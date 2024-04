Kicillof: "Tenemos mucha expectativa por la marcha, es un recorte sin precedentes en la universidad pública"

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró con "mucha expectativa" por la marcha de este martes 23 de abril que realizan las universidades públicas, entre ellas la UBA, que reclaman un ajuste presupuestario que podría llevarlas a "cerrar". Se espera que el gobernador participe del reclamo.

"Tenemos mucha expectativa por la marcha de hoy. Es indisimulable, de todo lo que prometieron en campaña, lo único sobre lo que están haciendo eje es el ajuste. No sólo sobre el sector público sino también sobre salarios y jubilaciones”, advirtió.

El mandatario provincial argumentó que "ellos están generando una gran recesión y por eso quieren festejar que el nivel de precios está volviendo al nivel de antes de la devaluación impuesta por el mismo Milei", explicó, en declaraciones a El Destape.

Sobre el ajuste a las universidades

Para el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, el gobierno de Javier Milei está haciendo un "recorte sin precedentes en todo, pero principalmente en la Universidad Pública". En ese marco, consideró que "se está marchando por la Universidad y por un Estado que no puede ausentarse de los roles que son indelegables". "Y también contra la mentira de un Gobierno que ya no puede esconder lo que hace”, agregó Kicillof.

"Ayer (por el lunes) Milei retwitteaba un meme de Ciudad Universitaria en llamas. Yo no creo que sea gratuito quemar la Universidad. Esto va a tener una reacción muy fuerte”, planteó el Gobernador bonaerense.

Por otro lado, sobre los dichos del jefe de Estado de que hay un adoctrinamiento en las universidades públicas, el gobernador bonaerense respondió: "Milei llama 'adoctrinamiento' al pensamiento crítico”, cuestionó.

"Milei le ha robado plata al pueblo de la provincia de Buenos Aires"

"El ajuste de Milei es feroz. Es contra los jubilados, contra los trabajadores estatales, contra las provincias. No es contra el Gobernador. Milei le ha robado plata al pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El corte en la Obra Pública también afecta en agua, cloacas. Rutas que ya están empezando a ver los efectos del abandono”, reclamó Kicillof.

Sobre la situación económica, el también ex diputado nacional señaló que "en cualquier análisis, para que la economía crezca tiene que crecer la inversión, el gasto público o privado. No se ve nada de eso”, aseguró.

En ese contexto es que destacó que "la recesión es muy profunda y es provocada por esta política económica”. "Este es un programa de ajuste clásico que tiene siempre los mismos resultados”, manifestó.

Asimismo, Kicillof resaltó que "Milei dice que toda la inflación depende de la emisión. Macri en el último año de su Gobierno tenía déficit cero y emisión cero pero la inflación era muy alta. Ante esa situación, Milei dice que el freno de la inflación tiene una demora de 18 meses”.

Por eso, cuestionó que "el plan de Milei para frenar la inflación es planchar el dólar y poner tope a los salarios”. "Hay sectores que la están pasando muy mal”, concluyó.

