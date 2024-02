Caída de la Ley Ómnibus: “Este Gobierno está haciendo eje en su capacidad de comunicar y no tanto en hacer política”

Con las complicaciones que se vienen presentando en la aprobación de la Ley de Bases en el Congreso, el Gobierno deberá renovar su estrategia para lograr convencer a los legisladores que se posicionan en contra, más allá de que desde el ministerio de Economía anunciaron que continuarán con su plan de ajuste. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“La sesión de ayer fue artículo por artículo y era muy difícil que terminaran negociando uno por uno cada uno de esos consensos”, comentó Ariel Maciel. “Quedaron demostradas 2 cuestiones, primero, llegó desarmado el oficialismo a la sesión, y segundo, la lejanía de Javier Milei atentó también para una negociación que terminó de manera abrupta”, agregó.

Debilidad política

Posteriormente, Maciel planteó: “El mercado es pragmático, no tiene una ideología, lo que tenía era un entusiasmo por estas reformas que impulsaba el Gobierno”. Luego, manifestó que, “si las reformas no salen, lo que ven en el Gobierno es debilidad política, por más que tengan una afinidad ideológica donde puedan acompañar esas expectativas, si no sale, lo que muestra es que no tienen capacidad de aplicarlo”.

Cuál es la visión del mercado

“El Fondo Monetario Internacional dijo que esta ley tiene que salir porque es clave para el desarrollo del plan que firmó el staff”, sostuvo el entrevistado. “Lo que se espera por parte de los mercados es una suba en la brecha cambiaria, ya con los dólares financieros presionando hacia arriba y una caída de los bonos que acompañará con la caída de la bolsa que venía dándose en estos días”, completó.

Por otro lado, el periodista señaló: “El ministro de Economía Luis Caputo dijo que no había que dramatizar lo que sucedió en Diputados y que el Gobierno avanzará en su proyecto económico hacia la reducción del déficit fiscal”. Sobre la misma línea, remarcó que, “un nuevo ajuste en los ingresos golpeará a las provincias si es que no tiene una ayuda directa del Gobierno”.

El oficialismo buscará reactivar las relaciones en el Congreso

“El Gobierno lo que señala es que va a avanzar con los recortes, ya sea legislativamente o con las herramientas que tiene el ministerio de Economía”, expresó Maciel. “La intención del oficialismo es reactivar las relaciones en el Congreso para poder discutir nuevamente esta Ley de Bases”, concluyó.