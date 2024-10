Karina: “No nos podemos relajar, quieren que este gobierno fracase”

La presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, presentó LLA bonaerense ayer en La Plata, acompañada por el armador bonaerense, Sebastián Pareja, y del vicepresidente del partido, Martín Menem, quien el jueves estuvo en Río Gallegos haciendo lo propio.

La secretaria general y presidenta del partido a nivel nacional desembarcó en la capital bonaerense rodeada de sus principales alfiles, con la idea de consolidar el armado en el vasto territorio bonaerense, provincia clave para las aspiraciones del oficialismo que pretende al menos agrandar su bloque de diputados en 2025. Solo en la PBA, se renuevan 35 diputados.

También estuvo presente Carolina Píparo, quien a través de Karina se sumó al bloque libertario en el Congreso días atrás.

Al igual que en Río Gallegos, se registraron incidentes. “De a 20 y a los PIEDRAZOS. La intolerancia del kirchnerismo a la construcción de una nueva Argentina”, expresó Menem en redes, acompañando el posteo con un video de un militante herido. El jueves, Javier Milei estuvo con Franco Antúnez (@franfijap), quien fue agredido en el Congreso.

Es por eso que al iniciar el acto, Karina señaló: “A todos los que quisieron que no hagamos el acto, quiero decirles que no nos van a frenar y que no les tenemos miedo”.

“Quieren que este gobierno fracase. Les pido por favor, juntemos fuerzas, redoblemos los esfuerzos para poder llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”, agregó.

“Por eso, no nos podemos relajar. Tenemos que trabajar el doble que ellos y estar en todos lados con La Libertad Avanza fuerte para llenar el Congreso de diputados y senadores que apoyen las reformas que necesitamos para salir adelante”, aseguró la hermana del Presidente, quien tiene como principal tarea hacia 2025, pintar todas las provincias de “violeta”.

Por su parte, Menem aseveró: “No vamos a hacer alianzas electorales, vamos a hacer alianzas ideológicas. Por eso necesitamos dirigentes firmes y leales que defiendan las ideas de la libertad”. Un claro mensaje para los posibles aliados del oficialismo.

Tal como contó PERFIL la semana pasada en su tapa, los libertarios se encuentran ante el desafío de armar en los 135 distritos de la Provincia, llevando candidatos propios en todas las boletas tanto a nivel seccional como municipal.

Además, en Casa Rosada explican que las alianzas con otros partidos deberán discutirse provincia por provincia, y que las listas serán encabezadas por candidatos propios. En ese marco, entienden que está lejos de una confluencia con el PRO.

Los principales estrategas del Gobierno señalan que en la provincia gobernada por Axel Kicillof, los libertarios miden en torno a los 35 puntos, un número nada despreciable.

Al mismo tiempo reconocen que el peronismo está en torno a los 40 puntos. Según las estimaciones de la Casa Rosada el PRO está en torno a los 6 puntos, por lo que, de sumarlos, podrían ser claves para un triunfo.

Con todo, el oficialismo cree que una lista “pura” le reportaría un mayor número de diputados que si tiene que ceder lugares para una alianza con quienes tiene buen diálogo. “Nos importan las bancas, no las tapas de los diarios”, señalan.

Al mismo tiempo, el armado territorial no viene exento de escándalos y denuncias. Pareja fue denunciado, y en los últimos días se amplió la denuncia por “asociación ilícita”, “fraude a la administración pública”, “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público”.

Pareja y algunos socios políticos habrían pedido “retornos” a fines del año pasado, por cargos en la UGL VII del PAMI de La Plata.