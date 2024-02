Moreno dijo que el documento de Cristina Kirchner "es una estupidez": "Demostró que no sabe nada"

El ex secretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, criticó en duros términos a Cristina Kirchner por el extenso documento que publicó en el que habla de la situación económica actual del país. “No sabe de economía, ¿para qué habla de lo que no sabe?”, dijo, y consideró una "estupidez" su análisis sobre las causas de la inflación.

“¿Qué necesidad tenía de hablar de economía si no sabe? Es como si yo te quisiera enseñar a vos de comunicación”, ironizó Moreno en diálogo con el periodista Diego Brancatelli.

Luego, el ex precandidato a presidente fue más allá y aseguró que la dirigente de Unión por la Patria mostró “unos cuadros ridículos” en el dossier titulado “Argentina en su tercera crisis de deuda”.

De los "funcionarios fracasados" a los hijos "de dos patas": las frases destacadas y las chicanas de Cristina Kirchner

“No sabe de economía, ¿para qué habla de lo que no sabe? Con esos cuadros ridículos que mostró. Innecesario. Demostró que no sabe nada. Ni ella ni el que se los hizo”, planteó Moreno sobre el documento de 33 páginas.

En palabras del dirigente peronista, “nadie la obliga a Cristina a saber de economía” y opinó que “no tiene que hablar de lo que no sabe”, porque “es un error garrafal”.

Ante la pregunta del periodista respecto de si no comparte con la expresidenta la idea de que la principal responsabilidad de la inflación la tiene “el endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, la evasión y las ganancias desmedidas”, Moreno lanzó: “Eso es una estupidez, eso es no entender cómo funciona la economía ¿en qué cabeza cabe?”.

Cristina Kirchner le respondió a Caputo: "No es el primero de su familia que intenta hacerme callar"

Guillermo Moreno a Brancatelli: "No repitas más esa estupidez que dijo Cristina"

En ese sentido, Moreno dijo que el país "se endeudó como nunca" en el plan de convertibilidad y "nunca tuvo la inflación más baja que en el plan de convertibilidad”.

Y remató: “No tiene que hablar de economía, es una estupidez lo que dice. ¿Vos me entendiste? bueno, entonces no repitas más esa estupidez que dijo Cristina”.

No es la primera vez que el ex funcionario de su gobierno la critica por considerar que no sabe de economía. A mediados de 2023, en una entrevista con Infobae, aseguró: “Cristina entró en esa de querer saber economía y de querer enseñar economía. Cristina no es empresaria, no es dirigente sindical, no estudió economía y quiere enseñar economía”.

AG / Gi