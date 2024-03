El empresario y conductor Mario Pergolini develó por qué no utiliza la aplicación de WhatsApp en su teléfono y opinó que lo que se genera es "una charla eterna", además de una dependencia tecnológica. En una entrevista donde habló sobre distintos tópicos, recordó el nacimiento de su rivalidad televisiva con Marcelo Tinelli y habló de la mini gira que vivió con Soda Stereo cuando la banda estaba en el pico de su fama. Finalmente, hizo una breve reflexión sobre las plataformas de streaming.

“Me parece que es como una charla eterna y todo el mundo piensa que ya no puede vivir sin él", sostuvo el creador de Vorterix sobre la aplicación de mensajería, cuestionando el cambio que generó en la comunicación respecto al espacio y el tiempo. "Los jefes creen que pueden decirle al otro algo a cualquier hora porque es solo Whatsapp”, ejemplificó.

Entrevistado por Fernando Dente en Noche al Dente por América TV, también recordó el tiempo que estuvo con la banda de Gustavo Cerati, Carlos "Zeta" Bosio y "Charly" Alberti: "Me fui dos meses y volví con 72 kilos, mi mamá lloraba porque volví en un estado lamentable", rememoró.

Mario Pergolini

La rivalidad con Tinelli, el éxito de Cuatro Cabezas y el asentamiento del streaming

En otro pasaje de la nota, Pergolini reconoció que en los 90' "Marcelo era el rey de los domingos" y que la rivalidad por el rating entre ambos comenzó cuando él puso en marcha su programa a la medianoche.

Además, se refirió a su infancia y su comienzo en Cuatro Cabezas, la productora que generó CQC, entre otros proyectos exitosos. “En mi adolescencia fui un sapo de otro pozo y por eso me empecé a encontrar con otro tipo de personas, como Diego Guebel, con quien formamos Cuatro Cabezas. CQC fue un hitazo en Italia, en Brasil, en Francia, en Israel", comenzó.

"Fue una de mis parejas creativas, con Diego nos seguimos viendo al día de hoy. Vendimos la compañía en un momento tremendo, le dije que yo me quería ir y le aseguré que no iba a hacer nunca más televisión, y me pidió que si lo llegara a hacer le lleve la propuesta a ellos. Pero terminé CQC, me fui del estudio, me subí al auto y no volví nunca más”, reconoció el empresario, que se despidió del aire con el recordado programa nocturno y no volvió a la TV en un formato similar.

Finalmente, se refirió al asentamiento de los programas de streaming, un consumo cada vez más aceptado: "Después de una búsqueda hay varios que se están perfilando", reconoció. Fue entonces cuando se refirió a Olga, el proyecto de Migue Granados, un ex Vorterix; "Olga ya es un canal que tiene estrellas. El streaming se está preocupando por el número y eso la está cagando", cerró.

