El gobierno de Javier Milei no quiere asumir una nueva baja de su gobierno por el conflicto con las universidades públicas, pero todo indica que es cuestión de tiempo para que Alejandro Álvarez deje de ser el subsecretario de Políticas Universitarias. Por lo pronto, desde el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello decidieron correrlo de las negociaciones presupuestarias que ya decantaron en multitudinarias marchas en todo el país, pero sin oficializar una desvinculación del cargo. Es que en su primer cuatrimestre de gestión, ya se ganó el rechazo de buena parte de las autoridades educativas universitarias.

Si bien el foco es la discusión por el sideral ajuste a universidades públicas, los "modos" de Álvarez al intentar vincularse con los rectores lo dejaron en primera escena a él y no a su superior Carlos Torrendell, secretario de Educación, quien ahora deberá reemplazarlo en ese rol. "No tiene mucho sentido que un secretario haga el trabajo de su subsecretario. No creo que dure mucho esa modalidad", detalla a PERFIL uno de los rectores de las universidades perjudicadas.

Los cruces de Alejandro Álvarez con las universidades públicas

Hay rectores que reconocieron a este medio haber recibido un llamado telefónico antes de la marcha del 23 de abril de parte del subsecretario, en donde les prometía solucionar el problema de los fondos si declinaban si postura de participar de la movilización. Esos rectores conocieron la faceta "extorsiva", pero otros directamente fueron tratados de "chorros".

Álvarez no oculta que su misión principal es auditar "cada peso" que se destina a las universidades, pero parte desde una hipótesis en la que cree que "sobran universidades" y que velará para cerrarlas. "Me pusieron para terminar con los curros", les respondió a algunos rectores que pedían preocupados presupuesto y terminaban amenazados con recibir auditorías de años anteriores.

En línea con ese pensamiento está la abogada María Belén Casas, jefa de Gabinete de Universidades y novia del "Gordo Dan", uno de los jefes en materia de comunicación digital del gobierno pero mejor conocido como tuitero recalcitrante mileista y lider de la horda de trolls libertarios que bajan las ideas de Santiago Caputo y Fernando Cerimedo a las redes sociales. Casas repite el lema de "hacer mierda" la educación superior.

María Belén Casas, jefa de Gabinete de Universidades, junto a su novio "El Gordo Dan".

Cuando Torrendell y Álvarez se presentaron ante los rectores y autoridades que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), nació el modelo de "policía bueno y policia malo". Primero, el secretario de Educación hizo referencia a la importancia del diálogo porque reconocía su desconocimiento del sistema universitario, pero describió que su política estaría en torno a la "alfabetización" y causó una buena primera impresión entre los presentes. Cuando fue el turno de hablar del subsecretario, contradijo a su superior y empezó a cuestionar y señalar a rectores y universidades.

"Ustedes no están registrando lo que pasa en el país. Empecemos por sincerar. Saben de abusos presupuestarios, no les escapan esos casos. No era Disney antes, pongamos las cosas bien en claro. Se han cometido abusos", advirtió, y continuó señalando que "el sujeto de la gestión no son ustedes (rectores), son los alumnos, y en segunda instancia los docentes. Lamentablemente ustedes están muy atrás, la burocracia universitaria no es una prioridad. Nuestros alumnos también los observan a ustedes y ven lo que pasa en sus universidades, y lo demostraron en las elecciones".

El plenario del CIN. A la derecha, Alejandro Álvarez, quien dio un fuerte discurso contra rectores.

Álvarez también denunció adoctrinamiento, en línea con los dichos de Javier Milei. El funcionario tiene un escrito académico de hace algunos años en donde es muy critico del sistema universitario sobre cómo había evolucionado, de las nuevas universidades, de la falta de visión corporativa y con propuestas de reducción de la cantidad de instituciones educativas.

En diálogo con PERFIL, uno de los rectores del CIN contó los sucesivos y picantes encuentros con Torrendell y Álvarez para reclamar la falta de fondos, y cómo el discurso pasó de reconocer el desfasaje inflacionario con un 280% registrado en 2023 a prometer un 70% que solo sería representativo de los gastos de funcionamiento, que hoy sólo es un 5% del total (el 95% se desprende de salarios de docentes y no docentes).

"Entendemos que no vamos a recibir todo, pero el gobierno ni siquiera tiene vocación de diálogo, dejaron de respondernos. No hay una ley de Presupuesto, no hay un plan a seguir, ni siquiera es que sólo tenemos que tratar la cuestión presupuestaria, también tenemos que tratar un montón de resoluciones que se fueron tomando sobre el acotamiento de algunas carreras, créditos, certificaciones de calidad. Eso muestra a las claras que no hay una voluntad más que la destrucción".

Al subsecretario lo ven además con un rol fuera de la norma, porque su único trabajo en universidades es como docente de la UBA: "Estamos acostumbrados a tratar con alguien que antes fue rector y aunque está del otro lado del mostrador, entiende. Pero no fue ni rector, ni decano, ni director de carrera. Tiene mucho desconocimiento. Al principio nos pidieron a nosotros que negociáramos las paritarias con los sindicatos, cuando eso se decide a partir del presupuesto que habilite el propio Ministerio".

La historia del "Galleguito", como lo conocen quienes compartieron militancia en la Juventud Peronista Universitaria, da detalle de un peronista universitario que pasó casi toda su carrera profesional como asesor legislativo, cargo mediante el cual se fue acercando cada vez más a las ideas de Milei que hoy defiende de manera acérrima.

Actualmente mantiene un perfil abierto y en constante actividad en sus redes sociales, donde por ejemplo llamó un acto de "terrorismo" al apagón que se realizó en universidades como forma de reclamo presupuestario.

Pero antes de llegar a eso, es destacable su origen peronista "desde la cuna": es hijo de Alejandro “Gallego” Álvarez, fundador de Guardia de Hierro, una mítica agrupación justicialista que dio paso a personalidades que van desde el Papa Francisco hasta el empresario José Luis Manzano o el ex gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota.

Lejos de enfrentarse a sus orígenes, estudió también en la UBA la carrera de Ciencias Políticas y hasta fundó en 2000 a La Vallese, una agrupación que, según su web, aglutina tres banderas del justicialismo: "independencia económica, autonomía política y justicia social". La Vallese integró la Juventud Universitaria Peronista (JUP), donde Álvarez llegó a ser dos veces miembro de la mesa nacional.

También se involucró en el sindicalismo en la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba). Pero sin dudas que su carrera fue en el Congreso, como empleado de planta, en donde trabajó, para parte de la gestión de Néstor Kirchner. Su distanciamiento con el kirchnerismo comenzó a partir del Memorándum de Entendimiento con Irán, y mientras se acercaba a las filas del PRO dio el punto de inflexión con el debate por el aborto en 2017. Su postura de "pañuelo celeste" se tornó hasta personal porque recuerda en algunos ámbitos como su hija fue víctima de bullying por ser "provida".

Hoy se suma a las filas libertarias y hasta dicen que es uno de los más convencidos del proyecto, a pesar de no renegar de su pasado peronista. Uno de sus enemigos de su militancia universitaria vuelve a ser el mismo: Emiliano Yacobitti, de la Franja Morada, hoy vicerrector de la UBA.

