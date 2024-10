Conflicto universitario: estudiantes de la UBA votaron tomar ocho facultades

En medio de la puja con el Gobierno nacional por el presupuesto universitario, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron que seguirán en plan de lucha y este lunes votaron que se harán tomas de entre 24 y 72 horas en las facultades de Ciencias Exactas, Derecho, Medicina, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Ingeniería, Sociales, Psicología y Filosofía y Letras de la Casa de Estudios.

Además se confirmó que habrá un nuevo paro con cese de actividades anunciado para el jueves próximo, convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. También impulsarán otras medidas de fuerza complementarias durante la semana, al tiempo que habrá clases públicas en todos los establecimientos.

Los estudiantes de Derecho realizarán este martes una nueva toma por 24 horas y cortarán la avenida Figueroa Alcorta para luego marchar a Plaza de Mayo a las 18:30. Una hora y media más tarde volverán a reunirse en asamblea para discutir si continúa o se levanta la medida dispuesta, según acordaron este lunes.

En Exactas, FADU, Ingeniería y Medicina la toma será por 72 horas, hasta la medianoche del miércoles. Los estudiantes de Medicina cortarán ese día a las 18 la avenida Córdoba y la esquina con Junín. Se sumarán a este reclamo Farmacia y Bioquímica, Ingeniería, Económicas y Derecho.

Por su parte, Ciencias Exactas y FADU harán una medida conjunta en Ciudad Universitaria, donde planean cortar la avenida Cantilo, también en la tarde del miércoles. En Sociales se votó tomar la facultad hasta el viernes para ensamblar el reclamo con el paro nacional que ya había anunciado el Frente Sindical de Universidades Nacionales para el jueves 17 de octubre.

Este martes harán un "semaforazo" desde las 17 en inmediaciones de la sede de la calle Santiago del Estero, mientras que la semana que viene retomarán las asambleas para discutir la continuidad de la lucha. Por su parte, Psicología y Filosofía y Letras también estarán tomadas por los alumnos hasta el viernes. Los estudiantes de estas facultades se sumarán a los cortes de calle y movilización hacia Plaza de Mayo el miércoles a las 18.

Por su parte, la facultad de Ciencias Económicas llevó a cabo un abrazo simbólico con encendido de velas para visibilizar el reclamo de los alumnos en contra del desfinanciamiento a las universidades. Además, definieron hacer una asamblea recién en la tarde del miércoles para ver las medidas a adoptar. Este lunes, la facultad cortó la avenida Córdoba y dictó clases públicas. “Es algo histórico”, remarcó Delfina Pazos, referente de la agrupación estudiantil "Proyecto Económicas".

Estudiantes que respaldan al Gobierno de Javier Milei denunciaron que fueron agredidos cuando irrumpieron en la toma que otros alumnos llevaban a cabo en la Universidad Nacional de Quilmes. Los libertarios, señalados de haber tirado gas pimienta, fueron corridos tras intentar intervenir sin éxito en una asamblea que votó en contra de su participación.

De acuerdo a ciertos videos que se viralizaron, puede verse cuando les gritaban "fachos" y los terminaron sacando a los empujones del hall universitario. Además, hubo golpes de puño y uno de los estudiantes que cayó parece ser pateado y hasta le revolearon un tacho de basura a los que caminaban de salida. Los libertarios denunciaron múltiples heridos, algunos de cierta gravedad.

También hubo otros videos previos, en los que varias mujeres se quejan por el efecto irritante en sus ojos. En ese sentido, acusan a los denunciantes de haber lanzado gas pimienta cuando intentaban intervenir en la asamblea, dentro de la universidad. El ministro de Gobierno bonaerense Carlos "Carli" Bianco subió videos de cuando los libertarios lanzaban gas pimienta y remarcó: "Se llama fascismo".



"No puedo hablar mucho porque tengo mucho dolor. Nos golpearon, nos pegaron patadas, nos empujaron", denunció uno de los militantes libertarios, identificado como Héctor Garcete, en declaraciones televisivas. El estudiante agregó: "No nos invitaron (a la asamblea), yo estaba en clase, me dieron mi parcial, quería saber mi nota y la idea era bajar y demostrar mi disconformidad, que no estaba de acuerdo con la toma de la universidad”.

“Creí que las cosas iban a estar bien, pero apenas tomamos la palabra, yo quise hablar y no me dejaron. Cuando escucharon que no estábamos de acuerdo se abalanzaron hacia nosotros y nos empezaron a patear, a golpear". “Yo traté de tranquilizar las cosas y les dije que no somos violentos, que veníamos solamente a escuchar la asamblea. Nos empezaron a decir un montón de cosas, ‘fachos’, nos putearon, había personas que no eran alumnos, para mí eran de Franja Morada, que fueron los que nos atacaron primero", precisó Garcete.

El actual secretario de Culto y Civilización y exdiputado bonaerense de La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo, responsabilizó por las agresiones a las autoridades de la Casa de Estudios, al municipio de Quilmes y al Gobierno bonaerense. "Hacemos responsable por las lesiones de los militantes nuestros en la Universidad de Quilmes a las autoridades de la universidad, el gobernador y el municipio. Pegar entre muchos es de cobardes", escribió Sotelo en su cuenta de X (antes Twitter). Asimismo, subió a sus redes sociales más videos de las agresiones denunciadas.

