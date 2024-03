La canciller Diana Mondino protagonizó este lunes 4 de marzo un tenso cruce con la diputada de Unión por la Patria (UxP) Natalia Zaracho en redes luego de que la legisladora del Frente Patria Grande, movimiento dirigido por Juan Grabois, apuntara contra el periodista de LN+ Esteban Trebucq.

"(Esteban) Trebucq, fracaso es ser un lamebotas de (Javier) Milei. Tengo convicciones y las defiendo, no como vos que sos un militante del ajuste y no lo admitís. Capaz eso es lo que te molesta, payaso", lanzó Zaracho en X. Fue luego de que el conductor reflotara sus declaraciones donde afirma que no terminó la primaria y "no le gusta estudiar".

Mondino a Zaracho: "Legislás sin tener secundario"

Trebucq no emitió respuesta sobre el mensaje de la legisladora, pero sí lo hizo la ministra de Relaciones Exteriores, quien no dudó en salir a responderle a la integrante del bloque opositor.

"El problema no es que tengas o no convicciones, el problema es que legislás sin tener secundario. Encima como agravante, viviste prácticamente toda tu vida durante el kirchnerismo. Sos la evidencia empírica del absoluto fracaso que fue el curro del Estado Presente", sentenció Mondino.

Zaracho a Mondino: "Qué vergüenza dan"

"Diana, las Malvinas son argentinas. Aprendé a defender a la patria que para esto te pagan", respondió la diputada chicaneando a la ministra en relación a la reciente visita del canciller británico al archipiélago.

Tras la chicana política, Zaracho lanzó un descargo más profundo y manifestó: "Qué vergüenza dan. Me acusan por no haber terminado el colegio, por tener que salir a laburar para ayudar a mi familia producto de la crisis que generaron las políticas de ajuste y miseria que este Gobierno hoy vuelve a implementar".

El incómodo cruce de Juan Grabois y Jonatan Viale en pleno pase de programas: "Chicanitas, no"

"Lo que me pasó a mí lo vivieron millones de argentinos", aseguró.

Luego, la legisladora concluyó: "Les molesta que lleguemos al Congreso los que para ellos solo teníamos que subsistir. Llegamos para quedarnos, porque cuando las decisiones las toman los que no conocen la realidad ya sabemos cómo terminamos".

La intervención de Juan Grabois

Al tenso cruce en redes sociales se sumó el dirigente social Juan Grabois, quien se pronunció en apoyo a la legisladora y cuestionó la respuesta de la ministra, como así también cruzó al periodista y lo calificó de "mamerto".

"Señora horrible usted tiene secundario, universitario, posgrado y no deja de ser una terraplanista diplomada que compara la homosexualidad con la pediculosis, promueve el mercado de órganos, firma decretos que benefician a su propio banco, es una macartista declarada pero se arrastra por votos de izquierda y ahora demuestra un repugnante elitismo que habla más de su deficiente educación moral que de Nati", lanzó el líder del MTE.

A su vez, el exprecandidato a presidente de Unión por la Patria agregó: "Si hiciéramos un test psicológico, un antidoping y alguna prueba de cultura general en su bloque se queda sin diputados...si la hacemos en el Ejecutivo, se queda sin gobierno".

"Trebucq se burla de @Naty_Zaracho porque no terminó el secundario, poniendo en evidencia la vulgaridad canallesca y procaz de su ralea. El mamerto se escandaliza, se agarra la calva cabeza, gesticula como un animalito y se exalta como piojo resucitado que aspira a la aprobación de una élite que lo tiene de mulo en la empresa que fundó el traductor de Dante Alighieri", arremetió después contra el periodista.

Cómo se originó el fuerte cruce entre Santiago Cúneo y Juan Grabois en el estudio de C5N

"Trebucq: ni Pepe Mujica ni Lula da Silva ni Evo Morales terminaron sus estudios y gobernaron infinitamente mejor que sus predecesores multititulados. Carlomagno era analfabeto y fundó Europa", sostuvo Grabois.

En este sentido, el dirigente social sostuvo que "Nati cuando no entiende pregunta y aprende" y añadió: "Va a llenar los libros de historia por su defensa de los desposeídos. Libros que no vas a leer porque tu limitado vocabulario indica que la literatura no es tu fuerte. No es problema. Hay saberes que solo se adquieren con la experiencia".

"Por ejemplo, vos aprendiste a ser garca y mentiroso y te sale bárbaro. Toda la tilinguería que ataca a Nati no le llega a los talones ni ética ni intelectualmente. La democracia censitaria terminó hace más de un siglo. Tu idiotismo atrasa. Necesitamos más Natis y menos Trebucqs", cerró.

AS/ff