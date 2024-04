Piera Fernández: "Me dio tristeza ver que el Presidente no tiene capacidad de lectura"

Piera Fernández, titular de la FUA y referente de la Franja Morada, sostuvo que "es momento de dejar las banderas partidarias de lado" y que el Congreso debe dar respuesta al reclamo que se expresó en las calles con la movilización en defensa de la unviersidad pública. "No hemos vivido un ataque frontal a las universidades tan fuerte como ahora", denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Piera Fernández es la presidenta de la Federación Universitaria de la Argentina, la primera cordobesa en liderar esta emblemática organización estudiantil. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la Facultad de Humanidades, tiene 26 años y el martes formó parte de los miles de jóvenes que se unieron a la manifestación y fue además una de las encargadas de la lectura del documento final de la organización.

Primero me gustaría poner en contexto personal: ¿Está estudiando? ¿Se recibió? ¿Cuál es su actual relación con la universidad pública?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cursé la licenciatura en Ciencia Política, y el 14 de mayo me recibo efectivamente, defiendo mi tesis, así que estoy justo en ese periodo final.

Jorge Macri, sobre la marcha universitaria: "¡De la mano de esos, nunca!"

¿Qué sentiste cuando te tocó representar a todos los estudiantes ante esa enorme cantidad de gente en la Plaza de Mayo?

Fue muy emocionante, y fue más emocionante todavía cuando pudimos ver las fotos y poder allí tomar mayor dimensión de lo que estábamos viviendo. Para mí es un honor y un privilegio realmente haber ocupado ese lugar, que la organización me haya dado la posibilidad de ser la lectora del documento y haber sentido que tuvo efectivamente tanto impacto, que fue representativo del espíritu de la marcha y de los miles de estudiantes que se manifestaron en todo el país, defendiendo nuestro futuro.

¿Y en tu Córdoba natal, que es un lugar donde Milei hizo una elección mejor que a nivel nacional? ¿Qué comparación podés hacer de lo que pasaba allí con Buenos Aires?

En Córdoba también fue realmente impresionante, una movilización muy masiva. Ha sido muy fuerte el apoyo electoral a Milei, pero la universidad pública para la provincia de Córdoba tiene un valor social incomparable, tanto por su prestigio como por ser la más longeva. Además, representa gran parte del entramado de la historia de esa ciudad, de toda la provincia y de muchas otras provincias del país que se acercan a estudiar en su universidad.

Yo soy de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que al igual que la Universidad Nacional de Villa María tuvieron este impacto viviendo de las movilizaciones más masivas que ha tenido en la historia de la Ciudad. Realmente impresionante.

Kicillof: "Tenemos mucha expectativa por la marcha, es un recorte sin precedentes en la universidad pública"

¿De qué vas a hacer la tesis?

Sobre empresas públicas nacionales.

¿Casualmente parte de las que ahora se van a privatizar?

Sí. Yo trabajé con eso investigando, en realidad, justo sobre el periodo de Alberto Fernández y lo que elaboro son unas propuestas para mejorar el desempeño sobre las empresas públicas nacionales a partir de una pasantía que hice en el Congreso de la Nación

¿Que se mejoren continuando siendo públicas?

Sí, es justamente sobre cómo puede hacer el Estado para mejorar el desempeño de esas empresas y que nos permita superar el debate entre privatización y estatización, ya que hay empresas estratégicas para el desarrollo nacional y es importante un rol estatal protagónico.

La debacle de Juntos por el Cambio en Córdoba

Nos cuesta muchas veces a los porteños entender la política cordobesa. Claramente, Córdoba fue una provincia frecuentemente antikirchnerista en donde Macri sacó mayor cantidad de votos que ninguna otra. Lo mismo se repitió ahora con Milei, y hubo una paradoja: que Juntos por el Cambio, que había ganado claramente las elecciones de medio término en 2021, salió tercero en las elecciones del 2023. ¿Cómo le explicarías a la gente qué pasó ahí con Juntos por el Cambio y, al mismo tiempo, qué grado de relación tiene eso entre aquella alianza que quiso hacer en su momento Horacio Rodríguez Larreta con el Gringo Schiaretti y que finalmente se la boicotearon tanto Macri como Patricia Bullrich?

La política en Córdoba es un tema complejo, especialmente debido al fenómeno único que representa el peronismo cordobés. Aunque tiene diferencias estéticas con el peronismo nacional o el kirchnerismo, comparte muchas estrategias y prácticas políticas similares.

