Massa define qué hacer con la elección, mientras empeora la interna

Con CFK y Kicillof irreconciliables, Massa define qué hacer con la elección Sergio Massa define por estas horas qué postura tomar frente a la disputa que se viene dando dentro de Unión por la Patria sobre la fecha de las elecciones en el territorio bonaerense. Con Cristina Kirchner dispuesta a sostener que los comicios nacionales y provinciales se deben realizar el mismo día y Axel Kicillof que insiste en desdoblar, la voz del excandidato a presidente será definitoria, aunque él mismo deba dejar de lado su propia posición, que es la de pasar la votación local para noviembre.

“Voy a hacer todo lo posible para mantener la unidad”, es la frase que se lo escucha decir. Desde la gobernación, en cambio, ven algunos movimientos que los hacen temer que, finalmente, se inclinaría por acompañar la posición de la titular del PJ nacional. Uno de ellos es que sus legisladores no fueron ajenos a la búsqueda de un acuerdo con otros bloques para que al proyecto de suspensión de las PASO se le agregara un artículo convocando a realizar elecciones concurrentes, es decir, el mismo día. Axel Kicillof mostró que no está sólo con una lista de más de cuarenta intendentes del peronismo (hay otro tanto de otros partidos políticos) que piden desdoblar la elección. El objetivo es realizar los comicios provinciales entre julio y agosto. Cristina Kirchner respondió con una cena con los jefes distritales propios en la que prometió dar pelea y un documento no solo de intendentes (fueron menos que los que consiguió el gobernador), sino también de diputados nacionales, senadores, rectores y dirigentes de otras provincias que hicieron engrosar la lista. “Una sola Nación, una sola provincia, una sola elección”, es el título del texto.

Y Sergio Massa, a pedido de los propios, hará un encuentro hoy en San Fernando en el que estarán sus intendentes y legisladores. Allí cada uno expondrá su posición y se buscará definir una postura en común de cara a la sesión del próximo martes en la que podrían quedar definidas las reglas del juego electoral.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La pelea ahora es sobre la potestad de la legislatura de definir la fecha de la elección. El kirchnerismo cree que se puede incorporar la necesidad de realizar una elección concurrente y Axel Kicillof insiste con que es tarea del gobernador convocar mediante decreto al día de la votación. Al igual que Massa, el gobernador también habla de unidad y de poder llegar a un acuerdo. Pero el kirchnerismo ya adelantó que no hay negociación posible: se hacen el mismo día o CFK es candidata provincial y obliga a otros a presentarse en otra boleta.