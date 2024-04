Sergio Palazzo: "Hay que poner un límite a las barbaridades que dice Milei"

El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que la realidad está “alejada” de la que informa el Gobierno y que el superávit es “mentiroso”. “Tenemos un presidente que vive sistemáticamente agrediendo al Congreso, a los miembros, a la libertad de expresión y a los periodistas”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Palazzo es diputado nacional de Unión por la Patria y titular de la Asociación Bancaria. Además, forma parte de la secretaría administrativa de la CGT. .

¿Qué reminiscencias le trae que hoy la CGT marche con los estudiantes? Me recuerda a lo que sucedió en 1969 con el slogan de “obreros y estudiantes unidos y adelante”.

Antes de responder me gustaría expresar mi apoyo ante las palabras del Presidente y los ataques que sufre sistemáticamente este medio por tener una mirada independiente que a Milei no le gusta.

Por otro lado, una de las grandes uniones de obreros y estudiantes fue el Cordobazo, donde estudiantes y obreros luchaban en conjunto y más aún cuando se trata de un ataque a la educación pública. Actualmente la educación pública está sufriendo un ataque del Presidente y no solamente por la falta de presupuesto. Ojalá la marcha de hoy pueda ser como está prevista desde el lado de los organizadores y se pueda realizar en paz y sin represión, con la posibilidad de que el pueblo se exprese con respecto a las políticas de este gobierno.

¿Hay un hilo conductor entre la marcha de hoy y el paro de la CGT pactado para el 9 de mayo?

Creo que sí, porque más allá de que esto es una marcha en defensa de la educación pública en forma integral, también es un punto de inflexión, en donde vastos sectores de la sociedad le están diciendo al gobierno que debe haber financiamiento y que hay un montón de cosas que pasan que están alejadas de la realidad que pareciera que ver el Presidente, sobre todo después de escucharlo hablar de un superávit fiscal a costas de las clases más necesitadas de la Argentina. La movilización de hoy va a servir para ayudar en cuanto a la medida de fuerza propuesta para el 9 de mayo.

¿Qué recuerda del Mayo Francés?

Básicamente la opresión, tener un pensamiento como el que tiene el gobierno hoy, una situación de opresión para los que menos tienen y la rebelión de aquellos que nos sentimos atacados.

Vivimos en una era de polarización y continua fragmentación, hay pocos temas que unifican a toda la sociedad. Me parece que el tema de la educación como ascenso social es uno de esos elementos que cruzan a todos los partidos políticos y a todas las clases sociales. Hay pocos elementos que unifiquen a toda la sociedad…

Seguramente, en el derrotero del día a día la grave situación social a la que están arrastrando a la mayoría del pueblo argentino va a ser un punto de encuentro de la misma magnitud, en medida en que se profundice la unidad va a ser más grande, para atacar las políticas que están integrando en la Argentina. Creo que esto va a ser lo que va a terminar unificando, con el fin de cambiar la triste realidad que se vive hoy.

Alejandro Gomel: Está la idea de poder reunir quórum para poder tratar el tema del presupuesto universitario en el Congreso, ¿cómo ve lo que se viene?

Desde nuestro bloque hemos planteado una sesión especial para abordar todos estos temas. Esperamos que todos aquellos que han presentado proyectos vinculados a recuperar el fondo de incentivo docente, al financiamiento de las universidades públicas y a tratar el tema jubilatorio, estén presentes en la sesión de mañana y podamos avanzar para que aquellos que nos votaron para tener una visión distinta a la del gobierno se cristalice en el parlamento, porque si no es mucho discurso para fuera pero a la hora de sentarse, dar el número y discutir los proyectos , pareciera que están más vinculados al gobierno que a los discursos que tienen antes de sentarse en una banca.

Respecto al paquete fiscal tenemos varias cosas para decir, la primera es que claramente hay una intención de que 1.100.000 trabajadores vuelvan a pagar ganancias, que se va a transformar en 1.700.000 entre agosto y septiembre por el sistema de actualización que propone, y que la base para pagar impuesto a las ganancias no es 1.800.000 como dice el gobierno, sino que es 1.200.000 porque han eliminado todas las extensiones que se podían hacer por el artículo de ganancias anterior. Entonces, cuando uno no puede deducir todas las cosas que preveía este artículo, termina siendo una base de cálculo de 1.200.000 pesos para pagar ganancias. En un país en donde necesitas más de 700 mil pesos para no ser pobre, casi con un salario y medio para no ser pobre pagas ganancias. Por otro lado, se disminuyen los impuestos a los sectores de patrimonio alto, como pueden ser los que tienen cuentas en el extranjero y pagan bienes personales diferenciados sobre esos montos. Lo que yo sugeriría es que los gobernadores que están acompañando al presidente en esa situación tengan cuidado, porque casi la misma plata que van a recaudar es casi la misma plata que van a perder por la baja de alícuotas que se van a hacer sobre bienes personales.

Sobre la reforma laboral me sorprende que una parte del radicalismo haya presentado una reforma tan regresiva, que vulnere principios constitucionales, como el de la progresividad del derecho y la no regresión de los mismos, que está consagrado en la Constitución, o que se vulnere el artículo 14 bis cuando dice que debe tener todas las formas de protección de trabajo mientras que esta reforma tiende a desproteger. Estará nuestro pedido de reforma que será progresiva y no regresiva.