En cuanto a la reciente situación política, no creo que se deba únicamente a un declive de Juntos por el Cambio, sino más bien a una falta de liderazgo en la provincia. Además, lo que ocurrió en Córdoba refleja en cierta medida lo que sucedió a nivel nacional, donde el descontento generalizado con la clase política tradicional llevó a la irrupción de nuevos actores y rupturas con los esquemas bipartidistas establecidos.

Rodrigo De Loredo, diputado nacional por la provincia de Córdoba.

Personalmente, como joven, en la última década siento que la política argentina ha generado más frustraciones que proyecciones a futuro. Muchos de nosotros nos hemos sentido decepcionados por la falta de respuestas efectivas a las demandas de la sociedad. Creo que es crucial reconocer que no hemos avanzado lo suficiente en mejorar nuestro país, y esto se refleja en el desafío de construir una Córdoba mejor.

Para lograrlo, es fundamental contar con el apoyo y la participación activa de nuestras universidades, como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Villa María e incluso la Universidad Nacional de Río Tercero. Es preocupante que el gobierno actual haya cuestionado el rol de estas instituciones, lo cual dificulta aún más nuestro camino hacia un futuro mejor.

La marcada fragmentación del radicalismo

Alejandro Gomel (AG): En el Congreso se ven a las claras dos posturas del radicalismo: una representada por tu coterráneo Rodrigo De Loredo, más cercano a Milei, y otra a Manes y Lousteau. ¿Para vos dónde se debería parar el radicalismo frente al Gobierno?

En este momento de incertidumbre y polarización, creo que es crucial que el radicalismo se aferre firmemente a sus principios doctrinarios fundamentales. Estos principios incluyen la defensa de la democracia, las instituciones, la libertad y la igualdad. Además, lo que nos distingue debe ser nuestra coherencia a lo largo del tiempo, independientemente del gobierno de turno.

Me gustaría ver un radicalismo fortalecido, comprometido y receptivo a las necesidades de la sociedad. Deberíamos ser capaces de defender nuestros principios sin estar constantemente pendientes de los intereses electorales, las encuestas o las redes sociales. Esto es aplicable a toda la dirigencia política en Argentina, independientemente del partido al que pertenezcan.

La desorientación del PJ y la UCR

El reciente ejemplo de la movilización estudiantil es ilustrativo en este sentido. Los estudiantes estábamos defendiendo nuestra posibilidad de graduarnos y acceder a la educación pública, que es una herramienta fundamental para la movilidad social ascendente.

Es responsabilidad del Congreso abordar estos problemas, sin depender de lo que digan las redes sociales, las encuestas o el Gobierno nacional, que tiende a responder con violencia ante la disidencia para intentar imponer su agenda. Frente a esto, no podemos ceder ni permitirnos ser disciplinados.

¿Entonces hay diputados que le temen a la reacción del Gobierno?

No escuché cuáles fueron los argumentos, así que no sé si es al Gobierno o a no quedar pegado a otro partido político. Insisto, es momento de dejar las banderas partidarias de lado, porque en este contexto a la gente le importa poco de qué partido vienen. Necesitamos soluciones a los problemas que tenemos, y en la universidad pública estamos transitando un problema muy grave, inédito, por lo menos desde el regreso a la democracia hasta acá.

Martín Lousteau, presidente del UCR.

No hemos vivido un ataque frontal a las universidades tan fuerte como ahora. No solamente por el desfinanciamiento presupuestario, salarial, en becas, en obras, en ciencias, sino que además por los ataques permanentes y por esta campaña de desprestigio tan triste que está llevando adelante el Gobierno nacional.

AG: Milei respondió con un lapidario “Lágrimas de zurdos” contra todos los que marcharon y después sostuvo que “somos los primeros defensores de la educación pública”. ¿Qué sentiste con la reacción del Gobierno ante este reclamo masivo?

Me embargó una profunda tristeza al ver su publicación. Es desalentador tener un líder que carece de empatía, por eso me dio tristeza ver que el Presidente no tiene capacidad de lectura para comprender las demandas de su propia sociedad. Resulta aún más desolador cuando consideramos que en esa plaza, al igual que en todas las plazas del país, había una gran cantidad de jóvenes que lo habían apoyado y a quienes él dio la espalda.

Sin embargo, reconozco como un pequeño avance el hecho de que al menos reconozcan el valor de la educación pública, aunque esto contradiga lo que decían durante la campaña electoral. Es indignante que, cuando intentamos abordar el problema presupuestario en las universidades, la respuesta del Gobierno sea constantemente difundir mentiras para deslegitimar nuestros reclamos y desviar la discusión del problema real.

