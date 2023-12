Guillermo Moreno sobre Caputo: “Milei arrancó con el peor funcionario del gobierno de Macri”

En pleno conocimiento del equipo económico que estará al frente del ministerio de economía a partir del 10 de diciembre, este medio se contactó con el ex secretario de comercio interior, Guillermo Moreno, quien habló sobre los dichos de Javier Milei, los principales problemas a resolver y opinó sobre el gabinete económico con la designación de Luis Caputo a la cabeza.

“Javier Milei es un anarcocapitalista, cuando estábamos nosotros en la secretaría de comercio se conseguían mejores precios porque la economía estaba ordenada”, comentó Guillermo Moreno. “Se conseguían buenos precios cuando había una política económica perohonesta, después cuando se abandonó dejaron de haber buenos precios, esto nos pasó con el esquema neoliberal de Macri y con el esquema socialdemócrata de Alberto Fernández”, agregó.

Posteriormente, Moreno planteó: “Milei debería, si es un revolucionario anarcocapitalista, decir que va a gastar solamente la plata que le entre, no tiene que decir que no hay plata”. Luego, manifestó que, “si dice que no hay plata es porque nadie le va a pagar impuestos. Milei si cobra impuestos roba, porque el anarcocapitalismo no debe cobrar impuestos”.

Cuáles son las características de un anarcocapitalista

“Los anarcocapitalistas no tienen un modelo macroeconómico en la cabeza, porque es la interacción entre personas libres, físicas o jurídicas”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Son 2 discursos para guardar, el de las PASO y cuando ganó el balotaje, porque están hechos por Milei y es el pensamiento profundo del anarcocapitalismo”.

Repercusiones por la elección de Luis Caputo como ministro de economía

Por otro lado, el ex secretario de comercio señaló: “Milei se transformó en un pragmático y eso le va a traer consecuencias en su cuerpo, porque no podés pasar de un lado para el otro en menos de una semana”. Sobre la misma línea, remarcó que, “Milei arrancó por el lado equivocado, arrancó por el peor funcionario del gobierno de Macri. Nunca se vió que una consultora ponga presidente del Banco Central, ni en la Argentina ni en el mundo”.

Para finalizar, Moreno expresó: “Lo primero que tenés que resolver es el acuerdo con el FMI que está caído, lo segundo son los tenedores de bonos soberanos por ahorristas extranjeros y lo tercero son las importaciones que están impagas”.