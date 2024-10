Mario Pergolini analizó los primeros diez meses de gestión de Javier Milei: qué dijo y qué le preocupa

El empresario y conductor Mario Pergolini realizó un análisis sobre los diez meses iniciales de Javier Milei como presidente de Argentina. Desde el Parque de la Innovación, en el barrio porteño de Núñez, donde inauguró junto a Jorge Macri la primera edición de la Tecweek, describió este período como una “montaña rusa”. Señaló que el gobierno mostró una actitud “confrontativa” mientras que la oposición se mostró “confundida”. Además, opinó que el oficialismo debería actuar con más “calma y tranquilidad” y expresó su preocupación por la situación política actual del país.

“La verdad es que es todo una montaña rusa. Es todo tan fuerte, tan confrontativo. A veces [el Gobierno] saca el pie del acelerador. ¿Hay resultados? Sí. Pero de golpe te aparecen con cualquier cosa y te confunden. Es muy difícil evaluarlo en un todo porque es tan desparejo que me es difícil dar precisiones. ¿Estamos mejor? Los números de la macro parecería que sí. ¿Le llegó a la gente? Parece que no. ¿Están en las discusiones serias? A veces me parece que no. ¿Cumplen con los acuerdos? Me parece que no. ¿Van para adelante como caballo loco? ¿Era lo que necesitábamos? A veces parece que sí y muchas veces parece que no”, expresó el ex-CQC.

La necesidad de un enfoque "más calmo"

Pergolini sugirió que el Ejecutivo debería ser “más calmo” y “un poco más tranquilo” para lograr un panorama más estable. “Me parece que sería todo mucho más viable. Me gustaría que todo estuviera más charlado”, enfatizó. Respecto a la oposición, afirmó: “Creo que está confundida, no sabe qué hacer. Y estos van. Los que van y arrasan, creo que es un problema a veces. Vamos a ver. Prefiero seguir siendo optimista. Creo que la situación sigue siendo delicada”.

Comparaciones con el pasado y la búsqueda de consenso

Al referirse a las comparaciones entre el pasado y el presente político de Argentina, Pergolini las consideró “macabras”. “Uno piensa de dónde venimos y también se pregunta cómo nos permitimos llegar hasta ahí. Ahora estamos acá”, resumió. Para él, un “acuerdo nacional” podría ayudar a poner fin a estas discusiones. “Pero es algo que no veo. Y es lo que más me preocupa”, confesó.

El conductor también advirtió sobre la falta de espacios para el diálogo: “Nos va a ser difícil encontrar un lugar donde podamos charlar todos. Vamos de un lado para el otro de una forma muy sacada. El que se fue quiere volver y el que está no le quiere dar bola al otro. Y lo peor de todo es que pareciera que cada uno tiene razón. Es medio psicótico. Como no hay márgenes para poder pararse y ver una cosa o la otra, todo parece una discusión. Creo que cuando se acaben los gritos y las discusiones, a lo mejor todo va a ser más interesante”, concluyó.

La visión de Pergolini sobre Milei y su gobierno

Esta no fue la primera vez que Pergolini opinó sobre el gobierno de Milei. En una entrevista en julio a LN+, compartió su perspectiva sobre el líder de La Libertad Avanza. “Lo puedo ver en distintos niveles. Cuando lo veo como una persona que está llevando el cargo de Presidente, siento que se le nota la inexperiencia. Me parece que está enfocado en un único tema que es la economía, algo que maneja bien, y se siente cómodo. Pero, por otro lado, le está costando un poco armar el Ejecutivo. El haber llegado sin tantas alianzas, tanto personal propio, es algo que vamos a tener que pagar en algún momento. Llegó muy mal armado como equipo. Pero allá va”.

Pergolini también reflexionó sobre los cambios en la política mundial: “El mundo cambió. Las derechas y las izquierdas no son las que conocimos. Ahora asustan de maneras diferentes”. Aunque admitió que no comparte “la moral de la derecha”, reconoció que “tenía que haber un cambio en la Argentina”.

El impacto de las reformas y el futuro

El conductor calificó las reformas impulsadas por el gobierno como un “cambio muy duro” que afectó a distintas capas de la sociedad, especialmente a la clase media, que “está golpeada”.

Además, enfatizó la necesidad de medir cuánto puede soportar la gente: “Hay un cambio por delante, ojalá lo pueda aprovechar porque estamos nosotros en juego. Y el resto, la oposición, tiene que acompañar. Las cosas ya no pueden volver a ser como antes”, sentenció.