"Lágrimas de zurdos": el mensaje de Javier Milei para bajarle el precio a la enorme marcha universitaria

Nosotros queremos hablar sobre los salarios, las becas, las obras necesarias, pero en lugar de eso, se nos acusa falsamente de no querer ser auditados. La verdad es que las universidades nacionales están sujetas a auditorías y, si es necesario, estamos dispuestos a someternos a más. No hay ningún problema en cumplir con lo que establece la ley.

La acusación de adoctrinamiento es especialmente hiriente, considerando que una gran cantidad de funcionarios del Gobierno no solo son graduados de universidades públicas, sino que ocupan cargos importantes. Llegamos a un punto en el que instamos al Gobierno nacional a reflexionar y a abrir un diálogo constructivo, dejando de lado las provocaciones y agresiones que nos desvían del verdadero problema y nos alejan del espíritu democrático que debería unir a la comunidad universitaria en la búsqueda de soluciones.

La perspectiva de género en la política de Milei

Mientras hablaba con vos, en la pantalla mostraban imágenes tuyas hablando en la Plaza, junto a otras dos estudiantes de la FUA. Me gustaría abordar el tema del protagonismo femenino y discutir en qué medida el fenómeno de Milei es machista, conservador o retrógrado en términos de cuestiones de género. En Chile, tenemos el ejemplo del cambio social que surge a partir de las protestas estudiantiles, donde el actual presidente Boric y una de las figuras destacadas, Camila Vallejo, emergieron del movimiento estudiantil.

Recientemente entrevisté a un exagente de la CIA que escribió un libro titulado "La rebelión del público". Él señaló que en Estados Unidos se observaba una tendencia en la que los matrimonios duraban cada vez menos debido a que las mujeres se inclinaban hacia posiciones progresistas, mientras que los hombres se volvían más conservadores, como se reflejó en el apoyo a Trump. Esto parece coincidir con el hecho de que aquí, en Argentina, un alto porcentaje de jóvenes varones apoyaron a Milei.

Entonces, ¿qué papel desempeña el género en el fenómeno de Milei? ¿Hasta qué punto pueden las mujeres, especialmente, contribuir a resistir a discursos violentos, como mencioné antes? ¿Qué perspectivas más humanistas y menos individualistas pueden ofrecer las mujeres a la sociedad en comparación con los hombres?

Dudo que pueda hacer una reflexión más clara y mejor que la que acabas de hacer, pero coincido. Es un proceso que se viene gestando hace algunos años ya, pero orgullosamente hoy la mayoría de las federaciones universitarias de nuestro país lo conducen mujeres.

Diana Maffía: "A Milei lo muestran como un superhéroe pero es gordito, chiquito y de pies pequeños"

A mi lado, como me preguntabas recién, estaba Lucille Levy, que es presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Antonella Bormapé, que ha sido presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y estaba también en el escenario, y lo traigo a colación por lo que me mencionas, Flor del Alba Cruz, que es la actual presidenta de la Federación Universitaria de Rosario, una gran compañera, una gran estudiante y una gran representante estudiantil.

Flor del Alba estuvo recibiendo por parte de, sobre todo, algunos periodistas y trolls afines al Gobierno, una violencia xenófoba y machista en estos días que ha sido realmente brutal e inaceptable. Todo porque Flor no nació en la Argentina, pero hace 18 años que ella vive acá y justamente la empezaron a atacar por eso.

Precisamente esta semana vamos a entrevistar a Flor del Alba…

Qué bien, me alegro mucho porque es un cuadro espectacular y lo van a disfrutar. En nuestra sociedad actual, caracterizada por la ruptura de los lazos de solidaridad y un creciente individualismo, las mujeres desempeñamos un papel fundamental en la reconstrucción de esos vínculos de empatía y solidaridad en la política. Nos apoyamos mutuamente y nos acompañamos en la política de una manera única.

Personalmente, no estaría donde estoy sin el apoyo constante de muchas compañeras. Esta solidaridad femenina es una fortaleza y un empoderamiento que ningún gobierno, incluido el de Milei, podrá desarticular. Lo demostramos en los movimientos feministas en las calles y en los espacios de poder que ocupamos.

Un ejemplo reciente es la presencia mayoritaria de diputadas radicales que bajaron al recinto. Nosotras ponemos nuestro cuerpo, voz y alma en la lucha contra lo que consideramos injusto o perjudicial para la sociedad. Mantenemos firmes nuestros principios, banderas y convicciones, que son verdaderamente inquebrantables.

AO FM