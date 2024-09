No habrá materias previas y el avance y la aprobación será por niveles. No se podrá repetir un año entero. Habrá una organización para eliminar la figura del "docente taxi". Los puestos de trabajo "están garantizados y ninguno perderá su estabilidad laboral o salarial". Son puntos salientes de la "nueva secundaria" que anunció el jefe de Gobierno Jorge Macri para la Ciudad, con una impronta y un esquema similar al de las carreras universitarias. Se implementará en escuelas piloto a partir de 2025.

"Necesitamos dejar atrás la escuela del siglo pasado, y pasar de una ‘educación en serie’ que trata a los chicos de la misma manera a un aprendizaje en serio", sostuvo el Jefe de Gobierno. Y señaló: "El afuera del aula cambió en todo el mundo. El sistema actual no funciona y tenemos que hacer cosas para cambiar", dijo, al presentar el plan junto a la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

El Gobierno de la Ciudad precisó que hoy cuatro de cada diez alumnos de tercer año tiene el desempeño más bajo en Lengua, y en Matemática son 6 de cada 10. Solo 3 de cada 10 llega a quinto año en tiempo y forma. El ausentismo estudiantil llega a 30% en secundaria y los problemas emocionales "son cada vez más importantes".

"Ya sacamos el celular del aula, ahora el desafío es generar un cambio en la experiencia y dejar atrás una escuela que fue diseñada para una realidad que cambió profundamente”, sostuvo Jorge Macri.

El plan se llama "Secundaria Aprende" y cambia la manera en que se organiza la secundaria.

La secundaria seguirá organizándose en años, como hasta ahora y no cambia la duración. Como en la actualidad, los alumnos pasarán de año juntos. Y ya no repetirán el año entero.

¿Cómo es el sistema? "Se pasa a un aprendizaje por niveles. Los chicos avanzarán por niveles en cada materia y sólo si cumplen los objetivos. Como el aprendizaje va a ser personalizado, en una clase pueden convivir chicos que estén aprendiendo Matemáticas de tercero, con otros que deban Matemáticas de segundo", precisaron fuentes del GCBA.

"Cada estudiante va a tener un plan de aprendizaje y va a avanzar a su propio ritmo”, explicó la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

La Ciudad tomó en cuanta modelos de educación de ciudades como San Pablo, en Brasil, o países como Colombia, Singapur, Reino Unido, Israel, Corea del Sur, Noruega y Finlandia. También los casos de provincias de argentinas.

El gobierno porteño se encargó de marcar las diferencias con el modelo adoptado en la provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicillof. "El sistema educativo impulsado por la provincia sólo modifica la forma en la que aprueban los estudiantes; mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se diseñó una política pública integral que abarca cuatro aspectos relevantes: la organización del aprendizaje, la organización de los contenidos, la organización de la escuela, y la organización docente", puntualizó.

En CABA, los alumnos podrán elegir algunas materias que cursar. Según el gobierno porteño, en encuestas "el 55% pidió seleccionar asignaturas acorde a sus intereses y el 30% solicitó espacios dedicados al trabajo de las emociones".

El programa se implementará en 2025 en un grupo de 30 "escuelas pioneras" que eligieron sumarse voluntariamente, y se extenderá en forma gradual a partir de 2026 en los establecimientos de gestión privada y estatal.

Uno de los cambios centrales es que habrá un aprendizaje más personalizado con mayor acompañamiento de los profesores. Para eso se ampliará la formación docente y se buscará que no tengan que moverse de escuela en escuela.

En "Secundaria Aprende" , según explicaron, no se cambia el diseño curricular: las materias serán las mismas, aunque desaparecen las previas. Sin embargo, si el alumno no aprueba un nivel o contenido no se podrá avanzar en ese nivel hasta aprobarlo. Un alumno no podrá cursar, por ejemplo, matemáticas de cuarto año si no aprobó matemáticas de tercero.

Pero no se repetirán años completos. Hoy si un alumno repite debe recursar todas las materias, las aprobadas y las que no. Con el nuevo método se recuperará, únicamente, cada nivel no aprobado. Por eso el esquema se emparente con el de las carreras universitarias.

