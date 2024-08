Los chats que muestran los golpes por los que comenzó la causa

En agosto de 2021, cuando todavía regían medidas de aislamiento preventivo debido a la pandemia de Coronavirus, Alberto Fernández y Fabiola Yañez intercambiaron una serie de mensajes vía WhatsApp. En esos mensajes, la exprimera dama le pidió explicaciones por los hechos de violencia física, junto con una serie de fotos en la que se la ve visiblemente golpeada.

La conversación y las fotos salieron a la luz en el marco de la investigación de la causa Nación Seguros y fueron difundidas desde la noche del jueves. En uno de los diálogos de la serie, ella expresa: “Esto no funciona así”. “Todo el tiempo me golpeás. Es insólito”, continúa en otro tramo. Y luego: “No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada, y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación”.

Yañez primero envía una imagen de ella con el brazo con un hematoma visible. Acto seguido, aparece la respuesta del dirigente de UxP: “Pero terminá de discutir, al final terminamos peleando nosotros por todos los demás. Por favor, vení”. Ella responde a su vez: “Me volvés a pegar. Estás loco”. Y él replica: “Me siento mal”. La contestación de Yañez es la siguiente: “Venís golpeándome tres días seguidos”. “Cuando me zamarreaste me dejaste moretones”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Esto es cuando me zamarreaste”, prosigue ella con una foto de su cara en la que se ve su ojo derecho totalmente inflamado. La denuncia generó un escándalo de grandes proporciones, con todo el arco político expresando repudio y pedidos para que la Justicia avance. En paralelo, el gobierno nacional ordenó el refuerzo de la custodia de la ex primera dama a pedido del juez que entiende el expediente, Julián Ercolini. Y criticó, con Javier Milei a la cabeza, al expresidente y a las políticas de género que encaró. Los expertos en violencia de género de la Procuración, en tanto, ya entrevistaron a la denunciante.

La denuncia, presentada el último martes, generó un escándalo y dejó al exmandatario en una posición complicada, que se suma a la polémica surgida por otra causa abierta recientemente: la de los seguros, en la que también está involucrado.

Vale destacar que luego de esa primera presentación, Ercolini ordenó de inmediato medidas de restricción contra el expresidente que incluyen, entre otras, la prohibición a salir del país y reforzar la custodia de la denunciante. También se le impidió acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja y se lo intimó a cesar las intimidaciones hacia Yañez.

Paralelamente, se difundieron el jueves por la noche dos videos de Fernández, que fueron virales en cuestión de horas, junto con la humorista Tamara Pettinato. En las imágenes, desde el despacho presidencial de Casa Rosada, los dos conversan sobre el vínculo que mantienen.

Los videos en Rosada abren más escándalos

A los problemas que está atravesando Alberto Fernández en los últimos días, se le suman imágenes que generan más polémica, ya que se dio a conocer un video en el cual aparece la conductora Tamara Petinatto en el despacho presidencial en una actitud distendida que nada que ver con una actividad oficial.

Se trata de una grabación en la cual solamente aparece Petinatto –con un vaso de cerveza– y se escucha la voz de Fernández, quien le hace distintas preguntas sobre el vínculo que supuestamente los une, en medio de risas y bromas. El video fue difundido el jueves por la noche por el canal La Nación+ y, según pudo averiguar PERFIL, el video es de enero de 2022.

Durante la conversación, Fernández y Petinatto intercambian comentarios graciosos, y sobre el final la joven –aparentemente bajo los efectos del alcohol– le dice: “Te amo”, aunque antes de concluir dijo: “Esta cerveza tiene cosas adentro...”.

La joven ya había aparecido en la lista de personalidades de la farándula –como Florencia Peña y Úrsula Vargues– que pasaron por la quinta de Olivos en pandemia.