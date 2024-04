El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, dibujo un panorama sombrío para una de las casas de altos estudios más destacadas del país y dijo que el Gobierno pone en duda el valor de la educación pública. Ocurre días antes de la marcha universitaria que se llevará adelante el 23 de abril.

"Todavía no llegó plata refuerzo del 2023. La plata que llegó para el rubro Educación llegó enero y febrero a valores del año pasado y en marzo prometieron un 70% de refuerzo, pero eso todavía no llegó: ahora dicen que en mayo va a llegar otro 70%", aseguró Gelpi este sábado.

En la semana, el diálogo que las universidades públicas ratifican con el Gobierno Nacional se vio empañado por un anuncio: desde Capital Humano, expresaron que había "consenso" con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para dar dos aumentos del 70% en gastos de funcionamiento para marzo y mayo. Rápidamente, desde la CIN dijeron que no hubo ningún acuerdo y que la marcha seguía adelante.

Universidad de Buenos Aires (UBA)

En diálogo con Sábado Tempranísimo por Radio Mitre, Gelpi afirmó que el presupuesto no alcanza. "La idea nuestra es no cerrar. Quiero pensar que el Gobierno va a modificar su conducta y nos va a dar los fondos. Si no nos dan los fondos, vamos a tener que cerrar o dejar de hacer las funciones que hacemos", manifestó el ex decano de la Facultad de Medicina de la UBA. Y agregó: "Si no hay dinero, no nos va a quedar otra que cerrar".

Para Gelpi, sin embargo, la falta de fondos no es el único problema, ya que el Gobierno "también está poniendo en duda el tema de la educación pública, la salud pública y la ciencia pública".

La UBA y el arancelamiento de estudiantes extranjeros

Al ser consultado sobre la cuestión de los estudiantes extranjeros que se forman en las universidades nacionales, Gelpi sostuvo que en la UBA sólo significan el 6% del universo total de alumnos y dijo que "no sería significativo para las arcas de la universidad" un abono.

Axel Kicillof y la UCR se sumaron al reclamo universitario y convocaron a participar de la gran marcha del 23 de abril

Además de destacar que la presencia de extranjeros "es muy importante", dijo que su aporte está en los impuestos "porque viven en el país". "Para cambiar el régimen de gratuidad habría que modificar la Constitución", aseguró.

La Secretaría de Educación convocó a una reunión

El próximo 30 de abril, una semana después de la marcha organizada por las universidades, el Gobierno convocó a las autoridades educativas. “La agenda del encuentro incluye el financiamiento, junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades. Además, se oficializará el cronograma de pagos a Hospitales Universitarios”, manifestaron.

Esta semana, el secretario del área, Carlos Torrendell, volvió a ratificar en diálogo con Radio Rivadavia que hubo un acuerdo con las universidades, más allá de la desmentida. “Me da mucha tristeza y enojo porque es el uso de los valores de la decencia de la educación para encubrir cosas que no están bien y que son graves, que hay que hacer de otra manera”, dijo.

Grupo de 100 Profesores de la Universidad de San Andrés firma declaración en defensa de la educación pública

“En un contexto de restricción grande, porque se sobre imprimía y ‘había para todos’, todos tenemos que hacer un esfuerzo”, pidió a las casas de altos estudios.

Con el argumento de la "manta corta", dijo que “cada peso que le damos o si le diéramos de más a universidades para hacer cosas que no son centrales, se la sacamos al 70% de la educación básica”.

Según se supo esta semana, además de universidades públicas, también habrá acompañamiento de alumnos y docentes de instituciones privadas como la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la Universidad de San Andrés (UDESA). En el caso de la segunda, este sábado 100 docentes e investigadores firmaron una declaración en defensa de la educación pública.

