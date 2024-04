Mario Pergolini hizo "un chiste" sobre los aumentos que afectan a Vorterix y lo destrozaron en las redes sociales. El empresario fue viral después de que eligiera una particular manera de comunicar el un importante cambio en su emisora radial, al anunciar el supuesto cierre alegando "precios opresores" y una caída en la audiencia.

El comunicado de Pergolini, de 59 años, generó revuelo en el mundo virtual, donde miles de usuarios se preguntaron acerca del futuro de Vorterix, lo que motivó una aclaración posterior por parte de la empresa después de que el tema se convirtiera en tendencia.

No obstante, el anuncio de Pergolini fue tildado de "bait" por algunos usuarios, es decir, con la intención de generar confusión para volverse viral. Mientras que otros lo criticaron por utilizar un tema sensible como los aumentos de luz para lo que finalmente fue un anuncio sobre el cambio de frecuencia de Vorterix.

Mario Pergolini: "La radio ha muerto"

En su programa en vivo, Pergolini anunció que Vorterix dejará de ser emitida en la frecuencia radial FM 92.1. "A partir del 1 de mayo no salimos más por la 92.1. El martes 30 es el último día", comenzó diciendo el conductor de Maldición, va a ser un día hermoso, este lunes 8 de abril.

En un principio, dio a conocer que el supuesto cierre de Vorterix se trató de una decisión económica que tuvo que ver con los aumentos tarifarios y la baja en la audiencia. Ante la consulta de Dany Jiménez, uno de los panelistas del programa, Pergolini fue categórico: "La radio ha muerto".

"Y no tiene sentido pagar la cuota de luz. Cuanto más potencia, se necesita más luz. No estamos dispuestos a pagar esos precios opresores", agregó, deslizando una cuota de humor. "Tampoco hay tanta gente escuchando. La verdad, los pocos que hay, están escuchando Aspen", continuó.

En ese momento, el panelista Nacho Corral le preguntó si esta decisión significaría que Vorterix, que también se transmite por YouTube, dejaría de existir como radio. Pergolini, en tanto, respondió que "no", sin dar más detalles sobre el tema.

Críticas en redes sociales

El video del anuncio no tardó en circular en las redes sociales volviendo al tema en tendencia en especial en X (ex Twitter). Ante la incertidumbre, fue finalmente la cuenta oficial de Vorterix la que debió aclarar que se trató de una humorada de Pergolini y que Vorterix no cerrará sino que simplemente habrá un cambio de frecuencia.

"En el programa completo queda claro que la decisión no tiene que ver con el costo de la luz (era un chiste), sino con un cambio de frecuencia", explicaron desde la cuenta. Sin embargo, no fue suficiente para evitar la catarata de críticas de distintos usuarios ante el modo de comunicar esa decisión que eligió Pergolini.

La aclaración de Vorterix.

"Van a cerrar miles de comercios y Pymes por los tarifazos y ustedes haciendo chistes con el tema. Cada vez más lejos de la realidad Marito y su gente", escribió un usuario indignado con la publicación; "Súper gracioso jugar al bait con algo que está haciendo que cierren un montón de espacios en serio", escribió otra usuaria.

Más allá de que se tratara de un "chiste", el de Pergolini no fue el único caso de empresarios de medios que se quejaron por los aumentos tarifarios. A fines de marzo, Alejandro Fantino también se volvió viral después de mostrar en vivo una factura millonaria de luz que le llegó por la transmisión de Neura, la empresa de comunicación de la que forma parte y que abarca servicios de streaming y radio.

En su programa, Fantino, señalado en las redes por haber sido uno de los que más entrevistas le dio a Javier Milei, no pudo disimular su indignación por la exorbitante cifra de 4.294.566,42 de pesos y que posiblemente irá en aumento en línea con la desregulación del sector dispuesta por el gobierno nacional.

"Esta es una empresa, Neura, que tiene streaming, Twitch, Youtube y también tiene radio, 89.7. Somos un grupo de socios y acaba de llegar la factura de luz de la planta transmisora de la radio. No somos Radio Mitre, no somos Radio Rivadavia. Somos 89.7", dijo el periodista.

Consultado por sus compañeros de mesa, que estaban sorprendidos ante la factura que mostró Fantino en vivo, el conductor respondió que "por supuesto" que iban a pagar la factura.

"Ahora, ¿qué hago yo? ¿qué te encarezco? Se lo pregunto a ustedes. ¿Qué encarecemos? Es como que yo diga 'a partir de ahora el súper chat mínimo son 50 dólares'. Y no, no te lo puedo decir. Decime entonces qué pasa con una empresa común y corriente", señaló Fantino.

