Tras emitir un petitorio contra el recorte presupuestario a las universidades nacionales, la Universidad de Buenos Aires (UBA) reafirmó su reclamo. Este lunes 22 de abril, la casa de estudios lanzó un video bajo el lema "Cuidemos lo que nos une", en el que convoca a la marcha por las universidades que tendrá lugar el próximo martes 23 de abril en los principales puntos del país

"Creen que estamos dormidos. Que miramos para otro lado. Que las diferencias nos debilitan. Lástima. Porque aceptar al que piensa distinto es lo que nos hace únicos. Cuidemos lo que nos une", manifestó la institución en el video difundido a través de sus redes sociales junto al hashtag #YoVoy, reforzando la convocatoria para esta semana.

Ante la medida de fuerza anunciada para este martes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich adelantó que en caso de ser necesario se aplicará el protocolo anti-piquetes y sostuvo que la movilización está organizada por "una universidad pública de una burocracia extrema, donde muchos hacen de la universidad un 'kiosco' para ellos".

La crítica de Patricia Bullrich

"¿Cuánto le llega a cada estudiante del presupuesto universitario?, ¿Cuál es la relación entre la cantidad de estudiantes que entran a la universidad y los que se reciben?, ¿Cómo se calcula el precio por estudiante? ¿La cantidad de plata que se le da? Las universidades argentinas tienen que sacudirse", cuestionó la funcionaria en diálogo con LN+.

En este sentido, Bullrich sostuvo que está "totalmente a favor de la educación pública gratuita", aunque aclaró que hay que "pensar cómo hacemos para tener una mejor relación entre estudiante que entra y estudiante que se recibe" para así destinar "menos plata para la burocracia y más plata para los profesores, para los estudiantes y para la investigación".

En diálogo con el Gobierno pero sin soluciones, en la UBA imaginan un panorama sombrío: “Sin dinero, no nos va a quedar otra que cerrar"

En este contexto, en la previa de la Marcha Federal Universitaria, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, advirtió que la reconocida universidad podría cerrar sus puertas antes de fin de año si las autoridades nacionales no abonan los fondos solicitados, aunque señaló que no pierde las esperanzas de que la gestión libertaria cambie su postura.

"La idea nuestra es que no queremos cerrar. Obviamente, no queremos cerrar. Yo, por definición, por mi estructura, por mi forma de ser, trato siempre de ser el conciliador y quiero pensar que el Gobierno va a modificar su conducta y nos va a dar los fondos. Tengo esa esperanza", expresó en diálogo con Radio Mitre.

De todas formas, advirtió: "Ahora, si no dan los fondos, vamos a tener que cerrar o no dar las funciones que damos habitualmente. Porque si no tenemos plata, no podemos funcionar, obviamente. Si no hay dinero, no nos va a quedar otra que cerrar, porque no hay forma de continuar".

Emiliano Yacobitti: "No hay antecedente de un recorte así en la UBA"

De cara a la Marcha Federal Universitaria para reclamar por la falta de presupuesto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti se pronunció una vez más sobre el posible cierre de las instituciones y le reclamó al Gobierno de Javier Milei que resuelva el conflicto.

"Llegamos hasta acá después de tratar de dialogar con el Gobierno. La marcha tiene mucho asidero en la sociedad porque la situación en la que se encuentran las universidades es delicadísima, nadie puede imaginarse una Argentina sin universidades públicas", expresó el dirigente radical en diálogo con A24.

"Ganar la calle para no perder el aula": hubo jornada de clases al aire libre en la Facultad de Derecho

Yacobitti señaló que "desde fines del año pasado se están discutiendo los números" y profundizó: "Primero el Gobierno dijo que era mentira lo del ajuste, y ahora hizo una supuesta oferta de consenso de un aumento que anualmente es el 105% cuando la inflación fue del 300%".

"El Gobierno en lugar de poner el énfasis en tratar de resolver el conflicto, busca desviarlo hacia otro lado, activando trolls, diciendo cosas que no son ciertas", reprochó el vicerrector de la UBA, quien remarcó que "no hay antecedente de un recorte así".

Con respecto a la movilización de este martes, añadió: "La sociedad está demostrando que está dispuesta a defender algo que es lo único que el Estado brinda de calidad por los impuestos que se pagan".

