Adorni saludó por su cumpleaños a Cristina Kirchner y dijo que es una "figura relevante en 20 años de decadencia"

El vocero presidencial Manuel Adorni le deseó "un muy feliz cumpleaños" a Cristina Kirchner, a quien calificó como una "figura, si las hay, relevantes, en los últimos 20 años de decadencia argentina".

Así arrancó su habitual conferencia de prensa matinal el funcionario, que repasó que la exvicepresidenta también fue presidenta y senadora. Hoy, alejada de los cargos públicos, cumple 70 años.

Por otro lado, Adorni dijo que "los trabajadores tendrán la libertad de derivar los aportes de la obra social" gracias al DNU de desregulación económica. "Esto les va a dar mucha más libertad en virtud de la obra social que crean que es la mejor".

Encuesta | Milei sufre el desgaste de la gestión, el opositor que crece y la sorpresa del Papa

"Buscamos que puedas elegir y no quedes preso de una obra social cuando tal vez no den el servicio que esperabas. Cada obra social resolverá como le parezca más conveniente", dijo.

Capital Humano denunció supuestas irregularidades

Además, dijo que el Ministerio de Capital Humano denunció en la Justicia irregularidades en la compra de remedios oncológicos. "Desde presupuestos aprobados sin ninguna firma, compras que se hacían por correo electrónico y sin comparación con otras ofertas. Cuando uno habla de este tipo de cuestiones, se trata de la cara más cruel de la casta política", afirmó.

"Todos los que necesiten medicamentos o asistencia para tratar enfermedades oncológicas, la van a seguir teniendo", aseguró.

El vocero ratificó que el presidente viajará hoy a las 17.45 a la ciudad de Corrientes y "hablará alrededor de las 20 horas y a las 21 está prevista la vuelta a la ciudad de Buenos Aires". Adorni avisó que el viernes próximo Milei se reunirá con Antony Blinken, mientras que hoy a las 17 habrá una reunión con el canciller de Francia en la búsqueda de reforzar relaciones bilaterales.

Leandro Santoro: "Empieza a haber en Argentina una necesidad de generar consensos"

"Seguramente esta semana haya reuniones entre las partes para terminar de destrabar el conflicto, recordando que los salarios del sistema educativo corren por cuenta de las provincias", dijo.

Protestas por el envío de alimentos

Por otra parte, le consultaron respecto a las protestas que desarrollan movimientos sociales esta mañana en la puerta del Palacio de Hacienda por la suspensión de las asistencias alimentarias. "Se sigue asistiendo a todos los que se asistían antes, pero se eliminó a todos los intermediarios. Esto de que se cortó la asistencia a todos los comedores, es totalmente falso", aseguró.

Cristina Kirchner fue saludada por el vocero presidencial.

"El presidente Milei ha dicho que Capital Humano es el único Ministerio que tiene flexibilidad para atender a cada uno de los argentinos que tenga dificultades", añadió.

El Gobierno oficializó el aumento a $70.000 de la Ayuda Escolar Anual: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

"Buscamos terminar con 20 y pico de años de decadencia argentina. El viernes se conocieron datos del superávit que nos pusieron contentos y sabemos que detrás de ese anuncio que parece hasta frívolo está un camino que estamos recorriendo donde vamos a terminar con la inflación, vamos a generar crecimiento, se van a mejorar los salarios y una argentina distinta con cada una de las cosas que se anuncian, y eso no es negociable. Cuando se popularizó el 'no hay plata', es conceptualmente entender que la Argentina barría basura abajo de la alfombra y no lo vamos a seguir haciendo", pronunció.

en desarrollo...