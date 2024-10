Karina Milei y Sebastián Pareja avanzan en territorio bonaerense de cara a las elecciones legislativas del 2025. Que La Libertad Avanza haya conseguido la personería definitiva en la provincia significó un antes y un después en su construcción: “A diferencia de lo que pasó en 2023, no vamos a depender de otros sellos”, aseguraron desde el espacio. Por ahora nadie quiere confirmar candidaturas, pero los libertarios quieren dejar en claro que su intención es jugar por su cuenta, que no habrá un acuerdo partidario con el PRO, sino que se trabaja en alianzas individuales con sus referentes.

La Libertad Avanza obtuvo la personería definitiva en la provincia el 18 de septiembre. Pareja, que asumió como senador bonaerense en el inicio de la gestión y que luego fue nombrado como subsecretario nacional de Integración Sociourbana, es el presidente del partido. Sin embargo, el dirigente no da un paso sin la aprobación de la máxima autoridad del espacio a nivel nacional, Karina.

Karina Milei: “No nos podemos relajar, quieren que este gobierno fracase”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La construcción bonaerense no será sencilla: en la provincia con más electores del país, se acumulan los heridos. Son varios los que consideran que fueron clave para que Javier Milei llegara a la Presidencia en 2023 y sienten que fueron dejados de lado, sobre todo a la hora de repartir cargos.

Un sector del oficialismo, sin embargo, reconoce que aquellos acuerdos sirvieron para conformar una alianza que pudiera competir en las elecciones, pero que ahora tienen la estructura para construir de forma autónoma. “El objetivo a partir de ahora es crecer en todo el territorio, estar en todos los municipios”, sostienen desde el espacio libertario.

Sobre candidaturas, repiten, no hay nada confirmado. Si bien es cierto que el nombre del diputado nacional José Luis Espert ya circula como el elegido para encabezar la lista bonaerense y ya lo están midiendo en los sondeos de opinión, desde La Libertad Avanza insisten en que para eso todavía no está cerrado. De una sola cosa hay certezas, al menos por ahora: no habrá acuerdo partidario con el PRO.

La Libertad Avanza seduce a los macristas violetas

“En cuanto a lo electoral, todavía no hay una confirmación de candidaturas. Lo mismo pasa con algún acuerdo partidario. Todo el tiempo está dando vueltas lo del PRO, pero en este momento, lo que sí está sobre la mesa es cerrar alianzas con dirigentes puntuales, no un acuerdo partidario. En eso se trabaja: en todos los dirigentes que se quieren pasar al lado violeta porque se dan cuenta que el PRO va camino a la extinción, que no tienen mucho más por delante y se quieren sumar a las filas de Milei”, sostienen desde La Libertad Avanza.

Para un analista, “Sin el apoyo del PRO, la Libertad Avanza no hubiera podida hacer nada”

Patricia Bullrich tiene su rol en esta estrategia. Después de la interna salvaje con Mauricio Macri, la ministra de Seguridad decidió romper el bloque en la legislatura bonaerense y sus dirigentes armaron un nuevo espacio, el Pro Libertad. El último movimiento de la funcionaria fue directamente fusionarse con La Libertad Avanza en la Cámara baja.

El 1 de octubre, el presidente del bloque de Milei en la legislatura, Agustín Romo, le dio la bienvenida a sus nuevos compañeros de bancada: Florencia Retamoso, Fernando Compagnoni, Abigail Gómez, Sofía Pomponio y Oriana Colugnatti.

La fusión se anunció desde el despacho de la secretaría General de la Presidencia y, además de los legisladores, estuvieron presentes la senadora Daniela Reich y el actual intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

En el bullrichismo bonaerense cuentan que hay un “incipiente trabajo en conjunto”. “No veo una alianza partidaria, pero sí que podemos trabajar y lo estamos haciendo juntos con personas y sectores en base a miradas y afinidades respecto a lo que hay que hacer en la provincia”, sostiene un dirigente provincial. La fusión, agrega, sirve para que La Libertad Avanza pueda ser “una real oposición” y “una alternativa a Axel Kicillof”.

Guerra civil libertaria: influencers versus trolls por los puestos en el estado

Mientras se conversa sobre la posibilidad de replicar la fusión en los Concejos Deliberantes de algunas localidades, el primer desafío será lograr una buena convivencia de las personas que tienen origen en el PRO y en La Libertad Avanza. “En algunos lugares ya están trabajando bien. En otros tienen que conocerse más y armar mesas de diálogo porque desde ahí puede haber una integración y una presentación de listas de manera conjunta el año que viene”, analizan.

Aliados circunstanciales del pasado

En 2023, la alianza que convirtió a Milei presidente en la provincia de Buenos Aires se integró por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Partido Unión Celeste y Blanco, el Partido Fe, Integrar, el Partido Renovador Federal, y el Partido Demócrata. Algunos de sus dirigentes son quienes hoy despotrican contra la estrategia de Milei y Pareja, quienes concentran todas las decisiones del armado.

Un gobierno que pierde cuando gana

Cada uno de estos espacios, por estos días, trabaja en su propio juego. Lo cierto es que la debilidad de aquella alianza quedó a la vista apenas ganó Milei y se produjo el quiebre con Carlos Kikuchi, quien había trabajado con Pareja en el armado provincial, y la fuga de legisladores.

Después del acto en Morón para sumar afiliaciones y de la presentación en La Plata, en las próximas semanas las autoridades del partido recorrerán las localidades bonarenses para sumar territorio. La intención del oficialismo ahora es clara: armar con autonomía un espacio que responda directamente a los jefes. O a “El jefe”.

GL/fl