijo que es un panfleto. “Lo intenté leer tres veces y me resistí, es ilegible. No tiene sustento ni bases sólidas. No hay chances de hacer alguna autocrítica porque no está en su ADN”, complementó.

Sobre el futuro político de la ex vicepresidente, el editor de economía de Infobae aseveró que tiene un núcleo duro del 30%. “No hay plata, como dice Javier Milei, y la señora no ayuda”, amplió.

Finalmente, Sticco dijo que el último gobierno de Cristina Kirchner dejó el Banco Central sin ningún tipo de reservas. “Si se sigue desacelerando la inflación, es esperable que se pueda llegar sin devaluar a una unificación cambiaria”, concluyó.