Veto a la reforma jubilatoria: El "cordobesismo" apuntó todos sus cañones a De Loredo y hubo cruces calientes de políticos en las redes

Se recalentaron las redes sociales de los políticos y dirigentes cordobeses tras el fracaso del arco opositor al rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. Y fueron pesos pesados, principalmente peronistas contra la figura del radical Rodrigo de Loredo.

El "vicegobernador" en función -Llaryora de gira y Prunotto a cargo del Ejecutivo provincial- Facundo Torres abrió fuego contra el jefe de la bancada UCR en Diputados. El evolucionista no pudo contener a toda la tropa en el bloque para ratificar la ley que implica un aumento en los haberes de los jubilados.

Movilidad jubilatoria: gracias al quiebre de la UCR, el oficialismo logró blindar el veto de Milei

La espada peronista cargó duro en su pase de factura contra el referente radical al compartir un mensaje con una foto en su cuenta de X. "El pasacalle dice la verdad. No le crean a Rodrigo de Loredo de los medios, donde defiende con bombos y platillos a los jubilados. Hay que verlo operar y mandar a su delfín Luis Picat sin ensuciarse. Son como los teros, ponen los huevos de un lado y gritan en el otro".

"De Loredo y sus amigos no defienden el equilibro fiscal, ni la gobernabilidad. Tampoco defienden principios. Con burdas estrategias sólo cuidan sus intereses electoralistas sin importarles los cordobeses, y en este caso los jubilados", cuestionó el oficialista al responsabilizar al líder de Generación X del voto de Picat a favor del veto de Milei.

En su dura crítica contra los radicales, Torres enfatizó: "Una vez más vemos como varios radicales se golpean el pecho y hasta lloran para las cámaras, pero al fin y al cabo nunca acompañan los reclamos legítimos de Córdoba, como los 450 mil millones de pesos que la Nación le adeuda a nuestra Caja, la de todos los cordobeses".

En la previa de la sesión caliente que se desarrolló en la Cámara Baja, De Loredo salió a desmentir la fake news acerca de que él iba a votar alineado con el poder libertario. Al momento de la votación, el jefe de la bancada y Soledad Carrizo reafirmaron su voto afirmativo a la ley jubilatoria y en contra del veto de Milei.

La defensa cordobesa del diputado radical

El lugarteniente deloredista Esteban Bria salió a contrarrestar el embate del peronista. El dirigente del riñón de De Loredo afirmó que "el tuit de Torres dice dos cosas: 1) Es un indicio de quien colgó el pasacalles; 2) Dice mas de quien lo escribe que del contenido. La recomposición de las jubilaciones lleva la firma de Rodrigo de Loredo".

"El feroz ajuste de diciembre a los jubilados de Córdoba lleva la firma del autor del tuit", contragolpeó el deloredista al apuntar contra el dirigente altagracense.

Había baile y se sumó Siciliano

El pase de facturas a través de las redes siguió en aumento. El jefe del bloque PJ en la Unicameral, Miguel Siciliano, se sumó a la embestida contra De Loredo. En su ácido comentario lanzó: "¿Quiénes son los radicales? Los que en Córdoba hablan a favor de los/as jubilados con discursos y más discursos, o los que votan a favor del veto de la ley que ellos mismos escribieron y que el presidente vetó?".

"Acá reclaman cosas imposibles de cumplir, mientras que en Buenos Aires votan el veto a la ley. Acá, en Córdoba, jamás nos ayudaron a reclamar a la Nación lo que nos deben y es de nuestros jubilados con la Caja. Acá solo tiran piedras y hacen videitos insultando, mintiendo y agraviando a nuestro gobierno!, subrayó.

Ante lo sucedido en la Cámara Baja, la espada oficialista fustigó: "Quiero ver qué dice Rodrigo de Loredo, Luis Picat o Marcos Ferrer ahora. No se puede tener doble vara todo el tiempo, no se puede pretender engañar a la gente todo el tiempo, no se puede tener doble discurso todo el tiempo… en algún momento quedas en evidencia. Hoy eso es lo que pasó! Es lamentable!", completó el peronista.

Jubilaciones en Diputados: cómo votaron los cordobeses el veto de Milei

El cruce tuitero no quedó allí. Bria redobló la apuesta y salió nuevamente a replicar la arremetida peronista. "El campeón mundial de los sobreprecios, dilapidador serial de recursos públicos, autor del feroz ajuste a los jubilados de Córdoba, habla de los diputados de la UCR. Háganse cargo de fundir la Caja y Apross, desfinanciar la salud y la educación. En Córdoba solo crecen los impuestos y la inseguridad", fustigó.

No fue el único dirigente deloredista que cruzó a Siciliano. La jefa del bloque de concejales de la UCR, Elisa Caffaratti, aportó voltaje al choque de posiciones que alimentó las acusaciones cruzadas. "Mentiroso serial, oportunista, que tu gobierno deje de gastar la plata de los cordobeses en ustedes mismos, de nombrar funcionarios y apañar delincuentes y se financia todo el sistema jubilatorio argentino", replicó.