AG: El Gobierno dice que tiene un principio de acuerdo con la CGT para hacer una reforma laboral…

Hasta ahora no nos han dado ninguna referencia de algún principio de acuerdo, el proyecto presentado para tratar es el de la Unión Cívica Radical, que es muy abarcativo de muchas cosas que tienen que ver de derechos de asociación, con interrumpir o limitar el derecho de huelga, lo cual es contradictorio porque es el propio radicalismo el que convoca a la marcha de hoy, algo que no se podría hacer si el 75% de los docentes tuvieran que prestar servicios como esencial, que es lo que propone el proyecto de ellos. Nadie nos ha dicho que hay un acuerdo entre el gobierno y la CGT. El proyecto presentado tiene nuestro rechazo.

Fernando Meaños: ¿Qué grado de actualización podrían llegar a tener las normas laborales actuales? ¿En ningún sentido cree que pueda haber alguna modificación tendiente a que haya menos trabajo en negro o a responder al reclamo clásico de las PyME? ¿En qué cree que sí se podría modernizar la legislación laboral?

Creo que más que quitarle derechos al trabajador, los trabajadores deben tener un mismo derecho. Debe haber políticas de Estado que impulsen la posibilidad de que esas empresas tengan algún tipo de beneficio impositivo, para que esos trabajadores no sean los que paguen el beneficio que va a tener una empresa más chica o de 4 o 5 trabajadores. También creo que hay que discutir las nuevas formas del mundo del trabajo hoy, que no están reguladas dentro de las legislación, por ejemplo, habría que trabajar en un código ético de la utilización de los algoritmos en las plataformas, es algo que como Asociación Bancaria venimos planteando, sería bueno discutir la regulación de la relación laboral de los trabajadores de las aplicaciones. Además, habría que ajustar algunas cuestiones de lo que fue la Ley de Teletrabajo porque es algo que se va modificando día a día. Hay que empezar a discutir estas cuestiones y tratarlas. Hay empresas que han empezado a despedir por computadora, como mínimo debe discutirse que haya personas humanas que tomen decisiones sobre otras personas humanas, son cuestiones que hay discutir con una mirada sobre qué es lo que está pasando en el mundo laboral en ese sentido, para poder avanzar en cómo son contempladas esas situaciones dentro de la legislación.

En el caso particular del gremio bancario, la irrupción del mundo fintech también abre una discusión sobre esto, ¿no cree que debiera modificarse la legislación que rige las relaciones de los trabajadores bancarios, donde hay cada vez más posiciones que están quedando en desuso con cada vez más medios digitales de uso electrónico y cada vez menos sucursales?

Sí, es algo que hay que discutir. Cuando hablo de un código ético de gestión de algoritmos es porque nosotros le hemos presentado un proyecto a la cámara empresaria para discutir estos temas. Creo que la irrupción de las fintech son empresas que están teniendo una ventaja comparativa y una participación desleal en el sector financiero, porque no tienen costo de regulación como tiene una entidad financiera y no tienen costos salariales como tiene una entidad bancaria. Al mismo tiempo, pongo una alerta respecto a la medida que ha puesto el ANSES de permitir que se puede percibir los haberes de los jubilados o las asignaciones familiares a través de cualquier billetera virtual, ahí no hay ninguna garantía de depósito, hay un montón de cosas que hay que revisar y regular.

A parte de la Ley de Teletrabajo, logramos regular la situación sobre cómo funciona el teletrabajo y quién se tiene que hacer cargo de los gastos de infraestructura que tiene el trabajador, son cosas que hemos logrado incorporar a nuestro convenio colectivo de trabajo a través de acuerdos con las cámaras.

A pesar de formar parte de Unión por la Patria, siempre estuvo vinculado al radicalismo. Al principio de la entrevista, hablábamos de cosas que unifican a todos los partidos, como la educación pública. Usted mencionó que otro símbolo de unión podría ser cuando la crisis económica se sienta más que hoy, ¿cree que en el Congreso estará la posibilidad de que se junten la mayoría de los partidos políticos que comparten cierto ideario progresista?

Aspiro a que eso suceda, porque hay una situación que es intolerable. Tenemos un presidente que vive sistemáticamente agrediendo al Congreso, a los miembros, a la libertad de expresión y a los periodistas. Ataca por doquier cual si fuera el gesto perverso de aquel que tiene el poder y se lo hace sentir a los demás.

En lo institucional hay que marcar un límite a las barbaridades que dice Milei. En lo económico, no hay mucho más tiempo, cuando uno mira lo que decía el presidente sobre el superávit y confluye con que el 30% del superávit tiene correlato con la caída del 30% de gastos de prestaciones sociales, de los jubilados, los planes sociales y un 54% de los subsidios de energía y transporte. Cuando uno concluye que le transfirieron a las provincias 73% menos de las transferencias que no son coparticipables o que las universidades cayeron un 34% de su financiamiento, o que además ese superávit es mentiroso porque se deben más de 9 mil millones de dólares a los importadores, quiere decir que uno concluye en que la situación económica nos va a llevar a que defendamos la industria, que se defienda a los jubilados y a la educación pública y no va a poder estar ausente un acuerdo con los demás espacios políticos para esto, porque claramente el Gobierno ha puesto su proa en que va a seguir adelante con este tipo de políticas, que va a terminar haciendo que estos temas centrales como lo son los jubilados, las universidades, los subsidios, las provincias y la situación social, terminen siendo una base interesante para lograr unidad de acción en el congreso y frenar este tipo de políticas.

