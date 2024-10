El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retrocedió con la decisión de comenzar a cobrarles Ingresos Brutos a los profesionales, algo que estaba previsto en el proyecto de Presupuesto 2025 que presentaron este lunes en la Legislatura. “Es una decisión no solo económica sino también política”, definió el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El mandatario porteño afirmó que se trató de un “borrador de trabajo” propuesto por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), pero que en “ningún momento” se consideró esta opción. Así, profesionales como abogados, arquitectos, ingenieros, médicos y contadores no tendrán que comenzar a pagar el impuesto para actividades autónomas el año que viene.

De acuerdo a la propuesta descartada, se preveía el pago de una alícuota del 3%, en consideración de una “continua búsqueda de equidad tributaria”. Esto aplicaba a las profesiones liberales universitarias de grado oficialmente reconocidas y cuya duración no fuera inferior a los 4 años.

El mensaje de Jorge Macri sobre Ingresos Brutos

Este lunes por la noche, el jefe de Gobierno porteño publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje titulado “En la ciudad no vamos a cobrar ingresos brutos a profesionales”. “Quiero ser muy claro en esto: en ningún momento consideré como una opción para el año próximo eliminar la exención de ingresos brutos a profesionales”, afirmó.

“La información que estuvo circulando se desprende de un borrador de trabajo que nos presentó como propuesta la AGIP, en base a un criterio de equidad tributaria, pero con la que no se avanzó ni fue presentado en la Legislatura. En este contexto de crisis, no cobrar ingresos brutos a profesionales es una decisión no solo económica sino también política”, aseguró, señalando a Germán Krivocapich, titular de AGIP.

El Gobierno porteño espera para el próximo año gastar casi $14 billones, con déficit cero y mayor financiamiento para seguridad y educación. Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas que irá a la Legislatura el viernes a explicar los detalles de la propuesta, festejó: “Por cuarto año consecutivo presentamos un Presupuesto con equilibrio fiscal”.

ML / ds