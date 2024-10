La UBA cruzó a Mauricio Macri y le pidió que "no falte a la verdad"

Luego de que el presidente del PRO haya afirmado que la Universidad de Buenos Aires enfrenta una “crisis de transparencia”, la institución salió al cruce y afirmó que las universidades públicas son auditadas. Además, sostuvo que la sociedad necesita “que no falten a la verdad y que no desconozcan lo que administraron”.

Quintela ratificó su candidatura a la presidencia del PJ

Tras el “operativo clamor” para candidatear a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista, el gobernador de La Rioja no cedió su candidatura y aseguró que busca ir hacia un país federal. Además, negó un conflicto con la ex mandataria y sostuvo que, al fogonear su candidatura en redes sociales, la ponen “en un lugar que ella no desea”. Las elecciones se llevarán a cabo el 17 de noviembre.

“Todas las provincias se sienten cansadas de que te comuniquen desde Capital Federal lo que hay que hacer”, señaló Ricardo Quintela.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hernán Madera: “Quien personifica el peor miedo de Cristina Kirchner es Axel Kicillof” | Canal E

García Cuerva llamó “mediocres” a los que buscan culpables por la pobreza

En el marco de la misa central de la peregrinación a Luján,el arzobispo de Buenos Aires lamentó el 52,9% de pobreza que informó el INDEC y afirmó que, frente a las crisis, “los sabios buscan soluciones, mientras que los mediocres, culpables”. Además, pidió por la humildad, la generación de consensos y la unión.

El Gobierno anunció el cierre del hospital Laura Bonaparte y hay fuerte resistencia

Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud sostuvo que la institución de salud mental y adicciones tiene una baja tasa de pacientes, quienes serán derivados a otros hospitales. Mientras tanto, los empleados tomaron el edificio. El Bonaparte es el único establecimiento de su tipo en el AMBA.

El Gobierno desregulará el transporte de mediana y larga distancia

El transporte de media y larga distancia dejará de ser un servicio público, por lo que desregularán restricciones como la determinación de rutas, recorridos y precios. Además, el decreto establece la creación de un Registro Nacional de Transporte de Pasajeros.

El gobierno anunció la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia | Perfil

Sturzenegger defendió el veto al presupuesto universitario

El ministro de Desregulación del Estado sostuvo que es “inadmisible” sancionar leyes para gastar sin antes ver cómo se va a financiar. Además, aseguró que, en caso de aumentar los salarios y el presupuesto a las universidades, tendrían que "aumentarle a los médicos y los empleados públicos".

Karina Milei lanzó La Libertad Avanza en Santiago del Estero en un boliche bailable

Tras el acto en Parque Lezama, la secretaria general de la Presidencia dio un discurso en el que aseguró que, a pesar de haber ganado las elecciones, no se pueden relajar y tienen que “trabajar el doble”. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que La Libertad Avanza está en camino de ser una “verdadera fuerza nacional”. "Este es el comienzo de los próximos 30 años", afirmó.

San Pablo irá a balotaje por las elecciones municipales

Durante las elecciones municipales de Brasil, el alcalde de San Pablo, Ricardo Nunes, obtuvo el 29,49% de los votos, mientras que Guilherme Boulos, apoyado por Luiz Inácio Lula da Silva, consiguió el 29,04%. El balotaje se desarrollará el próximo 27 de octubre. Por otro lado, el alcalde centrista Eduardo Paes se impuso con el 60,47% en Río de Janeiro.

El candidato a la alcaldía de la ciudad de Sao Paulo, Guilherme Boulos, del partido Socialismo y Libertad (PSOL), hace un gesto mientras emite su voto durante la primera vuelta de las elecciones municipales, en San Pablo (Brasil).

En San Pablo, el progresista Guilherme Boulos supera a su adversario de la ultraderecha | Perfil

Victor Ambros y Gary Ruvkun ganaron el Premio Nobel de Medicina

Los dos científicos descubrieron los microARN, una nueva clase de diminutas moléculas que cumplen un papel en la regulación genética y pueden ayudar a prevenir enfermedades. Los ganadores recibirán un premio de 11 millones de coronas suecas.

AMIA: homenajes a un año del ataque de Hamas a Israel

La AMIA realizará hoy a las 18:30 un acto conmemorativo en homenaje a las víctimas del ataque de Hamás a Israel, y para exigir el regreso de los secuestrados. Mientras tanto, familiares de los secuestrados pidieron frente a la residencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que se llegue a un acuerdo para liberarlos.

Hamás está "debilitado" tras un año de ofensiva de Israel en Gaza, pero lejos de ser "eliminado" | Perfil

Boca le ganó 1 a 0 a Talleres

Con un gol del uruguayo Miguel Merentiel, Boca volvió a la victoria en la vuelta del interinato de Mariano Herrón, tras tres derrotas consecutivas que desembocaron en la salida del DT Diego Martínez.

En un partidazo, Boca le ganó a Argentinos Juniors 1 a 0 en el complemento de la fecha 17 de la Liga Profesional | 442

Argentina es subcampeona del mundial de futsal

Con goles de Ferrao y Rafael y el descuento de Matías Rosa, Argentina es subcampeona de la Copa del Mundo en Uzbekistán. Es la tercera vez consecutiva que la albiceleste llega a la fase final del certamen, mientras que solo pudo consagrarse en una ocasión.

Paul McCartney: fin de semana de shows multitudinarios en River

En un colmado estadio Monumental, el ex Beatle dio dos shows para el recuerdo este fin de semana y se volverá a presentar en el país este 23 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Es por esto que despedimos esta tapa de la previa con Get Back, de los Beatles.