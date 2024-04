Lousteau consiguió las firmas para tratar en el Senado el financiamiento a universidades públicas

La Unión Cívica Radical (UCR) anunció que senadores de su espacio, junto con firmas del PRO, Hacemos Córdoba y Unidad Federal firmaron un pedido de sesión especial que presentó el legislador Martín Lousteau para tratar el financiamiento de las universidades públicas.

Lousteau (UCR) presentó este jueves 25 de abril el pedido acompañado por ocho senadores de diferentes bancadas para que el próximo martes 30 de abril se traten proyectos sobre el financiamiento a las universidades públicas que tienen estado parlamentario y no se tratan en comisión.

Se trata de una reacción precisamente después de la multitudinaria marcha en reclamo del ajuste presupuestario del gobierno de Javier Milei y de que en Diputados no prosperara el pedido del peronismo para debatir en sesión especial el mismo tema por falta de quórum, especialmente porque no se presentaron ni del PRO ni una parte del radicalismo que no responde a Lousteau o Manes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras el escrache en la marcha universitaria, un colectivero insultó a Rodrigo de Loredo: "Da quórum para el presupuesto"

Asimismo, es también una reacción ante la fuerte embestida que la comunicación del gobierno viene manteniendo contra ese sector del radicalismo que lidera el economista. Ayer mismo se conoció que había diputados como Martín Tetaz y Rodrigo De Loredo (jefe del bloque) que participaron de la marcha pero no dieron quórum por tratarse de un pedido del peronismo.

Qué dice el pedido de Lousteau

Los firmantes están encabezados por el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, y también acompañan el pedido de sesión especial Guadalupe Tagliaferri (PRO, Ciudad de Buenos Aires); Carlos Espínola (Unidad Federal, Corrientes); Alejandra Vigo (Hacemos Córdoba, Córdoba) y los radicales, Maximiliano Abad (Buenos Aires); Daniel Kroneberger (La Pampa), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Flavio Fama (Catamarca).

En el pedido solicitan que se trate el Proyecto de Ley S-285/24 (autoría de Lousteau), que declara la emergencia del sistema universitario nacional en el ejercicio presupuestario 2024 y establece los mecanismos de financiamiento del mismo; el de Ley S-637/24 (autoría de Silvia Sapag), que declara la emergencia presupuestaria de las universidades nacionales durante el año 2024 y eleva la inversión pública en el sistema universitario hacia 5,8 billones para este año y el S-638/24 (autoría de Silvia Sapag), que establece el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la educación universitaria, para llevar al 1,4% del PBI en 2032.

Denunciaron a Martín Lousteau por "negociaciones incompatibles con la función pública"

“El tratamiento urgente y especial de los proyectos solicitados se enmarca en la situación de desfinanciamiento del sistema universitario, llevado adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, con el fin de lograr sostener y garantizar el acceso a la educación superior y las funciones de docencia, investigación, salud y extensión que cumplen las Universidades Nacionales”, argumentaron los ocho senadores nacionales que proponen sesionar el próximo martes a las 14.

Desde sus redes sociales, Lousteau escribió: "Frente al desfinanciamiento del sistema universitario, llevado adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, pedimos el tratamiento urgente de estos proyectos, que tiene el fin de lograr sostener y garantizar el acceso a la educación superior y las funciones de docencia, investigación, salud y extensión que cumplen las Universidades Nacionales".

El presidente del radicalismo participó de la movilización, así como también lo hizo el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, ex diputado radical aliado a la facción de Lousteau en el Congreso.

"La universidad pública es lo que nos hizo como sociedad, una sociedad que tiene movilidad social y lo que nos diferenció del resto de los países. Y eso hoy está en riesgo cuando el Presidente ataca a la universidad o cuando dice que le gustaría que no haya universidades", dijo el titular de la UCR durante la movilización.

JD / CP